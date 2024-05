Fica čaká v pondelok kontrola. Richter: Pri plnom zdraví bude možno do konca roka

Fico bude pri plnom zdraví možno do konca tohto roka. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal šéf poslaneckého klubu strany Smer Ján Richter. Plné zdravie podľa neho znamená, že premiér bude mať za sebou aj rehabilitáciu.

„Ten stav je stále veľmi vážny," povedal Richter s tým, že Ficov stav však vykazuje určité pokroky „Treba veriť tomu, že do toho nepríde niečo neočakávané," doplnil. Ako Richter dodal, je potrebné si uvedomiť, že rozsah Ficových zranení bol taký veľký, že očakávať nejaký jeho rýchly návrat by bolo nezodpovedné.

Opozičný poslanec Ivan Štefunko (Progresívne Slovensko) v tejto súvislosti ocenil informovanie o zdravotnom stave premiéra. „Mám pocit, že tie tlačovky z nemocnice sú celkom OK," uviedol s tým, že dobre o tejto téme komunikuje aj podpredseda vlády Robert Kaliňák. „Myslím si, že táto komunikácia je dobrá, oceňujem to," dodal Štefunko.

Analýzu ochranky treba nechať na odborníkov

Vyšetrovanie postupu ochranky pri útoku na premiéra treba nechať na odborníkov, zhodli sa na tom Richter a Štefunko. Zdôraznili, že vyjadrovať sa možno až ku konkrétnym výsledkom.

„Vychádzajme z toho, ako sa vyjadril minister, že je presvedčený, že to bolo v súlade s pravidlami. Nedá sa takáto situácia natrénovať ani naučiť úplne detailne. (…) Je to veľmi individuálne a preto v tejto chvíli skúsme nechať, nech to riešia tí, ktorým to prináleží, a nerobme závery,“ vyhlásil Richter. Podotkol, že ak by došlo k pochybeniu, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa pri vyvodzovaní zodpovednosti stále môže vrátiť aj k svojej osobe. V tejto otázke mu Richter plne dôveruje.

Štefunko súhlasí, že treba počkať na výsledky vyšetrovania. Nie je však podľa neho v poriadku byť presvedčený, že k pochybeniu nedošlo, keďže premiéra postrelili. Zdôraznil, že vyšetrovanie by malo byť vierohodné a transparentné, pričom ponúkol aj pomoc PS. V prípade preukázania pochybenia ochranky by mal podľa neho minister vyvodiť politickú zodpovednosť. „Keby sa ukázalo, že zložky, ktoré riadi minister, pochybili, tak, samozrejme, má prijať politickú zodpovednosť. Či pôjde preč on alebo urobiť organizáciu niektorých zložiek,“ skonštatoval poslanec.

Vláda by sa nemala zľaknúť

Obaja diskutujúci sa zhodli na tom, že vláda by sa nemala po incidente zľaknúť a báť sa chodiť na verejnosť či zrušiť výjazdové rokovania kabinetu. Dôležité je však podľa nich poučiť sa a posilniť bezpečnosť. „Bude musieť zobrať na vedomie, čo sa stalo a ochranka bude musieť účinnejšie pôsobiť pri rokovaniach,“ poznamenal Richter. Štefunko dodal, že politici by sa skrývať nemali, zároveň by však mal podľa neho každý politický tábor „uvoľniť tlak“ a komunikovať konštruktívnejšie.

Premiéra vážne postrelil 71-ročný muž po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, ktoré bolo 15. mája. Páchateľa vzal Špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby.