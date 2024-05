Čaputová opakovane ponúkla Ficovi návštevu: Je kľúčovým hráčom situácie

Ponuka na stretnutie parlamentných politických strán za okrúhlym stolom stále platí. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Rešpektuje, že niektoré strany preferujú neskorší termín stretnutia. Hlava štátu vníma naprieč politickým spektrom snahu o upokojenie, je toho signálom aj jednohlasne prijaté uznesenie v parlamente, ktoré odsúdilo útok na premiéra Roberta Fica (Smer).

„Zámer je stále ponúknutý z mojej strany aj zo strany Pellegriniho,“ uviedla prezidentka k téme okrúhleho stola. Niektoré strany argumentovali, že na jeho zvolanie treba viac času, čomu prezidentka rozumie. Podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková zároveň v TA3 potvrdila, že Peter Pellegrini myšlienku okrúhleho stola určite opäť nastolí po tom, ako sa ujme prezidentského ú­radu.

Podľa Čaputovej bude dôležité, ako sa k situácii po útoku postaví premiér. „Je to veľmi dôležitý a v tejto situácii kľúčový hráč, vzhľadom na okolnosti, ktoré sa udali. Ale nevytvárajme tlak očakávaní na neho. Doprajme mu čas, aby sa zotavil,“ skonštatovala.

Hlava štátu by želala slovenskej spoločnosti aj celému politickému spektru, aby smerovali k zrelosti a upokojeniu. Dúfa, že spoločnosť využije túto tragédiu, aby sa spamätala. Víta diskusiu o potrebe zlepšiť opatrenia na posilnenie ochrany ústavných činiteľov.

Prezidentka sa podľa svojich slov opakovane ponúkla, že navštívi Fica. „Ale v tejto situácii je on predovšetkým zranený. Premiér si má stanoviť, kedy sa cíti na to, aby sa stretal s ďalšími ľuďmi,“ povedala s tým, že to plne rešpektuje.

Čaputová avizuje, že po skončení svojho mandátu nesmeruje do politiky. Rada bude podporovať rast „toho dobrého, zdravého, čo v spoločnosti existuje“. Nechcela zatiaľ konkretizovať, aké bude jej ďalšie pôsobenie.