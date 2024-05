Najziskovejší v zdravotníctve nie sú už len zubári. Pozrite si, kto má tržby v desiatkach miliónov a kde sú najvyššie marže

Dlhodobo podfinancovaný sektor, vypätý pandémiou, skúšaný nedostatkom personálu, no napriek tomu sú to práve lekári, ktorí otočia vo svojich ambulanciách najviac peňazí. Podľa prieskumu Finstatu sú dlhodobo najziskovejší práve všeobecní lekári a špecialisti.

Dolinková v Ide o pravdu: Pri Rázsochách sa roky neurobilo nič Video

Byť v pozícii všeobecného lekára či pediatra nemôže byť jednoduché. Čakárne bývajú počas chrípkových sezón plné ešte pred príchodom zdravotnej sestry, služby na pohotovostiach si niekedy, kvôli ich nedostatku personálu, delia traja lekári. No takáto nadpráca prináša pre tých čo sú trpezlivý prináša ruže v podobe vyšších ziskov.

Vďaka starnutiu populácie, vyšším zárobkom a lepšej informovanosť obyvateľstva sa môžu podnikatelia v zdravotníctve tešiť neustálemu finančnému rastu.

No sú to aj zdravotné katastrofy, ktoré zaručujú firmám v zdravotníctve pravidelný príjem. Príkladom pandemického úspechu sú na Slovensku napríklad laboratória, ktoré vďaka plošnému testovaniu dosiahli rekordné zisky no najistejšou formou podnikania sú lekárne.

Napriek všetkému stále hore

Zdravotníctvo je jedno z mála odvetví, ktoré v posledných rokoch neohrozila ani pandémia, ba naopak niektorým jeho sektorom pomohla. Dlhodobo je známe, že ponuka zdravotnej starostlivosti sa na Slovensku postupne scvrkáva, čo chtiac či nechtiac prináša lepšie finančné výsledky pre tých, ktorí majú v zdravotníctve neštátne ambulancie.

Spoločnostiam v zdravotníctve zisk dlhodobo narastá, výnimkou bol len pandemický rok 2020, v ktorom klesal najmä kvôli stratám kúpeľov v rámci ostatnej zdravotnej starostlivosti.

Vo Finstate sa pozreli na výsledky firiem podnikajúcich v zdravotníckom sektore, ktoré už podali daňové priznanie za rok 2023. Všeobecne pritom z dát vyplýva, že tržby zdravotníckeho sektora posledných päť rokov rastú. Kým v roku 2019 boli na úrovni 2,3 miliardy eur, tak v roku 2023 už boli o polovicu vyššie, teda 3,4 miliardy eur.

„Zvyšovanie tržieb je na jednej strane výsledkom šokov, ktoré aj zdravotníctvo v posledných rokoch zasiahli – výrazná inflácia, napríklad v cenách energií, ktoré firmy následne premietali aj do cien služieb a produktov, ktoré poskytujú, a pandémia koronavírusu, ktorá dočasne zvýšila dopyt po niektorých typoch zdravotníckych služieb, avšak aj utlmila dopyt po iných,“ ozrejmil pre Pravdu zdravotnícky analytik inštitútu INESS Matej Bárta.

V zdravotníctve podniká vyše 11-tisíc spoločností, daňové priznanie za rok 2023 podalo už vyše 62% z nich. Tržby v odvetví vzrástli od roku 2019 o polovicu na 3,4 miliardy eur. Celkový čistý zisk spoločností bol v roku 2023 viac ako 246 miliónov eur a podrástol medziročne o 17,7 percent. Najziskovejšími boli všeobecní lekári, ktorým z jedného eura tržieb ostane 27 centov čistého zisku. Za nimi nasledovali špecialisti spolu so zubármi, ktorým na jedno euro tržieb ostane 17 centov čistého zisku.

Najziskovejší sú špecialisti a všeobecní lekári

Neohrozenú pozíciu v rámci zdravotníctva majú lekári, a to konkrétne všeobecní lekári pre dospelých a pediatri, špecialisti a zubní lekári. Za posledných päť rokov tržby rástli všeobecným lekárom v priemere o sedem percent. Tak ako aj tržby aj čistý zisk rástol ambulanciám takmer v každom roku za posledných päť rokov.

„Na druhej strane je zvyšovanie tržieb podporované aj dlhodobými trendmi, ktorým zdravotníctvo bude čeliť aj v najbližších rokoch – tými hlavnými sú starnutie, bohatnutie a lepšia informovanosť obyvateľstva, ktoré zvyšujú dopyt,“ podotkol Bárta.

Ako sa teda veľmi oplatí byť všeobecným lekárom? Bárta odkazuje, že pri takýchto otázkach je potrebné rozlišovať o čom vlastne hovoríme. „Ak je všeobecný lekár alebo pediater zamestnancom nemocnice, je mu vyplácaný stabilný mesačný plat. Ak túto činnosť vykonáva v ambulancii, závisí jeho zisk na jednej strane od tržieb, ktorých výška závisí od výšky kapitácie za pacienta a rôznych bonusov za vykonané úkony. Na druhej strane závisí samozrejme od výdavkov – sem patrí nájom, energie, plat sestričky, vybavenie ambulancie, a iné,“ ozrejmil. Pripomína však, že netreba zabúdať, že v prípade ambulancií je zisk ovplyvnený napríklad aj tým, akú časť ambulancia eviduje ako plat lekára a akú ako zisk. „Ak si jeden lekár oficiálne vypláca minimálnu mzdu, „zisk“ jeho ambulancie bude oficiálne vyšší. Hospodárske výsledky ambulancií môžu byť ovplyvnené aj podobnými účtovnými krokmi,“ spresnil.

Či sa oplatí byť takým alebo onakým typom lekára, závisí od veľkého množstva faktorov a Bárta upozornil, že nie je možné plošne povedať „áno“ alebo „nie.“ „Okrem vyššie spomenutých faktorov, ktoré ovplyvňujú príjem a výdavky do rozhodovania vstupujú napríklad aj osobné preferencie jednotlivca – jeden lekár môže preferovať istú mieru slobody, ktorú mu vlastná ambulancia prináša, zatiaľ čo iný lekár môže preferovať stabilný plat a „nadiktované“ podmienky výmenou za to, že nemusí riešiť chod ambulancie. Toto je len jeden príklad, faktorov vstupujúcich do rozhodovania môže byť oveľa viac,“ dodal.

Spoločnosti, ktoré prevádzkujú ambulancie všeobecných lekárov sú zároveň najmenej zadlženými firmami (podiel záväzkov na celkovom majetku spoločnosti) v rámci šiestich sektorov zdravotníctva, ktoré podliehali analýze. Zadlženosť týchto spoločností bola v roku 2023 na úrovni 23,5 percent. Pre porovnanie, špecialisti mali zadlženosť na úrovni bezmála 31 percent a zubári vyše 40 percent. Spomedzi špecializácií patria medzi najväčšie spoločnosti tie z odvetvia špeciálnej lekárskej praxe. Tržbami najväčšou z nich je FMC – dialyzačné služby, s.r.o. v ktorej má 94,8 percent podiel nemecká spoločnosť Fresenius Medical Care Beteiligungsge­sellschaft mbH. Spoločnosť mala minulý rok tržby necelých 38 mil. eur a od roku 2017 bola prvý krát v zisku 154-tisíc eur.

Druhou tržbami najväčšou spoločnosťou je Longman s.r.o., ktorá rovnako prevádzkovala dialyzačné pracoviská prevažne na východnom Slovensku. Jej tržby boli v minulom roku 18,6 mil. eur, avšak od 1.1.2024 bola spoločnosť zrušená a zlúčila sa s FMC – dialyzačné služby. Nástupnícka spoločnosť už v minulosti pohltila niekoľko firiem z tohto sektora dialyzačných služieb. V prvej trojici je prevádzkovateľ známeho Sanatória Koch v Bratislave, GPN s.r.o. s tržbami 8,2 milióna eur. V GPN má väčšinový podiel Ivan Kmotrík vlastniaci aj futbalový klub ŠK Slovan Bratislava.

Laboratória a pandémia

Pomyselným víťazom pandémie je sektor laboratórií, v ktorom tržby rástli v roku 2020 o 18 pecent a o rok neskôr o 50 percent. Pritom sa jedná len o päťdesiatku firiem spomedzi ktorých je lídrom spoločnosť Unilabs Slovensko s tržbami skoro 80 miliónov eur v roku 2023. Jej tržby predstavujú 85 percent tržieb celého sektora.

Väčším hráčom je Medirex, ktorý však ešte za rok 2023 nepodal daňové priznanie a preto nie je súčasťou tejto analýzy.

Príspevok na vznik nových ambulancií Na Slovensku vzniknú nové ambulancie. Všeobecní lekári pre dospelých a pediatri môžu na ich zriadenie požiadať o finančný príspevok z plánu obnovy. Dostať na to môžu až 80-tisíc eur. Rezort zdravotníctva chce takto zabezpečiť lekárov do regiónov, kde chýbajú. V okrese Považská Bystrica je situácia s nedostatkom obvodných lekárov pre dospelých a tiež pre deti dlhodobo kritická. Novú ambulanciu by si tu mohol z príspevku z plánu obnovy okamžite otvoriť jeden pediater a až štyria všeobecní lekári pre dospelých. Z prvej výzvy plánu obnovy vzniklo 22 nových ambulancií. Z toho 15 ordinácií pre dospelých a 7 pre deti. Do druhého kola sa zatiaľ úspešne zapojilo 47 žiadateľov.

Zisky lekární rastú dlhodobo

Najvyšší podiel na tržbách v rámci šiestich analyzovaných odvetví majú lekárne, a to dlhodobo vyše 40 percent. Za nimi s výrazným odstupom nasledujú činnosti špeciálnej lekárskej praxe s podielom vyše 14 percent. Ostatné činnosti majú menší podiel na tržbách.

Lekárenský biznis sa spomedzi šiestich analyzovaných odvetví spolu s všeobecnou lekárenskou praxou ukazuje ako najkonzistentnejší. Priemerný rast tržieb bol za päť rokov vyše osem percent a ani v jednom roku tržby lekární neklesali. V roku 2023 bezmála 1 300 firiem v tomto sektore dosiahlo tržby 1,4 miliardy eur.

Spomedzi lekární je najväčším hráčom sieť lekární Dr. Max, ktorá má dvestovku spoločností s ručením obmedzeným. Najväčšou z pomedzi nich je Dr.Max patriaca finančnej skupine Penta. Sieť lekární v roku 2023 dosiahla tržby vyše 35 miliónov eur. Celkovo dosiahli lekárne pod značkou Dr. Max tržby približne 300 miliónov eur, čo predstavuje podiel na celkových tržbách bezmála 21 percent.

Podobne ako sieť lekární Dr. Max funguje aj Benu lekáreň, ktorá má približne 150 spoločností z ktorých daňové priznanie za rok 2023 podala asi tridsiatka a ich sumárne tržby boli necelých 50 miliónov eur. Významnejším hráčom v sektore je aj Pilulka.sk, a. s., ktorá sa primárne zameriava na online predaj, avšak za rok 2023 ešte nepodala daňové priznanie.

„Pri lekárňach treba však brať do úvahy aj fakt, že ich ponúkaný sortiment sa v niektorých prípadoch postupne rozširuje aj na produkty, ktoré sú menej tradičné pre lekárne – od plienok až po elektroniku. Predaje týchto produktov do istej miery môžu ovplyvniť zisk a ziskové marže,“ uzavrel analytik Bárta.