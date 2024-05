Železnice vypravili najdlhší vlak vo svojej histórii, viezol vzácny náklad

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypravila v nedeľu z bratislavskej hlavnej stanice špeciálny autovlak naprieč Slovenskom. Bol najdlhší v jej histórii, na ôsmich dvojpodlažných vozňoch viezol do Košíc takmer 80 historických automobilov. Spolu s nimi v troch osobných vozňoch, vrátane jedného spoločenského, cestovalo 170 účastníkov a organizátorov motoristického podujatia veteránov 500 km slovenských zo 17 krajín.

Nakládka historických vozidiel na vlak do Košíc v rámci podujatia 500 km Slovenských v Bratislave 25. mája 2024.

Vozidlá naložili vopred už v sobotu v areáli Múzea dopravy pri hlavnej stanici, mimoriadny vlak so vzácnym nákladom dorazil do metropoly slovenského východu v nedeľu popoludní po siedmich hodinách cesty.

ZSSK je oficiálnym dopravcom motoristickej akcie zameranej aj na prezentáciu domáceho cestovného ruchu. „Železničná spoločnosť Slovensko opäť podporuje rýchlostné preteky s bohatou históriou,“ potvrdil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa s tým, že tento rok sú na začiatku prepojené s najväčšou železničiarskou udalosťou roka, Rušňoparádou.

Historické vozidlá od pondelka do piatka prejdú z východu na západ Slovenska cez viaceré turisticky významné mestá a lokality. Aj preto túto akciu podporuje národná organizácia pre cestovný ruch Slovakia Travel, ale aj Ministerstvo dopravy SR, mestá a kraje, kde sa historické autá na svojej ceste zastavia. Tohtoročné legendárne preteky podporuje Medzinárodná federácia starých vozidiel (FIVA), združujúca majiteľov a nadšencov historických áut. „Slovensko dostane na jeden týždeň príležitosť ukázať pretekárom zo 17 krajín sveta nielen zaujímavé národné a technické pamiatky, ale aj prírodné krásy našej krajiny. Trasa rely prepojí Košice s Bratislavou cez majestátne Tatry a rozprávkové Bojnice,“ priblížil hovorca ZSSK Dominik Drevický.

ZSSK v rámci pravidelnej osobnej dopravy zaraďuje k vybraným diaľkovým vlakom aj vozne na prepravu automobilov. Môžu ju využiť cestujúci nočnými rýchlikmi Zemplín medzi Bratislavou a Košicami aj Slovakia z Košíc a Popradu do Prahy a späť. Autovozeň je opäť súčasťou aj sezónneho vlaku z Bratislavy do chorvátskeho Splitu, ktorý jazdí od začiatku mája do začiatku októbra. Na cestu k Jadranu pre výluku na rakúskych železniciach možno osobné autá či motocykle naložiť až vo Viedni.