Exšéf bodyguardov o atentáte na Fica: Ochranka nie je o násilí, ale o poriadnej príprave. Otázne je, kto mal aké informácie

Peter Krajčírovič: Je predčasné hovoriť, kto pochybil, ale k pochybeniu došlo, keď je postrelený premiér Video Zdroj: TV Pravda

V stredu to budú dva týždne, odkedy v Handlovej postrelili premiéra Roberta Fica. Postup ochranky preveruje polícia. Ako dlho môže potrvať, kým sa to celé vyšetrí? Sú tam nejaké časové limity?

Časové limity tam nie sú. Ide o to, aby sa urobila hĺbková kontrola všetkých, nielen ochranky, ale všetkých súčinnostných zložiek, ktoré participovali na danej akcii. To znamená, že ak to bolo výjazdové zasadnutie vlády, určite regionálne bezpečnostné zložky aj celoslovenské bezpečnostné zložky, každého, kto tam bol a participoval. Urobí sa hĺbková kontrola, ako boli „nabrífovaní“, či bola predtým porada, kto mal aké úlohy, kto disponoval akou informáciou. Teraz je predčasné hovoriť, kto pochybil, ale určite k nejakému pochybeniu došlo, keď je postrelený predseda vlády Slovenskej republiky.

Čo sa teraz deje s príslušníkmi, ktorí stáli po boku premiéra? Stiahli ich z práce?

Nedisponujem touto informáciou, či ich stiahli, alebo nie. Neviem prečo by ich mali stiahnuť z práce, keď ešte nebola urobená hĺbková kontrola. To by bolo také odsúdenie ešte skôr, ako by sa došlo na to, kde bolo pochybenie. Počkajme si na hĺbkovú kontrolu Úradu inšpekčnej služby, podľa toho sa uvidí, kde došlo k pochybeniu a kto na tom má podiel viny.

Čítajte viac Švajčiarsko aj Čína. Kto nahradí Fica? Ústava práceneschopnosť premiéra nepozná, v júni mal mať nabitý program

Video z atentátu ste určite videli a možno ste si robili aj vlastnú analýzu. Čo bude podľa vás v rámci prípadu najťažšie vyšetriť?

Čo sa týka vyšetrovania, do toho nechcem zasahovať a ani im nechcem niečo podsúvať. Určite musia vypočuť všetkých policajtov. Kto tam slúžil a najdôležitejšie, kto akými informáciami disponoval. Veľa ľudí si myslí, že ochranka je iba o represii, že niekto musí urobiť zákrok, no nie je to tak. Ochranka je o tom, aby sa urobila poriadna príprava, poriadna prevencia, aby sa našlo akékoľvek riziko. Poskytovanie ochrany je o príprave, o zaistení priestorov, tiež o tom, aby boli informovaní bezpečnostní pracovníci ešte pred samotnou akciou, kto je za čo zodpovedný. To, ako si úlohy rozdelili, vedia len oni, kto akú úlohu vydal. Je tam nejaký manažér alebo šéf predsunutého tímu, ktorý pripravoval celú akciu. On bude o tom vedieť povedať, komu čo povedal, akou informáciou disponoval. Dôležitá je informácia o útočníkovi.

Minister obrany Robert Kaliňák už avizoval, že výjazdové rokovania budú pokračovať. Budú podľa vás posilnené bezpečnostné opatrenia?

Čo sa týka posilnenia, príslušníci ochranky sú profesionáli, presne vedia, čo a ako. Neviem to vyhodnotiť. Pozeral som si to video veľakrát. Je to pár sekúnd. Zo zadnej strany nevidno poriadne ani formáciu, ani členov, kam sa pozerajú, čo robia. Veľmi ťažko sa to dá predčasne vyhodnotiť z pársekundového videa. Je to na hĺbkovú kontrolu. Nie je to len o bodyguardoch, o tom najužšom prstenci, o príslušníkoch, ktorí sú v oblekoch s okuliarmi okolo chránenej osoby, ale aj o bezpečnostných pracovníkoch, ktorí sú pre laickú verejnosť neviditeľní. To sú tie oči ochrankárov. Otázka je, či boli inštruovaní, či mali nejaké informácie, kto a kde bol, kedy a či zasiahol. Ak zasiahol, či nezasiahol neskoro. To je o tej hĺbkovej kontrole.

Ako sú bežne vyzbrojení príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov? Čo všetko nosia so sebou?

Nebudem to detailne opisovať. Majú balistickú ochranu, aby vedeli zakryť chránenú osobu, majú zbrane. Zopakujem sa, tím ochrankárov sa neskladá len z bodyguardov. Úrad na ochranu ústavných činiteľov je tiež delený na rôzne odbory, kde sú pyrotechnici, ktorí majú na starosti pyrotechnickú ochranu, majú tam hygienikov, „dopravákov“. Každý má svoj špecifický výstroj a výzbroj podľa toho, na čo je špecialista. To by som vám veľa hovoril, čo všetko kto pri sebe má…

Foto: TASR, Michal Svítok Peter Krajčírovič, Emmanuel Macron Peter Krajčírovič (vpravo) chránil počas návštevy Slovenska francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Archívna foto z 26. októbra 2018.

Krátko po atentáte sa šírilo video atentátnika, ktoré údajne nakrútil jeden z príslušníkov ochranky. Aké kompetencie má príslušník úradu vo vzťahu k zadržanému? Čo môže a čo nesmie vo vzťahu k páchateľovi?

Veľa ľudí sa ma pýtalo, či môže ochrankár použiť zbraň. Ochrankár je policajt, takže oprávnenia ohľadom zbrane má takisto ako ostatní policajti v rámci Policajného zboru. To je napríklad paragraf 61, kde sa presne definuje, kedy môže použiť zbraň. No je tam aj štvrtý odsek, kde sa vyslovene hovorí, že ak niekto použije zbraň voči útočníkovi, tak musí dbať aj na to, aby nezranil nezúčastnené osoby počas zákroku. Počas zákroku musí šetriť zdravie útočníka, lebo nie je záujem ochranky zabiť, ale je záujem ochranky ho eliminovať, aby sa nezákonný akt alebo útok prerušil a aby sme ho vedeli procesne využiť neskôr. Pre nás je to zdroj informácií – kto ho objednal, kto ho vydieral, či konal sám.

Po atentáte čelili vyhrážkam viacerí politici. Má Úrad na ochranu ústavných činiteľov dostatočné kapacity, aby ich chránil?

<an> Určite má kapacity na to, aby zaistil bezpečnosť ústavných činiteľov, ako to deklaroval minister vnútra. O tom, kto má nárok na trvalú ochranu, hovorí nariadenie vlády, ktoré to presne taxatívne definuje. V mimoriadnych situáciách môže minister vnútra prideliť aj dočasnú ochranu. Dočasná ochrana nemusia byť len bodyguardi. Sú rôzne formy ochrany a myslím si, že majú potenciál aj kapacity, určite sú zdatní aj odborní na to, aby dokázali zaistiť bezpečnosť všetkých chránených osôb.