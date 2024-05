Vláda bude mať do leta ešte minimálne dve výjazdové rokovania. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) na sociálnej sieti. Ako vyhlásil, je to správnou odpoveďou na atentát na premiéra Roberta Fica (Smer).

„Aby každý pochopil, že násilím našu vládu nezastaví a nezastaví nás ani od plnenia programového vyhlásenia vlády, ale nezastaví nás ani od stretávania sa s ľuďmi v regiónoch," uviedol Taraba.

Ako ďalej priblížil, výjazdové rokovanie prichádzajú s lokálnymi riešeniami pre špecifické problémy. „Osobitne ako minister, ktorý manažuje rezort disponujúci jednými z najväčších finančných zdrojov, robím všetko pre to, aby sme spustili kľúčové národné projekty, medzi ktoré patrí aj urýchlené budovanie vodovodov a kanalizácií," spresnil šéf envirorezortu a avizoval, že v blízkej budúcnosti ohlásia aj výsledky, ktoré prinesú do regiónov mnoho pozitívneho.

Rozhodnutie pokračovať vo výjazdových rokovaniach aj napriek atentátu na premiéra na výjazdovom rokovaní v Handlovej ocenil pod príspevkom ministra aj Juraj Šeliga (Demokrati). Ako sa vyjadril, vo veľa veciach s Tarabom politicky nesúhlasí a viackrát mali medzi sebou tvrdú politickú výmenu, no oceňuje toto rozhodnutie ako správne gesto. „Po útoku na predsedu vlády ísť opäť do výjazdových rokovaní vlády ukazuje dôležitú vec, ktorá stojí nad bežnou politikou. Žiadny útočník nesmie zatlačiť späť štát a výkon riadnych kompetencií štátu. Je to ukážka toho, že štátna moc akémukoľvek násiliu neustupuje," uzavrel Šeliga.