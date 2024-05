Národniari tvrdia, že v Ženeve "zarezali" pandemickú zmluvu WHO

Po pandémii covid-19 bola Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) požiadaná, aby napísala dohodu o tom, ako reagovať, pokiaľ by sa situácia zopakovala. Cieľom je, aby sa krajiny vyhli prešľapom a nezrovnalostiam z covidových rokov.

Delegáti členských krajín mali odpovedať na otázku, ako celosvetovo zvládnuť výrobu a rovnakú dostupnosť produktov súvisiacich s pandémiou, ako boli počas covidu napríklad rúška či testy, ako aj prístup k potrebným technológiám, či navrhnúť najvhodnejšie postupy, ktoré by posilnili odolnosti a schopnosti reagovať zdravotníckych systémov.

Cieľom dohody bolo stanoviť usmernenia, ako by 194 členských krajín WHO mohlo zastaviť budúce pandémie a lepšie zdieľať zdroje. Odborníci však varovali, že krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidlá, nemajú prakticky žiadne dôsledky.

Podľa oficiálnych zdrojov mala plánovaná dohoda “zabrániť celosvetovému chaosu, aký spôsobila pandémia koronavírusu, a zabezpečiť, aby všetky krajiny boli včas zásobené všetkým potrebným ochranným materiálom, liekmi a vakcínami".

Dohoda sa formovala po dobu dvoch rokov, k finálnej zhode a predloženiu výsledného materiálu malo dôjsť už tento týždeň. Nakoniec sa ale zdá, že debaty o podobe pandemickej dohody budú musieť pokračovať. Nezhody panujú najmä v otázkach prevencie pandémie alebo financovania, sporné je aj to, do akej miery by mali byť lieky a vakcíny dostupné zadarmo alebo za výhodné ceny pre chudobnejšie krajiny.

Národné nie

Podpísanie zmluvy v minulosti odmietal aj Robert Fico, ktorý už od začiatku svojho vládnutia tvrdil, že pandemickú zmluvu nepodporí. Začiatkom mája sa ozvalo aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré podotklo, že návrh sa ešte vyvíja, avšak nepodporí žiadne dokumenty oslabujúce pozíciu Slovenska ako suverénneho štátu.

No na Slovensku prevzali kontrolu nad osudom slovenského zdravotníctva v čase pandémie národniari zo Slovenskej národnej strany. „Slovensko vďaka poslancovi za SNS Petrovi Koltárovi zarezalo pandemickú zmluvu na úrovni WHO,“ ozrejmila strana na sociálnej sieti a rokovanie o pandemickej zmluve tak podľa nich skrachovalo.

„Žiadne vyhlasovanie lockdownov, porušovanie ľudských práv a povinné zdieľanie vakcín. Vďaka SNS sa nepodpísala nezmyselná diktátorská zmluva,“ pokračujú ďalej pričom sa neboja ostro vystúpiť, „keď vedia, kde je pravda“.

„Nie sme ako slniečkári, ktorí iba vykrikujú a zrádzajú Slovensko v Bruseli. My stojíme za naším národom,“ hlása SNS. V SNS sú presvedčený, že WHO nemôže plniť celosvetovú riadiacu funkciu v otázkach globálnej zdravotníckej agendy, môže len zotrvať v pozícii koordinačnej.

No ako pri všetkom, ja zdravie je produkt a tak najnovší návrh zmluvy navrhoval, aby WHO získala 20 percent produkcie produktov súvisiacich s pandémiou, ako sú testy, liečby a vakcíny. WHO dlhodobo kritizuje aj bývalý americký prezident Donald Trump. Organizácia podľa Trumpa nekriticky prijala správy o šírení vírusu v Číne od tamojšej vlády a chválila Peking za jeho transparentný prístup. WHO sa tiež podľa neho dostatočne nesnažila dostať do postihnutých oblastí v Číne svojich vlastných expertov, ktorí by situáciu mohli nezávisle zhodnotiť.

WHO a covid-19 sú však studnice internetových konšpiračných teórií. Najväčším sponzorom WHO, po spojených štátoch, je nadácia Billa Gatesa. Ten má podľa internetu záujem nad kontrolou populácie a v spolupráci so svetovými elitami prostredníctvom vakcín kontroluje globálne trendy.

Dva roky príprav

„Počas viac ako dvoch rokov intenzívnych rokovaní preukázali členské štáty WHO neochvejné odhodlanie vytvoriť generačnú dohodu, ktorá ochráni svet pred opakovaním hrôz spôsobených covidovou pandémiou. Vítam odhodlanie všetkých krajín pokračovať v práci a plniť poslanie, ktoré si predsavzali,“ uviedol vo vyhlásení šéf WHO Tedros Ghebreyesus.

Napriek tomu, že sa prejavilo želanie prijať záväzky, ktoré by zabránili ďalšej katastrofe, medzi jednotlivými blokmi krajín sa objavili veľké rozdiely v tom, ako ich dosiahnuť. Rozhovory sa konali za zatvorenými dverami v sídle WHO v Ženeve.

Hlavné spory sa týkajú prístupu a rovnosti – prístupu k patogénom zisteným v jednotlivých krajinách a k produktom na boj proti pandémii, ako sú vakcíny vyrobené na základe týchto poznatkov, a spravodlivá distribúcia protipandemických testov, liečby a očkovacích látok spolu s prostriedkami na ich výrobu. Každý z 37 článkov návrhu dohody bol prerokovaný individuálne, pričom vyjednávači jednotlivých krajín sa rozdelili do pracovných skupín, aby sa pokúsili dosiahnuť konsenzus. Hoci sa dosiahla všeobecná dohoda o niektorých článkoch – bez formálneho podpísania – hlavné aspekty zostávajú na mŕtvom bode.