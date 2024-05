Polícia začala v súvislosti s nehodou na D1 trestné stíhanie. Prezidentka vyjadrila sústrasť rodinám hasičov

„Vodič nákladného motorového vozidla značky Scania z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do pravej časti vozovky, kde narazil prednou časťou vozidla do stojaceho vozidla Mýtnej polície, v ktorom v tom čase sedel 42-ročný úradník mýtnej jednotky. Ten v dôsledku nárazu utrpel mnohopočetné zranenia a bol leteckou záchrannou službou transportovaný do nemocnice. Príslušníčka Policajného zboru, ktorá v čase nárazu stála vedľa vozidla, utrpela ľahké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice,“ informuje polícia.

Nákladné vozidlo následne narazilo do stojaceho vozidla hasičského zboru, vedľa ktorého stáli dvaja príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Hasili v tej chvíli požiar osobného auta. Muži vo veku 27 a 43 rokov následkom nárazu utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Druhé vozidlo hasičského zboru následkom nárazu vymrštilo do stredu vozovky.

Čítajte viac Počas zásahu na D1 do nich vrazil kamión, dvaja hasiči zahynuli. Šutaj Eštok vyjadril rodinám sústrasť

Zasahovali leteckí záchranári z Bratislavy aj Trenčína

Pri nehode zasahovali dve posádky leteckých záchranárov z Bratislavy a Trenčína. Informovala o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) Air Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

„Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Bratislavy si po pristátí priamo na diaľnici prevzala do starostlivosti 42-ročného muža, ktorý utrpel ťažkú polytraumu. Záchranári ho vzhľadom na závažné poranenia uviedli do umelého spánku a po preložení na palubu bol v kritickom stave letecky transportovaný do UNB Kramáre,“ informovali leteckí záchranári.

Hrozivé video z nehody na diaľnici D1. Vodič na cestárov vôbec nereagoval (archívne video) Video

Druhá posádka z Trenčína na mieste bojovala o život 27-ročného pacienta. Žiaľ, aj napriek maximálnemu úsiliu záchranárov svojim rozsiahlym zraneniam na mieste podľahol. Diaľnica bola uzatvorená v oboch smeroch do utorka do 2.30 h.

Prezidentka zaželala zraneným skoré uzdravenie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila sústrasť rodinám hasičov, ktorí zahynuli pri pondelkovej tragickej nehode na diaľnici D1. Zraneným zaželala skoré uzdravenie.

„Myslím na rodiny a blízkych dvoch hasičov, ktorí sa stali obeťami autonehody pri Hornej Strede. Pri výkone svojej práce prišli o život. Všetkým pozostalým vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ uviedla prezidentka na sociálnej sieti.