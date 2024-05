Do diskusie len s občianskym. SNS chce regulovať pravidlá na internete, zaviesť poplatky za informácie a pokuty

Danko ukázal röntgen zubu, nevedel však dokázať, že snímka je jeho Video

„Po návrate Roberta Fica začneme s takou prácou v oblasti zákonov. Nebudeme potláčať názor, ale budeme prísne trestať ľudí, ktorí si myslia, že môžu všetko,“ zdôraznil predseda SNS Andrej Danko.

Do Národnej rady preto predložila strana SNS návrh zákona, ktorým plánuje znemožniť ľuďom anonymne komentovať články na spravodajských portáloch. Podľa národniarov by mali médiá od používateľov vopred získať a overiť údaje – fotografiu alebo kópiu dokladu totožnosti či iného dokumentu, z ktorého by vedeli zistiť meno a priezvisko komentujúceho, rodné číslo, adresu trvalého bydliska, štátnu príslušnosť a telefónne číslo.

„Ak prevádzkovateľ spravodajského webového portálu umožní na spravodajskom webovom portáli zverejňovanie komentárov ku komunikátom (hovorovým alebo písomným prejavom, pozn. red) novinárskej povahy, je povinný vopred získať a overiť identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorej umožní zverejňovanie komentárov, na účel preukázania totožnosti tejto fyzickej osoby vo verejnom záujme,“ píše v návrhu zákona SNS. Novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie predkladajú poslanci Roman Michelko, Rudolf Huliak, Andrej Danko a Adam Lučanský.

V praxi by to znamenalo, že by sa pravdepodobne museli vypínať diskusie pod spravodajským obsahom aj na sociálnych sieťach.

Danko o kontrole médií a virtuálneho priestoru Video

Čítajte viac Danko upratoval Dúbravku. Za semafor zaplatil pokutu tisíc eur a ukázal röntgen zubu, no či je jeho, nepotvrdil

Spoplatnenie informácií

Poslanci za SNS taktiež predložili novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorej by sa mohlo spoplatniť sprístupňovanie informácií. Hovoria o zavedení mechanizmu, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečiť úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií.

Predkladatelia ozrejmili, že novela by mohla zaviesť možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. „Ak povinná osoba bude za poskytnutie informácie požadovať úhradu, písomne oznámi túto skutočnosť spolu s výškou úhrady žiadateľovi pred poskytnutím informácie. Z oznámenia musí byť zrejmé, na základe akých skutočností a akým spôsobom bola výška úhrady povinnou osobou vyčíslená,“ píše sa v návrhu.

No ozvala sa aj druhá strana, ktorá SNS kritizuje za snahu obmedziť prístup k informáciám. „Štát a verejné organizácie sú platené z daní občanov. Na požiadanie im majú poskytovať informácie o svojej činnosti. Toto garantuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám," uviedla iniciatíva My sme les.

Čítajte viac Danko chce poznať čísla do médií. Nevieme, komu zavolať, ak o nás napíšete klamstvá, posťažoval sa

Právo na opravu

To však nie je všetko. Ďalším návrhom SNS plánuje meniť zákon o publikáciách a opäť zavádza právo „na opravu“. Právo na opravu by malo fyzickým i právnickým osobám podľa poslancov umožniť žiadať o uverejnenie opravy nepravdivých alebo neúplných skutkových tvrdení, ktoré zasahujú do ich cti, dôstojnosti či dobrej povesti. V návrhu však skracujú lehoty a zavádzajú nové pokuty. Právo na opravu zaniká po ôsmich dňoch. Opravu by museli redakcie zverejniť bezodkladne, najneskôr však do troch dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy. Ak nepublikujú denne, uverejnenie opravy nesmie trvať dlhšie ako 60 dní od doručenia žiadosti.

Je na redakcii, či sa rozhodne opravu podľa predstáv sťažovateľa zverejniť, keď tak neurobí, môže čeliť žalobe. Súd má do 30 dní vyhodnotiť, či bola oprava nutná. Ak súd určí, že redakcia pochybila, môže jej uložiť pokutu od tisíc do 15-tisíc eur, ktorá predtým v zákone nebola.

V rámci zákona o médiách chcú národniari vedieť, komu majú volať v prípade, že nájdu klamlivú informáciu v reportáži. „Ak to bolo klamstvo a ohavnosť, tak jednotliví prevádzkovatelia budú niesť zodpovednosť,“ spresnil Danko. Médiá sa podľa neho ženú za senzáciami a ľuďom ničia životy. No kontrola sa nemá vzťahovať len na mienkotvorné médiá, ale platiť to bude aj pri alternatívnych médiách, pretože Danko chce vedieť, či sú platené z USA alebo Ruska.