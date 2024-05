Koaliční politici sa podľa PS rozhodli zneužiť atentát na premiéra na boj proti novinárom a médiám

Ako predseda PS dodal, obviňovanie médií z toho, čo sa stalo, považuje za pomýlené a nebezpečné.

„Dnes nám tu vzniká atmosféra cenzúry. Novinári sú pod tlakom a terčmi vyhrážok. Do toho prichádza vládna koalícia s návrhom, ktorý by znamenal politické ovládnutie RTVS a vidíme aj ďalšie návrhy SNS, ktoré by obmedzili slobodu prejavu a práva ľudí na informácie," zdôraznil Šimečka a spomenul, že populárne politické diskusné relácie končia a moderátori odchádzajú.

Podľa Šimečku je prirodzené, že ten kto je terčom kritiky, musí čítať negatívne komentáre alebo je vystavený otázkam na telo od moderátorov, nie je za to rád. No diskutovať s oponentmi je podľa neho v demokratickej spoločnosti povinnosťou politikov a súčasťou ich povolania. „Bolo by dobré, ak by si toto uvedomili aj predstavitelia vlády," dodal predseda PS s tým, že novinári majú v záujme občanov kontrolovať politikov.

„To je ich úloha a politici nemajú viesť politický spor s novinármi, médiami, ale so svojimi oponentmi, a teda v tomto prípade s opozíciou alebo inými politickými stranami," skonštatoval Šimečka, podľa ktorého bojom koalície proti novinárom nepríde zmierenie spoločnosti a pokoj, ale naopak to povedie k ďalšiemu vyhroteniu situácie a prehĺbenie polarizácie spoločnosti. PS bude preto využívať všetky prostriedky, ktoré má opozícia k dispozícii, aby zamedzili škodlivým návrhom namiereným proti slobode slova a médií.

Poslankyňa Zora Jaurová (PS) upozornila, že vládna koalícia svojimi návrhmi a rétorikou chce regulovať médiá, ktoré ich kritizujú, pričom kanály, ktoré sami využívajú a kde je nenávistná rétorika najväčším problémom nijak neregulujú. Takouto sieťou je napríklad Telegram. Poslankyňa podotkla, že je neštandardné aby napríklad ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS), ktorá nekomunikuje so žiadnymi štandardnými médiami, používala ako oficiálny komunikačný kanál ústredného orgánu štátnej správy platformu Telegram, ktorá vznikla práve preto, aby nebola regulovaná, a to na celom svete.

Podľa kandidáta do európskeho parlamentu za PS Ľudovíta Ódora je potrebné spraviť všetko preto, aby sa zabránilo Slovensku vydať sa na cestu Maďarska, kde sa väčšina médií premenila na „marketingové oddelenie vládneho Fideszu". Jaurová dodala, že sprísnenie práva na opravu a spoplatnenie infožiadostí bude smerovať k tomu, že občania sa budú ťažšie dostávať k informáciám o štátnej správe a pre médiá bude náročné kontrolovať vládnu moc.