Nová Národná nemocnica má stáť v bratislavskom Ružinove. Detská nemocnica sa má postaviť na Rázsochách. Vyplýva to z projektu, ktorý ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) predstavila na utorkovom stretnutí s poslancami Národnej rady (NR) SR, zástupcami mesta i odbornou verejnosťou. Potvrdili to viacerí jeho účastníci.

Ministerka zdravotníctva SR bude bližšie informovať širokú aj odbornú verejnosť po prerokovaní a schválení materiálu na vláde, informoval o tom hovorca Ministerstva zdravotníctva SR Andrej Wallner.

„Bolo nám prezentované, že stavba Národnej nemocnice v Ružinove – teda dostavba, rekonštrukcia starej budovy – len schvaľovacie procesy by trvali štyri roky v tom optimistickom scenári,“ uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Zároveň na dostavbu nemocnice bude potrebné zbúrať zimný štadión v Ružinove. „Musí štát, Ministerstvo zdravotníctva SR, ponúknuť mestu nové pozemky a postaviť nový zimný štadión,“ doplnil s tým, že by odhadovane vyšiel na 25 až 30 miliónov eur.

Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Vladimír Baláž (Smer) nevidí veľký rozdiel, či sa bude nová nemocnica stavať na Rázsochách alebo v Ružinove. „Ale ak máme vytvárať Národnú nemocnicu, do ktorej majú dochádzať pacienti z celého Slovenska, je podľa mňa úplne jasné, že by mala byť vytvorená na východnej časti Bratislavy,“ doplnil. Podotkol, že projekt má však viacero otáznikov. „Je to otáznik financovania a otáznik optimalizácie siete nemocníc v Bratislave, ako bude poskytovaná zdravotná starostlivosť,“ ozrejmil.

Plány rezortu zdravotníctva kritizovali niektorí opoziční poslanci, ako napríklad Oskar Dvořák (PS), Peter Stachura (KDH) či Marek Krajčí (hnutie Slovensko). „Viacero otázok sme nedostali zodpovedaných, nedostali sme nijaké porovnávania harmonogramov, nedostali sme jasné prísľuby, ako bude zabezpečené financovanie nemocnice,“ uviedol Dvořák. Podotkol, že pacienti a zdravotníci v Bratislave zrejme nebudú mať nemocnicu rýchlo a zároveň nebudú mať komplexnú nemocnicu, teda všetku starostlivosť pod jednou strechou. „Ministerka sa pravdepodobne rozhodla trieštiť tú starostlivosť po celej Bratislave. Jednu nemocnicu budeme mať na Rázsochách, jednu budeme mať v Ružinove a ďalšie zostávajú hore na Kramároch,“ doplnil.

Projekt má ministerka zdravotníctva predkladať v stredu (29. 5.) na vláde SR.