Členovia Asociácie nemocníc Slovenska podpísali dodatky zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami

Členovia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) sa dohodli na predĺžení zmluvných vzťahov so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami na Slovensku. So súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union majú zmluvy platné do konca roka, so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) do konca júna.