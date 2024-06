Šutaj Eštok: Na dom, kde sa zdržiava Pellegrini, mierilo dieťa atrapou zbrane. Malo ísť o hru

Šutaj Eštok: Na dom, kde sa zdržiava Pellegrini mierilo dieťa atrapou zbrane Video Zdroj: TA3

Minister vnútra pripomenul, že pred vyše dvomi týždňami zaútočil v Handlovej na premiéra Roberta Fica (Smer) atentátnik. „Slovensko zažilo šok, pretože aj tie najväčšie krízy sme si vždy za 30 rokov samostatnej existencie dokázali vyriešiť vo volebných miestnostiach a prvýkrát sa niekto rozhodol, že použije zbraň a tak prejaví svoj politický názor,“ vyjadril sa.

Atentát na Fica bol podľa neho nielen atentátom na človeka, ale aj atentátom na demokraciu a otvára aj otázku ochrany ústavných činiteľov. Pripomenul, že schvaľovanie trestného činu, ale aj vyhrážanie sú takisto trestným činom.

Dieťa s pištoľou a v kukle

„To, čo sa však udialo včera (štvrtok, 30. mája, pozn. red.), to už som ozaj nedokázal uveriť svojim vlastným očiam,“ uviedol minister s tým, že vo štvrtok krátko po 16. hodine pred domom, ktorý používa novozvolený prezident Peter Pellegrini sa objavilo auto s dvomi ľuďmi. „Na zadnom sedadle bola zamaskovaná osoba s rukou so zbraňou v ruke,“ pokračoval.

Atrapu pištole držal v ruke šesťročný chlapec, ktorý bol vystrčený v kukle z okna a mieril na dom, kde sa Pellegrini zdržiava. Na prednom sedadle sedel otec dieťaťa. „Chcem všetkých upozorniť, že bezpečnostné opatrenia sú v tejto situácii, už takmer tretí týždeň po atentáte, zvýšené na absolútne maximum, že takmer všetci policajti sú v uliciach,“ uviedol Šutaj Eštok.

Bezpečnostné zložky podľa Šutaja Eštoka prispôsobili všetky postupy tak, aby sa atentát z Handlovej neopakoval. Ako povedal, za sprísnených opatrení sa mohlo stať, že zložky otvorené okno a zbraň v ruke vyhodnotia ako „bezpečnostnú hrozbu“. Podotkol, že pri jednom zlom pohybe človeka, ktorý si nasadí kuklu a zoberie do ruky či zbraň alebo atrapu zbrane, sa situácia mohla skončiť tragicky.

Pýta sa, či ide o testovanie pripravenosti polície. „Áno, sme pripravení konať,“ povedal šéf rezortu.

Prípadu sa polícia venuje, osoby stotožnili v krátkom čase. „Vedel, že ide o dom prezidenta Slovenskej republiky. Tvrdil, že ide o hru,“ priblížil. „Úžasná hra, ohroziť život vlastného dieťaťa len preto, že sa tu niekto už asi nezmestí do kože,“ pokračoval. O výške trestu neinformoval.

Inauguráciu novej hlavy štátu podľa neho pripravujú v najvyšších možných bezpečnostných opatrenia. Sprísnené opatrenia budú aj počas júnových výjazdových rokovaní vlády v Rimavskej Sobote, Poltári a na Orave. „Aj tam budú tie bezpečnostné opatrenia maximálne možné,“ informoval.

Otec: Bolo to nepríjemné, syn plakal

Otec chlapca, ktorý počas prejazdu okolo domu, kde prebýva Pellegrini, sa vyjadril pre televíziu Joj, že ich nikto nezastavil a všetko bolo v poriadku. Polícia ich kontaktovala až o hodinu a pol, aby sa dostali na miesto, nakoľko „urobili niečo nevhodné“.

S otcom sa podľa jeho slov zhováralo asi šesť príslušníkov bezpečnostných zložiek, argumentovali, „skákali do reči“. „Bolo to veľmi nepríjemné,“ zhrnul a dodal, že chlapec plakal. „Chápem, že nebolo to vhodné,“ priznal otec, no myslí si, že ak urobili niečo zlé, polícia ich mala zastaviť hneď.

Dieťa nemôžu stíhať

Policajný prezident Ľubomír Solák po brífingu ministra vnútra doplnil, že prípad má na starosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. „Na začiatku prípadu na tom participovala aj Národná kriminálna agentúra,“ ozrejmil. Na otázku, aký trest hrozí osobe s pištoľou v ruke odpovedal, že išlo o maloletého chlapca. „Šesťročného chlapca nie je možné trestne stíhať,“ doplnil.

„Bolo konštatované, že to bola asi nešťastná náhoda, že si to neuvedomil,“ povedal Solák s tým, že detaily vysvetlenia nevie. Solák predpokladá, že otec so synom vedeli o tom, že ide o Pellegriniho dom, keďže bývajú v blízkej lokalite.

Od zranenia či smrti ich mohli deliť sekundy

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik sa domnieva, že podobné situácie, ako sa stala pred Pellegriniho domom vo Vrakuni, sa budú opakovať a bude to znamenať zvýšenú záťaž pre príslušníkov bezpečnostných zložiek. V prípade štvrtkového incidentu nešlo podľa neho o reálnu hrozbu pre chránenú osobu, teda Pellegriniho, no išlo o hrozbu pre osoby, ktoré sa nachádzali v aute a zasahujúcich príslušníkov.

„Boli vystavení situácii, že niekoľko sekúnd ich možno delilo od toho, že by zranili alebo usmrtili dieťa a inú osobu, ktorá síce nemala skutočne v úmysle útočiť na Pellegriniho, ale v tej chvíli to nebolo možné zistiť. Myslím si, že v tejto situácii sme boli blízko veľmi kľúčovému, aj pre spoločenskú situáciu, okamihu, ktorý by ešte viac rozbúril vášne, ktoré sú už beztak naozaj veľmi vybičované,“ vyjadril sa pre ta3.