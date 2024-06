Policajti nechcú žlto-modré autá. Na polepy a metalízu sa zbytočne míňajú tisíce, kritizujú Hamranove nákupy

Veľká obnova vozového parku policajných áut si zaslúžila tvrdú kritiku od samotných policajtov. Vlani ministerstvo vnútra zaobstaralo stovky nových vozidiel, veľká časť ktorých má aj ekologický pohon. Analytici už predtým upozornili, že rezort nemal investíciu dobre premyslenú. Nestihol totiž včas vybudovať potrebnú infraštruktúru pre služobne plug-in hybridy. Najnovšia kritika súvisí s dizajnom áut, ktorý podľa policajtov zbytočne predražuje každé jedno vozidlo. Ministra vnútra aj vedenie Policajného zboru vyzývajú na návrat k tradičným bielym autám so zeleným pásom.

Ministerstvo vnútra pred sa pár rokmi zacielilo na naozaj rozsiahlu obnovu vozového parku. Rezort v roku 2022 obstaral takmer tisíc nových vozidiel, ktoré postupne odovzdáva svojim zložkám, teda policajným, záchranným či hasičským. Väčšina novokúpených áut, konkrétne 752 kusov, je na ekologický pohon. Nákup vozidiel stál 40 miliónov eur a náklady boli plne hradené z európskych peňazí.

Do nákupu „zelených” áut ministerstvo vnútra tlačil záväzok slovenskej vlády z plánu obnovy, podľa ktorého štvrtina obstarávaných vozidiel mali byť elektromobily alebo hybridné vozidlá. Vtedajší šéf Policajného zboru Štefan Hamran sa s touto víziou veľmi nestotožňoval. „Peniaze, ktoré sme dostali z plánu obnovy, mali byť minuté na nákup takýchto vozidiel. Bolo to tak, že berieš – neberieš, my sme si povedali, že teda 600 nových vozidiel pre Policajný zbor sa zíde,” sťažoval sa Hamran v septembri 2022.

Drahé polepy

Hamran tiež trval na tom, aby nové vozidlá smerovali na základné policajné útvary. „Ony sú nosnou štruktúrou Policajného zboru a každodenne bojujú so zločinom, ale aj s jeho organizovanými formami. V tých autách sedia ľudia osem až dvanásť hodín denne. Budú mať konečne komfortný priestor, komfortné vozidlá s vymoženosťami moderných vozidiel 21. storočia,“ zdôrazňoval bývalý šéf polície. Po roku si však nové vozidlá zaslúžili nie pochvalu, ale kritiku od radových policajtov.

Dôvodom je vysoká cena každého nového služobného auta, ktorú zvyšuje aj nový dizajn polepov. Tie boli zmenené pred niekoľkými rokmi a všetky nové policajné vozidlá sa nakupujú v sivej farbe a majú žlto-modré polepy. Odborový zväz polície však vyzýva súčasné vedenie Policajného zboru na návrat k pôvodnému obrazu policajných áut, teda k bielym vozidlám so zeleným pásom.

„Je potrebné uskutočniť jednoznačné politické rozhodnutie, bez výhovoriek na ,expertov‘, a vrátiť sa k pôvodnej farbe služobných motorových vozidiel – zelenej. Tento krok nepochybne uvíta väčšina verejnosti, ako aj príslušníkov PZ,” píšu policajní odborári na svojej webovej stránke.

Argumentujú pritom šetrením verejných financií. Odborári si vyžiadali od ministerstva vnútra informácie o realizácii posledného verejného obstarávania vozidiel so starým vizuálom, ktoré prebiehalo v lete 2022. Cena „starého” dizajnu vyšla na 522 eur s DPH za jedno vozidlo, píšu policajti. "Naopak, cena polepu vozidla v novom prevedení sa pohybuje v rozmedzí od 1 440 do 2 400 eur s DPH. Ako vidíme, ide o dramatický nárast ceny, a to len v prípade policajných polepov,” upozornili ďalej.

Informácie odborárov potvrdzujú aj zverejnené kúpne zmluvy. Podľa rámcových dohôd na nákup 400 hybridov Toyota RAV4 a 120 kusov BMW X3, určených pre policajné útvary, jedna súprava žlto-modrých polepov stála 1 710 eur s DPH. Ďalšia zmluva na nákup terénnych pikapov zo septembra 2023 už ráta s cenou vizuálu vo výške 2 400 eur.

Policajti sa okrem toho odvolávajú aj na interné zdroje z Prezídia PZ, podľa ktorých obstarávaciu cenu vozidla výrazne, až o niekoľko tisíc eur, navyšuje sivá metalízovaná farba. „Ta sa pri kúpe nového auta účtuje za príplatok. Predchádzajúce služobné vozidlá boli v štandardnej bielej, teda v základnej farbe, bez príplatku,” zdôrazňujú policajti v správe. Podľa informácií na webových stránkach autopredajcov je príplatok za sivú farbu s metalizáciou nižší, než píšu odborári. Pri modeloch, ktoré sú vo vozovom parku polície, ide o sumy od 600 do tisíc eur.

„Drahšie polepy či špeciálne farby na vozidle sa bežných policajtov v službe dotýkajú viac, než by sa na prvý pohľad zdalo,“ argumentujú ďalej. „S vyššou celkovou cenou služobného vozidla totiž rastie aj spoluúčasť policajta na poistnej udalosti. Názor Odborového zväzu polície v SR je v tejto otázke jednoznačný: ak sa má v Policajnom zbore šetriť, začnime pri týchto zbytočných rozmaroch,” odkázali.

Predražený nákup

Ministerstvo vnútra ani Prezídium Policajného zboru v stanovenom termíne na naše otázky k tejto téme nereagovali. O stanovisko týchto rezortov budeme článok aktualizovať. Súčasný šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) pred pár mesiacmi už nákup nových áut pre policajné zložky kritizoval. Tvrdil totiž, že sú takéto autá na tento typ práce nevhodné, lebo policajti v nich trávia veľa času a nestíhajú ich nabíjať. „Potom jazdia tie pluginy na benzín, kde je vyššia spotreba. Nezmyselný nákup. Ten benzín musíme platiť my,“ hovoril minister pred pár mesiacmi. Okrem toho tvrdil, že nákup bol zle pripravený a zvažuje sa trestné oznámenie.

Nastavenie tendra v čase jeho realizácie kritizovali viacerí motoristi. Bol podľa nich ušitý na mieru konkrétnemu modelu. „Kritériá obstarávania pôsobia zvláštne. To, čo nie celkom chápeme, je záplava požadovaných parametrov, ktorých je toľko, že pozvoľna vypadáva jeden model za druhým,” upozornil v článku automotive redaktor Pravdy Martin Domček. Konkrétne uvádzal napríklad požiadavku, aby nové policajné plug-in hybridné SUV mali nádrž na benzín s objemom 50 a viac litrov. Väčšina vozidiel kategórie SUV s čisto spaľovacími motormi to totiž spĺňa, ale plug-in hybridy sú výnimkou – mnohé majú len 40– až 45-litrové nádrže.

Rezort nakoniec vo verejnej súťaži rozhodol pre nákup 400 kusov Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, 120 vozidiel BMW X3 xDrive30e a vyše 30 áut KIA Sportage PHEV 1,6 TGDI. Všetky mali prísť v novej žlto-modrej verzii a požiadavkou obstarávateľa bola aj sivá farba s metalizáciou. Cena auta sa pohybovala od 38– do 62-tisíc eur za jeden kus s DPH. Ministerstvo vnútra k tomu ešte priplatilo za polepy, zvukové a svetelne majáky a súpravu originálnych diskov a zimných pneumatík. Tieto doplnky zvýšili konečnú cenu každého policajného auta o osem- až desaťtisíc eur.

Ministerstvo vnútra malo pred obnovou vo vozovom parku 905 vozidiel starších ako 15 rokov, 1 934 áut s viac ako 12 rokmi. Viac ako 300-tisíc kilometrov má najazdených 802 vozidiel, viac ako 250-tisíc kilometrov má najazdených 1 440 áut a 2 289 vozidiel najazdilo viac ako 200-tisíc kilometrov.