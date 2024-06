Kapacity polície a ochranky sú po atentáte na Fica napnuté, priznal Solák. Rezerva ešte je, no v júni ich čakajú výzvy

Kapacity Policajného zboru aj Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií sú po handlovskom atentáte na predsedu vlády Roberta Fica napnuté. Novinárom to povedal policajný prezident Ľubomír Solák. Za maximálnym využitím zložiek sú nielen nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, pokračujúce výjazdové rokovania vlády, ale aj inaugurácia zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho (Hlas).

„Máme svoje kapacity a možnosti. Ešte je tam malá rezerva, ale čaká nás strašne veľa ďalších náročných akcií ako sú eurovoľby a inaugurácia, plus výjazdové rokovania vlády, kde pristupujeme k navýšeniu ako policajtov, tak aj techniky,“ uviedol Solák s tým, že sa približujú k hraniciam limitov Policajného zboru. Obmedzenie kontaktu chránených osôb s davmi ľudí je podľa neho otázka na Ústav pre ochranu ústavných činiteľov, ale „je to jedna z možností“.

Policajný prezident sa po tlačovom brífingu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vyjadril v piatok aj k šíriacim sa fotografiám s preškrtnutými tvárami novinárov a moderátorov. S niektorými novinármi už polícia podľa neho nadviazala kontakt.

Šéf polície si je vedomý toho, že nenávistné komentáre, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, celkom nezastavia. „Je to náročné aj na dokumentovanie aj množstvo síl a ľudí, ktorí sa tým musia zaoberať. Je toho proste veľa,“ prezradil.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) v piatok informoval, že polícia sa venuje incidentu, počas ktorého zastavilo pred domom v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, kde sa zdržiava budúci prezident Peter Pellegrini, auto. V okne vozidla bolo podľa neho a podľa zverejneného videa šesťročné dieťa s kuklou na hlave, ktoré držalo atrapu pištole namierenú na nehnuteľnosť, v ktorej Pellegrini býva.

K ochranke, ktorá dohliada na bezpečnosť premiéra Fica sa Solák vyjadril tiež. Ako povedal, bližšie informácie má Úrad pre ochranu ústavných činiteľov, no aj ten je podľa policajného prezidenta v štádiu maximálneho personálneho a technického využitia.

„Je zvýšená ochrana viacerých osôb, ktoré doteraz ochranu nepoužívali,“ uviedol. V rámci zvýšených bezpečnostných opatrení by podľa neho ochranka kapacitne nestíhala aj preto sa na ochrane podieľajú aj policajti. Po atentáte na Fica čelili totiž vyhrážkam viacerí predstavitelia koalície aj opozície vrátane predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku či poslanca za Smer Richarda Glücka.

Podľa údajov rezortu vnútra počet príslušníkov Policajného zboru klesá už tretí rok po sebe. Zatiaľ čo začiatkom roku 2021 bolo v služobnom pomere 21 167 policajtov, k 1. januáru 2022 ich bolo takmer o 500 menej. V roku 2022 sa skončil služobný pomer 928 policajtom. Vlani bolo v služobnom pomere približne 20-tisíc policajtov, ale len od januára ich počet klesol z 20 529 na 20 312.

Solák sa vyjadril aj k budúcnosti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a reforme, ktorá mala byť od 1. júna. „Reforma NAKA bude, riešime ešte niektoré technické veci vo vzťahu k Bruselu,“ priblížil policajný prezident s tým, že odôvodňujú „niektoré veci“ vo vzťahu k Plánu obnovy.

Od zranenia či smrti ich mohli deliť sekundy

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik sa domnieva, že podobné situácie, ako sa stala pred Pellegriniho domom vo Vrakuni, sa budú opakovať a bude to znamenať zvýšenú záťaž pre príslušníkov bezpečnostných zložiek. V prípade štvrtkového incidentu nešlo podľa neho o reálnu hrozbu pre chránenú osobu, teda Pellegriniho, no išlo o hrozbu pre osoby, ktoré sa nachádzali v aute a zasahujúcich príslušníkov.

„Boli vystavení situácii, že niekoľko sekúnd ich možno delilo od toho, že by zranili alebo usmrtili dieťa a inú osobu, ktorá síce nemala skutočne v úmysle útočiť na Pellegriniho, ale v tej chvíli to nebolo možné zistiť. Myslím si, že v tejto situácii sme boli blízko veľmi kľúčovému, aj pre spoločenskú situáciu, okamihu, ktorý by ešte viac rozbúril vášne, ktoré sú už beztak naozaj veľmi vybičované,“ vyjadril sa pre ta3.