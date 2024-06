Premiéra Fica bude na Sokolskej navštevovať lekár. Jeho zotavenie bude zdĺhavé a náročné

Z banskobystrickej nemocnice previezli premiéra Roberta Fica do domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo štvrtok večer. Stalo sa tak po šestnástich dňoch od hospitalizácie a dvoch operáciách po atentáte. Starostlivosť o neho bude teraz zabezpečovať Nemocnica sv. Michala. Zdravotný stav premiéra a detaily ďalšej liečby nie sú verejne známe, kontrolu nad informáciami drží Úrad vlády. No niečo priblížila riaditeľka Roosveltovej nemocnice Miriam Lapuníková. Premiéra podľa nej čaká rehabilitácia, ktorá "nebude ľahká a bude zdĺhavá". Pacient údajne nie je ležiaci a pohybovať sa má pomocou bariel.

Premiéra Roberta Fica (Smer) previezli z banskobystrickej nemocnice domov do Bratislavy. Jeho stav je stabilizovaný a začal aj s rehabilitáciou

Premiér Fico si mal priať, aby ho z banskobystrickej nemocnice neprevážali do ďalšieho zdravotníckeho zariadenia, ale keď to už bude možné, chcel sa zotavovať doma.

Premiér vo štvrtok v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici absolvoval ďalšie kontrolné vyšetrenia, ktoré potvrdili pozitívny vývoj jeho zdravotného stavu po atentáte. Rovnako sa v týchto dňoch začal proces jeho rehabilitácie. Podľa nemocnice bude fyzicky a časovo náročná, no konzílium lekárov podľa informácií denníka SME usúdilo, že už je možné ho presunúť do domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Podľa informácií SME bude starostlivosť o premiéra zabezpečovať Nemocnica sv. Michala, ktorú zriaďuje ministerstvo vnútra. Za predsedom vlády do rezidencie Sokolská v lukratívnej časti Bratislavy by mal chodiť lekár. Podľa zdrojov Denníka Nje premiér samostatný, dokáže sa sám najesť, aj sa pohybovať pomocou francúzskych bariel. Fico teda na presun nepotrebuje invalidný vozík, no zrejme bude nevyhnutná pomoc, aby doma mohol fungovať. Premiérov stav si však nevyžaduje 24-hodinovú starostlivosť či špecializovanú zdravotnú pomoc. Nie je ležiaci pacient, a tak nepotrebuje ani špeciálne pomôcky.

Komunikáciu o stave premiéra prevzal na seba zo začiatku vicepremiér Robert Kaliňák, následne o jeho stave informovala nemocnica, no nikdy ošetrujúci lekári.

Aj štvrtkový prevoz premiéra z Banskej Bystrice domov do Bratislavy podliehal utajovanému režimu, až v piatok ráno ho oficiálne potvrdila nemocnica. Na Facebooku zverejnili status, že premiér je v domácej liečbe.

"Chcela by som preto touto cestou úprimne poďakovať jemu samotnému, pretože bol disciplinovaným pacientom, tímu našich skvelých zdravotníkov za výborne odvedenú prácu, všetkým ozbrojeným zložkám za profesionálny prístup a všetkým ľuďom za silnú pozitívnu energiu, ktorú k nám posielali,” citujú v statuse riaditeľku nemocnice Miriam Lapuníkovú.

Doteraz však nikto oficiálne nepotvrdil ani to, aké konkrétne zranenia premiér utrpel a s akými následkami. Denník Pravda očakáva vyjadrenie od Úradu vlády.

Pred týždňom začala nemocnica či Úrad vlády každý deň reportovať strohým statusom na facebooku, že sa premiérov stav zlepšuje. Minister obrany Kaliňák v stredu ako „dobrú správu“ ohlásil, že premiér po "dlhých dňoch prijíma potravu“. Povedal, že premiér mal zranenia tráviaceho traktu a pohybového ústrojenstva a že sa zranenia na nohe a ruke hoja.

Podpredseda Smeru a predseda zboru premiérových poradcov Erik Kaliňák v utorok podľa denníka Postoj na predvolebnom mítingu v Kysuckom Novom Meste povedal, že premiérovi prestrelili tenké črevo na piatich miestach.

Blanár: Ficovi potrvá mesiace, kým bude môcť naplno vykonávať funkciu

Premiérovi Ficovi potrvá niekoľko mesiacov, kým bude môcť po atentáte v polovici mája opäť naplno vykonávať svoju funkciu. V piatok to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer).

O zdravotnom stave predsedu slovenskej vlády informoval svojich kolegov z členských krajín NATO, ktorí sa vo štvrtok a piatok stretli na rokovaní v Prahe.

Šéfovia diplomacií podľa Blanára vyjadrovali Ficovi aj Slovensku prejavy solidarity počas oboch dní, za čo sa im poďakoval. „Zároveň, keďže boli veľmi zvedaví, v akom zdravotnom stave sa nachádza, tak som ich informoval, že jeho stav sa, chvalabohu, zlepšuje, ale že tak či tak to bude trvať ešte niekoľko mesiacov, aby sa mohol naplno zapojiť do svojej funkcie,“ povedal minister.