Opäť požiar v Stropkove, znovu tá istá lokalita. Zasadol krízový štáb

„Tento požiar je rozsiahlejší. Situácia je náročnejšia. Je postihnutých podľa predbežných informácií 12 obydlí a približne 70 členov rómskej komunity. Vyvstáva otázka, ako sa vysporiadať s touto situáciou, ako im zabezpečiť náhradné ubytovanie a poskytnúť základné životné potreby. Aktuálne prebieha krízový štáb, kde hľadáme riešenie. Na 17.00 h sme zvolali celý poslanecký zbor,“ povedal Brendza.

Pre požiar v Stropkove vyhlásili mimoriadnu situáciu (Archívne video) Video Zdroj: TA3

V areáli, kde sídli Základná škola Hrnčiarska a Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla je ubytovaných približne 40 ľudí, ktorých v apríli zasiahol požiar v rovnakej lokalite ako v piatok.

„Chceme ich umiestniť tak, aby boli na jednom mieste. Verím, že sa nám v priebehu budúceho týždňa podarí zabezpečiť pre prvú skupinu kontajnerové bývanie. Máme to obstarané, zmluva je zverejnená a účinná, plynie lehota na dodanie. Máme obstaraných deväť kontajnerov v celkovej hodnote 58-tisíc eur,“ vysvetlil Brendza.

Doteraz mesto podľa jeho slov získalo 5-tisíc eur od prezidentky Zuzany Čaputovej. Rovnakou sumou na zabezpečenie náhradného bývania a nákladov spojených s riešením mimoriadnej situácie prispela Nadácia Prešovského samosprávneho kraja a úrad práce. Obrátili sa aj na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Celkové náklady na osadenie a sprevádzkovanie kontajnerov sú podľa primátora približne 100-tisíc eur.

Predchádzať požiarom v danej lokalite sa podľa jeho slov dá tak, že dôjde k majetkovo-právnemu vysporiadaniu pozemkov. "Už minulý rok sme začali konanie na majetkovo-právne vysporiadanie.

Rozdrobenosť je od 130 do 150 spoluvlastníkov v danom území. Na Okresnom úrade v Stropkove prebieha konanie o jednoduchej pozemkovej úprave. Je to zložitý a finančne náročný proces. Samotná projektová dokumentácia stojí 50-tisíc eur, plus finančné vyrovnanie pôvodných vlastníkov. Úmyslom mesta je, aby sme v danom území pristúpili k odstráneniu nelegálnych stavieb, nelegálnej skládky a potom naprojektovali bytové domy, ktoré budú financované z grantov a mimorozpočtových zdrojov," vysvetlil primátor.

Požiar obydlí bol ohlásený v piatok krátko popoludní. Na mieste zasahovalo 21 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z viacerých hasičských staníc v rámci Prešovského kraja. Asistovali im aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z viacerých obcí. Hasičom sa požiar podarilo po viac ako dvoch hodinách lokalizovať.