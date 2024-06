Pellegrini nakoniec Fica porazil. Prežije Hlas jeho odchod? Rozhodne Šutaj Eštok aj žmurkanie z paláca

Ani Ficovi sa však so Smerom v tak krátkom čase nepodarilo zozbierať toľko úspechov ako Hlasu. Po viac ako štyroch rokoch však dochádza k zmene vedenia, ktoré môže buď dokázať, že je Hlas plnohodnotnou stranou, alebo sa naplní scenár a po odchode Pellegriniho zanikne.

Peter Pellegrini pre Pravdu: Budem sa snažiť do paláca pozývať aj nepriateľov a obrusovať hrany

Pellegrini vs. Fico

V dovtedy najsilnejšej ľavicovej strane Smer sa situácia začala lámať po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018. Dvaja Robertovia – Fico aj Kaliňák podali demisie a do čela štátu, a neskôr aj kandidátky Smeru, nastúpil rodený Banskobystričan a dlhoročný lojálny člen strany Peter Pellegrini, ktorý síce sľúbil, že sa pokúsi stranu doviesť do víťazného konca, no už vtedy bolo napätie medzi Ficom a Pellegrinim citeľné.

Prvý väčší zásah, ktorý nešiel po vôli Fica, urobil Pellegrini ako premiér v roku 2018 v čase, keď vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka nahradil Tomáš Drucker. Problémom bolo odvolanie Tibora Gašpara, ktorý v tom čase šéfoval polícii. Druckerovi sa však Gašpara nepodarilo odvolať, aj preto po troch týždňoch odstúpil. Nahradil ho Pellegrini, ktorý Gašpara hneď na druhý deň odvolal, lebo „sa tak dohodli“. Drucker neskôr pri zakladaní svojej strany Dobrá voľba povedal, že na to, aby Gašpar ostal šéfom polície, tlačil Fico.

Druckerova Dobrá voľba sa neskôr zlúčila s Hlasom. Nebol to však jediný spor, názory Pellegriniho a Fica na smerovanie Smeru sa začali diametrálne odlišovať. Keď skončil Smer po voľbách v roku 2020 v opozícii, bolo preto len otázkou času, kedy sa ich cesty rozídu. Svoj odchod oficiálne oznámil 10. júna 2020 v Banskej Bystrici. „Snažil som sa zakričať, že niečo nie je dobré,“ povedal pred vyše štyrmi rokmi.

Volebný výsledok bol pre neho signálom, že je čas na zmenu. „Neviem si predstaviť spoločnú budúcnosť v tandeme s Robertom Ficom. Sú to dva svety, ktoré sa nemôžu spojiť. Sú to dva svety – svet minulosti a svet budúcnosti,“ hovoril vtedy Pellegrini. Fico mal na svoju niekdajšiu pravú ruku ťažké srdce. Pellegrinimu permanentne pripomínal, za čo všetko mu má byť vďačný a nazýval ho zradcom.

Hlas sa dostal do čela rebríčkov, no opozícia ho ihneď onálepkovala ako „Smer 2“. Aj keď Pellegrini niekoľkokrát zopakoval, že si nevie predstaviť byť vo vláde so Smerom, po voľbách bolo všetko inak. Dlhé mesiace to vyzeralo na víťazstvo Hlasu, no Smer v kampani zabral, stavil na agresivitu a burcovanie a voľby dokázal vyhrať. Menej konfliktná politika Hlasu, nejasné postoje a chýbajúca kampaňová téma stáli stranu cenné percentá.

Druhá najsilnejšia strana Progresívne Slovensko (PS) síce vkladala nádeje do možnej koalície s Hlasom, koalícia Smeru, Hlasu a SNS však bola prakticky od začiatku jednoznačná. Pellegrinimu prekážaloo, že PS je stranou „neskúsených politikov“. Aj keď práve nejasný postoj k spolupráci s PS, ktorú Pellegrini nikdy nevylúčil, sa stal hlavným terčom predvolebnej antikampane Smeru voči Hlasu.

Karta sa obrátila

Napriek tomu sa Hlas dokázal pozviechať, aj keď skončili na treťom mieste, ani Smeru sa v roku 2002 v prvých voľbách nepodarilo dostať sa do vládnej koalície. Prvým testom prešiel Hlas úspešne ešte v spojených voľbách v októbri 2022, v ktorých bol považovaný za víťaza volieb. K účasti v koalícii sa pridali aj prezidentské voľby, v ktorých Pellegrini zvíťazil a 15. júna sa stane novým slovenským prezidentom.

Saková o novom šéfovi strany Hlas: Očakávam, že pokračuje v tom, čo rozbehol Peter Pellegrini

Za štyri roky sa tak Hlasu podarilo uspieť v troch voľbách, čo sa dá považovať za veľmi úspešné pôsobenie. Okrem toho dokázal Pellegrini odvrátiť pozornosť aj od káuz, ktorým čelil on, ale aj členovia „Pelleho jedenástky“ a zo strany zmyl dedičný hriech Smeru a káuz, ktoré sa s Ficovou stranou spájajú. Do úzadia sa dostala kauza 150-tisícového úplatku v škatuli od šampanského pri presadení projektu e-kasy, päť rokov sa hrdil titulom „digitálny líder“, no digitálne projekty opakovane čelili kritike. Viacerým kauzám čelil aj Peter Žiga – podozrenia z rozkrádania majetkov štátnych lesov, verejných financií či podpisovanie nevýhodných zmlúv a eurodotácií pre firmy blízke Smeru.

Napriek všetkému sa v očiach ľudí spolu s ostatnými členmi Hlas dokázal rehabilitovať. „Hlas je súčasťou straníckeho systému a našiel si v ňom svoje miesto. Na druhej strane ambície Hlasu boli väčšie. Jeho etablovanie sa, ako suverénnej politickej strany, bude po Pellegriniho odchode prechádzať relatívne ťažkou skúškou,“ uviedol pre Pravdu politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner dodáva, že plne etablovanou stranou budú, keď prejdú úspešne aj eurovoľbami. „Sú úspešnou stranou, z ich radov vzišiel prezident, vo vládnej koalícii majú rovnaký počet ministrov ako Smer,“ zhodnotil. Aj keď sa Hlas nestal premiérskou stranou, v mnohom sa mu Smer podarilo poraziť.

Nekonal sa ani očakávaný výraznejší pokles preferencií, práve naopak. Od predčasných parlamentných volieb sa pozícia Hlasu posilňovala. Dôvodom je podľa analytika spoločnosti NMS Market Research Mikuláša Hanesa to, že strana preberala časť voličov Smeru, ktorí neboli spokojní s ostrou politikou najväčšej vládnej strany. Šéf agentúry Focus a sociológ Martin Slosiarik takisto hovorí o miernom raste preferencií. „Mohlo to súvisieť aj s prezidentskou kampaňou Petra Pellegriniho a jeho väčšou viditeľnosťou,“ zhodnotil. „Od prezidentských volieb však vidíme postupné klesanie, ktoré môže byť spôsobené postupných odchodom Pellegriniho z postu predsedu strany a jeho odpútavaním sa od Hlasu. Hlas je totiž stranou, u ktorej najväčší pomer jeho voličov preferoval svoju stranu kvôli osobe predsedu,“ uviedol Hanes.

Odchod „otca zakladateľa“

Práve odchod najsilnejšej osobnosti Hlasu a „otca zakladateľa“ otvoril otázku, kto Hlas povedie a aká strana bez Pellegriniho vlastne bude. Najprv sa hovorilo o Richardovi Rašim a Denise Sakovej, ktorý získali po Pellegrinim vo voľbách najviac preferenčných krúžkov. Neskôr sa skloňovalo aj meno ministra práce Erika Tomáša. Nakoniec sa však Pellegrini rozhodol pre ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorého rétorika sa od tej Pellegriniho značne líši. Hneď deň po nástupe novej vlády začal robiť vo svojom rezorte „poriadky“ a stal sa hlavnou tvárou vládneho valca.

Pellegrini: Na okrúhly stôl zrejme ešte nedozrel čas

Šutaj Eštok je generálnym manažérom Hlasu a viac ako desať rokov je blízkym spolupracovníkom Pellegriniho. Začína v štátnych hmotných rezervách ako právnik po skončení štúdia na Univerzite Komenského v rokoch 2012 až 2014 v čase, keď bol šéfom Kajetán Kičura. Toho od apríla 2020 stíhajú pre podozrenie z korupcie. V tom čase bol aj podpredsedom mládežníckej organizácie Mladí sociálni demokrati. V roku 2014 nastúpil ako šéf odboru vnútornej správy na rezorte školstva, ktorý vtedy viedol Peter Pellegrini. Pod jeho vedením pracoval v čase, keď bol podpredsedom vlády a neskôr sa stal vedúcim Úradu vlády v čase, keď bol Pellegrini premiérom. Spolu s Tomášom patril k hlasným kritikom PS v strane Hlas a ich politiku označil za „extrémnu“.

Je tak isté, že Hlas sa s nástupom Šutaja Eštoka do vedenia zmení. Každý líder má ambície zmeniť stranu na svoj obraz a súčasný šéf vnútra určite nie je výnimkou. „Rétorika Hlasu bude určite iná. Bude o niečo asertívnejšia, než to bolo v prípade Petra Pellegriniho. Ten sa neraz snažil o to, aby sa voči nikomu výrazne nevymedzoval. Nechodil do konfrontácií,“ hovorí Lenč.

„V prípade Matúša Šutaja Eštoka sa ukazuje, že odkedy je ministrom, istú mieru konfrontácie s politickými oponentmi či médiami si viac-menej užíva,“ myslí si. „Ťažko povedať, aká bude ich politická a marketingová stratégia, ale tipoval by som, že kým budú mať preferencie veľmi nebudú meniť to, čo robili doposiaľ a fungovalo im to,“ konštatuje Cirner. Okrem toho bude Šutaj Eštok lídrom koaličnej strany a teda rovnocenným partnerom ostatných lídrov koaličných strán. „Pravdepodobne bude ešte sebavedomejší než v súčasnosti ako „iba“ minister vlády Roberta Fica,“ hovorí politológ z Prešovskej univerzity.

Spojením „otec zakladateľ“ sa označoval niekdajší líder HZDS Vladimír Mečiar a pri Hlase ho používal minister práce Tomáš. Len málo strán na Slovensku jeho odchod prežilo, a či bude Hlas nasledovať scenár strany SOP Rudolfa Schustera, ktorá vznikla len kvôli prezidentských voľbám, a postupne splynie so Smerom, alebo sa etabluje, ukáže čas. „Ide len o to, aký bude polčas rozpadu. Keď to potrvá tri volebné obdobia a Hlas bude vždy pri moci, tak je to jedno, každá strana sa opotrebuje personálne aj programovo. A bude potrebovať rebranding, nové tváre alebo vznik úplne novej strany,“ hodnotí Cirner.

SmeroHlas opäť na pretrase

Šutaj Eštok má síce menej politických skúseností, no je určite výraznejší a v koaličnom trojlístku sa stane najvýraznejším konkurentom v boji o hlasy voličov. „Hlas si musí nájsť agendu a dôvod na existenciu popri Smere, s ktorým sa podobajú čoraz viac,“ uviedol Cirner. Aj podľa Lenča by si mal nový líder dávať pri plnení vlastných mocenských ambícií pozor, aby sa Hlas v Smere nestratil.

O potenciálnom zlučovaní či splynutí Smeru a Hlasu sa hovorí od novembrového snemu Smeru, kedy Fico vytiahol prekresľovanie politickej mapy. Koniec koncov, aj lídrovi najmenšej koaličnej strany SNS Andrejovi Dankovi začalo prekážať, že Hlasu bude mať po prezidentských voľbách post predsedu parlamentu aj prezidenta. Aj preto je NR SR stále bez vedenia a čaká sa, ako dopadnú eurovoľby. Parlamentu by mal šéfovať minister investícií Richard Raši.

Fico si myslí, že politická mapa sa bude meniť

Šutaj Eštok je však podľa Lenča dostatočne ambiciózny politik na to, aby chcel hrať „druhé husle v zjednotenom SmeroHlase“. „Určite by si nechcel písať do svojho CV, že priviedol Hlas k „úspešnému“ zániku. Rovnako aj politici Hlasu, ktorí majú minulosť spojenú so Smerom, nebudú chcieť byť opäť bezvýznamnými navrátilcami,“ hovorí Lenč. Podľa neho nedáva spojenie Hlasu a Smeru ani politický a mocenský zmysel.

„Smer bude aj v budúcnosti potrebovať koaličných partnerov (podobne Hlas) a v prípade splynutia by im jeden či druhý chýbal. Osobne si myslím, že toto splynutie nie je reálne,“ uviedol Lenč. „Hlavná tvár Smeru a jeho predseda Fico sa ešte v plnej sile tak skoro k riadeniu strany a vlády pravdepodobne nevráti, preto sa má Hlas čas nadýchnuť a vyárendovať si nejaký priestor. Keď sa Fico vráti, už to bude iná káva a Pellegrini sa na to bude môcť pozerať iba z paláca,“ myslí si Cirner, ktorý však predpokladá, že bez Pellegriniho môže strana smerovať skôr k postupnému úpadku.

Pellegrini môže na voličov žmurkať aj z paláca

Dôležitým ukazovateľom toho, či strana ostane nažive, budú preferencie. Najväčším konkurentom je pre Hlas určite strana Smer, ktorá ukázala, že v boji o voliča vie poriadne zabrať a neštíti sa ničoho. S nástupom Šutaja Eštoka sa tak nezmení len štýl, ale aj elektorát Hlasu. „Elektorát Hlasu je pomerne umiernený a preferuje konsenzuálneho politika, zatiaľ čo Matúš Šutaj Eštok ako nový predseda strany je skôr politik preferujúci konfrontačný štýl politiky, blízky skôr strane Smer,“ hodnotí Hanes.

Časť voličov Hlasu teda môže byť z nového predsedu a jeho štýlu vystupovania sklamaná. „To môže mať za následok pokles pevnosti ich presvedčenia voliť Hlas, prípadne presun k inej strane či medzi nevoličov,“ uviedol analytik NMS. „Voliči Hlasu sa podobne ako voliči Smeru z hľadiska typu politiky, ktorú preferujú, najčastejšie radia k sociálno-demokratickému (cca 60 %), konzervatívnemu (necelých 20 %) a národnému (cca 15 %) štýlu. Iné preferované typy politík (liberálny či progresívny) sú okrajové. Elektorát Hlasu je v porovnaní so Smerom o čosi mladší, keďže je v ňom nižšie zastúpenie dôchodcov a vyššie zastúpenie ľudí v produktívnom veku,“ opisuje Slosiarik.

Vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej a Petra Pellegriniho po stretnutí so zástupcami cirkvi

Minister vnútra na seba síce môže naviazať nových voličov, no otázkou podľa Hanesa je, prečo by volič Smeru volil Hlas, ak môže voliť Smer posilnený atentátom na jeho predsedu. Slosiarik si myslí, že novému vedeniu pôjde skôr o snahu udržať si súčasný elektorát Hlasu a najväčším konkurentom bude práve Smer. „Miera pozitívnej afinity voličov Hlasu k Smeru je vysoká – viac ako polovica voličov Hlasu by ako svoju druhú stranu volilo Smer, ale miera celkovej akceptácie Smeru je ešte vyššia,“ uviedol šéf Focusu.

To, akým spôsobom sa pohnú preferencie Hlasu po zmene vedenia bude pre budúcnosť strany kľúčové. „Matúš Šutaj Eštok bude mať isto ambíciu, aby jeho preferencie rástli, no nie všetko bude len v jeho rukách,“ hovorí Lenč. V Hlase sa budú podľa neho spoliehať na to, že voliči budú brať Pellegriniho stále ako súčasť Hlasu aj potom, čo odíde do paláca. „Podobne to bolo aj v prípade PS, ktoré sa snažilo ťažiť z osobnosti a popularity prezidentky Čaputovej. Hlas bude, najmä pred voľbami a v prípade, že bude Peter Pellegrini populárnym prezidentom, poukazovať na to, že jeho odkaz a politiku môže v parlamentnej a vládnej politike najlepšie reprezentovať práve jeho materská strana,“ konštatuje Lenč.

Cirner dodal, že Šutaj Eštok by sa mohol stať populárnym. „Má k tomu všetky možnosti, všetky oči sa dívajú na neho, ale vidíme, že viac priestoru získal Robert Kaliňák, ktorého všetci vnímajú ako prirodzenú autoritu zastupujúcu Fica,“ hovorí. „Uvidíme či sa Pellegrini bude správať ako člen Hlasu, alebo sa odstrihne od straníckej politiky a strany Hlas, ktorú zakladal. Keď bude vždy žmurkať na voličov, že aj on je predsa Hlas, môže strane udržať popularitu,“ dodal Cirner.