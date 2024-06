Pellegrini so slzami odovzdal Hlas Šutaj Eštokovi. Poďakoval mu za koniec vojny v polícii a odklon migrantov

Opúšťa stranícku politiku a o dva týždne zasadne do paláca ako prezident. Nevyriešenou otázkou však zostávalo, kto Petra Pellegriniho nahradí na pozícii lídra strany Hlas. Podľa očakávaní sa ním stal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Strana Hlas dnes na štvrtom pracovnom sneme našla odpoveď na to, kto ju ďalej povedie. Novým predsedom sa stal podľa očakávania Matúš Šutaj Eštok. Zahlasovalo zaň 750 z 825 dele­gátov, proti ich bolo 15. Pellegrini mu odozvdal červený kapitánsky dres s číslom „1“.

Nový predseda Hlasu je presvedčený, že atentát na premiéra bol atentát na demokraciu a podľa neho krajina potrebuje zmierenie. „Som presvedčený, že dôvodom nenávisti v národe nie sú žiadne zmeny na Špeciálnej prokuratúre, žiadne zmeny v trestnom zákone, žiadne zmeny v RTVS. Dôvodom je to, čo z nich vyrobili mnohí politici a mnohé médiá,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Pellegrini poočúval príhovor Šutaj Eštoka so slzami v očiach, jeho nervozitu prezrádzalo len žmolenie rúk.

Mimoriadny snem, mimoriadna bezpečnosť

Snem sa koná košickej Športovej hale Stará jazdiareň. Skôr ako od siedmej rána bol objekt hermeticky uzavretý, vstup majú povolený len delegáti strany a akreditované médiá. Hlavným bodom sobotňajšieho programu Hlasu bolo odovdzdanie predsedníckeho žezla. Výsledok však bol už vopred jasný a po otcovi zakladateľovi Petrovi Pellegrinim povedie Hlas minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Potvrdila to následnej aj tajná voľba delegátov.

Novozvolený prezident Pellegrini je súčaťou straníckej politiky od roku 2006. Vtedy bol prvý krát zvolený za poslanca a politické vody odvtedy neopustil. Prerod Pellegriniho z poslanca na novozvoleného prezidenta symbolizujú bezpečnostné opatrenia spojené s jeho funkciou. Po atentáte na premiéra Roberta Fica sa už bez-tak prísne bezpečnostné previerky ešte znásobili. Dostať sa k Pellegrinimu je takmer nemožné – kým pred mesiacom odpovedal na novinárske otázky, dnes sa prihovára len z pódia.

Vydýchaná sála košickej Starej jazdiarne, preplenené svadobné stany tisíckou delegátou, pokojná atmosféra, ktorú dopĺňa vôna z kuracích, bravčových rezňov a kapustových holúbkov. Okolie štvrtého snemu Hlasu je strážené podobne ako zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Štátnych policajtov znásobujú desiatky tých v civile a pyrotechnici so psami, v oknách starej radnice striehnu ostrelovači a k dokonalosti bezpečnostných opatrení chýba snáď len vrtuľník krúžiaci nad hlavami.

Čas na spomienky

Úvod snemu sprevádza prechádzka alejou spomienok odkedy Hlas vnzikol. Pellegrini spomína na “Pelletón” či “Pellého jedenástku”. Pellegrini z klasického pompézneho pódia Hlasu zdôraznil, že opustiť post lídra Hlasu mu neprikazuje žiaden zákon, ale hovorí o politickej kultúre nadstraníckosti prezidenta. Je presvedčený, že týmto gestom mu budú bližší ľudia ako politici. Pellegrini však dneškom v Hlase nekončí natrvalo, svoje členstvo si len pozastaví. Neustále spomína, aby politici dbali na občanov a neskrývali sa v kanceláriach a limuzínach.

Pellegrini spomína, že Hlas si vybral správne, keď sa rozhodol vstúpiť do koalície so Smerom a SNS. Podľa neho mali na výber medzi presadzovaním ich predvolebných sľubov alebo večnými politickými hádkami pretkanými ideologickými spormi.

Počas príhovoru približoval náročnosť tých rezortov, ktoré vedú členovia Hlasu. Pochválil Denisu Sakovú, Richarda Rašiho, Zuzanu Dolinkovú, Tomáša Druckera, Petra Kmeca a Matúša Šutaja Eštoka.

“Prajem Hlasu, môjmu politickému dieťaťu, nech sa mu podarí byť politickou stranou, ktorá prežije nielen svojho otca-zakladateľa, ale celú generáciu ľudí, stojacich pri jeho zrode,” vyhlásil s nalomeným hlasom a slzami v očiach.

Bližšia košela než kabát

Kým Pellegrini po úspechu v prezidentských voľbách stratil post predsedu parlamentu a stiahol sa do úzadia, Šutaj Eštok sa stal ústrednou postavou vlády. Po atentáte to bol on, kto spoločne s vicepremiérom a ministrom obrany Robertom Kaliňákom stáli pred kamerami a vysvetľovali premiérov zdravotný stav, či otázky bezpečnosti.

Samotný Pellegrini odporúčil Šutaj Eštoka za nového lídra Hlasu. “Som presvedčený, že v spolupráci s výraznými osobnosťami podpredsedov dokáže vytvoriť jeden funkčný, zodpovedný a pritom mimoriadne akcieschopný tím, ktorý Hlasu zabezpečí nielen politické prežitie, ale aj sľubnú a výraznú politickú budúcnosť,” ozrejmil Pellegrini. Odmieta šírenie nenávisti, burcovanie verejnosti.

Šutaj Eštokovi vďačí za to, že Slovensko “už nie je korzom pre nelegálnych migrantov”. “Veľmi rýchlo tvoj odkaz pochopili a zrazu nelegálna migrácia nie je ani témou pre médiá, ani dôvodom na obavy ľudí,” vyhlásil Pellegrini. Minister vnútra krátko po voľbách nacvičoval manévre na hraniciach, no sám neskôr priznal, že odklon migrantov spôsobila aj zima.

“A správne bolo, Matúš, aj tvoje rozhodnutie okamžite ukončiť vojnu v polícii, ktorá tri a pol roka traumatizovala slovenskú verejnosť. Polícia má pomáhať a chrániť, nie rozdeľovať a politizovať,” ozrejmil Pellegrini. Vojna v polícii sa de facto skončila odstavením tzv. “čurillovcov” od vyšetrovania politických káuz.

Minister Šutaj Eštok parí k zakladateľom strany Hlas a roky je súčasťou úzkeho kruhu Pellegriniho najbližších. Svoju kariéru začínal ako právnik v štátnych hmotných rezervách pod Kajetánom Kičurom a neskôr pracoval na ministerstve školstva. Odvtedy však striedal úrady po boku Petra Pellegriniho – od roku 2016 bol jeho poradcom na ministerstve investícií a neskôr sa dokonca stal generálnym tajomníkom služobného úradu v rezorte.

Keď sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stal Pellegrini predsedom vlády, Šutaj Eštok išiel šéfovať jeho úradu vlády. Napokon vstúpil aj do straníckej politiky, keď sa po voľbách 2020 stal poslancom strany Smer, z ktorej krátko nato spolu s Pellegrinim odišiel a založili stranu Hlas.

Pellegrini v príhovore poveril nového predsedu domácou úlohou. „Bolo by výborné, ak by sme pre tento plán dokázali v budúcnosti získať aj viac voličov a sympatizantov v mladšom či strednom veku,“ povedal. Pellegrini verí, že to je sila, ktorá raz bude v krajine dominantná. „Slovensko je a bude demokratickou krajinou a ja pevne verím, že aj po odpornom atentáte na predsedu vlády bude o svojom osude rozhodovať vo volebných miestnostiach a nie s pištoľami na námestiach,“ povedal Pellegrini.