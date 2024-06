Nový predseda Hlasu Šutaj Eštok: Pelle je len jeden, zdôraznil. Radikalizáciu strany odmieta

Šutaj Eštok je novým šéfom Hlasu Video

„Bez teba, Peter, by žiaden Hlas neexistoval,“ povedal. Pellegrini síce predsedníctvo formálne opustil, no zostal tichým poradcom Hlasu. Umožňuje mu to tretí dodatok stanov, vďaka ktorému vznikla pozícia tzv. zakladajúceho predsedu. “Funkciu zakladajúceho predsedu vykonáva osoba, ktorá bola ako prvá zvolená do funkcie predsedu strany,” uvádza sa v materiáli šitom na mieru Pellegrinimu.

S funkciou však prichádzajú aj práva. Zakladajúci predseda má právo zúčasťňovať sa na zasadnutiach strany, no jeho hlas bude formálne len poradný. Tiež sa môže prihovárať k chodu strany či vyjadrovať sa k rozhodnutiam predsedníctva. Šutaj Eštok priznal, že bude rád, ak sa bude môcť s Pellegrinim radiť aj naďalej ako s prezidentom. „Poznáme sa desať rokov a jeho odchodom sa pre mňa nekončí náš kamarátsky a kolegiálny vzťah,“ povedal.

zväčšiť Foto: TASR, František Iván SR Košice Hlas-SD snem predseda voľba Pellegrini KEX Na snímke novozvolený predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok počas príhovoru.

“Preberáme od Petra Pellegriniho zodpovednosť za stranu, ktorá nie je startupom,” vyhlásil Šutaj Eštok. Pripomenul najväčšie zastúpenie medzi starostami, 27-členný poslanecký klub, sedem ministerstiev aj úspech prezidenta, ktorý vzišiel zo strany. Pýtal sa, čo by dali iné strany za také úspešné štyri roky. Zdôraznil, že si ctia dohody a koaličnú zmluvu, ktorá je v platnosti. A podľa neho platí, že Hlasu patrí aj post predsedu Národnej rady. O túto stoličku mal po Pellegriniho volebnom úspechu zálusk predseda národniarov Andrej Danko. Šutaj Eštok to zatrhol a namiesto politických škriepok sa chce sústrediť na „zranené Slovensko“.

Minister investícií Richard Raši potvrdil, že sa Hlas bude uchádzať o post predsedu parlamentu a zdôraznil, že Danko na to nemá právo, vzhľadom na koaličnú dohodu. Kto bude po ňom viesť ministerstvo, priblížiť nechcel.

Zásadný rozdiel medzi Pellegrinim a Šutaj Eštokom je spôsob komunikácie. Nový predseda Šutaj Eštok má o niečo ostrejší jazyk ako Pellegrini. “Garantujem vám, že nenastala žiadna radikalizácia,” odpovedal Šutaj Eštok na to, či sa zmení politický štýl Hlasu a či bude v niektorých krokoch radikálnejší ako Pellegrini. “Nebuďme bitkári, pretože tí sa bijú len sami za seba, ale aby sme boli bojovníci, pretože tí bojujú aj sami so sebou,” podotkol Šutaj Eštok.

Dodal, že stranu bude viesť v zmysle odkazu otca zakladateľa. “Nie som Peter Pellegrini, je iba jeden Pelle. Ja ako nový predseda budem stranu viesť v zmysle jeho odkazu, ale budem ju prirodzene viesť aj mne vlastnou charakteristikou,” priblížil.

Pripomenul atentát na premiéra Roberta Fica (Smer) a náladu v spoločnosti. Slovensko podľa neho potrebuje zmierenie a súdržnosť. Poukázal pritom na politiku opozície, organizovanie protestov a činnosť médií.

„Ak na chvíľu odložíme nabok politické hodnoty, vyvstanú do popredia tie ľudské. A tie nám hovoria veľmi jednoducho: robme v živote, v politike vždy len to, čo je správne,“ apeloval Šutaj Eštok v súvislosti s aktuálnou situáciou. Pokoj podľa jeho slov neznamená prestať bojovať za to, čo je správne. „Žijeme ťažké časy, ale tie nás, paradoxne, môžu aj posilniť.“

Zvolenie za predsedu Hlasu označil za česť a zodpovednosť.