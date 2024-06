Šutaj Eštok: Návrhy v rámci tzv. "lex atentátu" nebudú kontroverzné

Návrhy legislatívnych zmien, tzv. "lex atentát", s ktorými príde vláda, nebudú kontroverzné. Ambíciou je, aby sa dostali na júnovú schôdzu parlamentu, kde sa o nich môže diskutovať. V diskusnej relácii na RTVS O päť minút dvanásť to uviedol minister vnútra a nový predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Podpredseda parlamentu a šéf hnutia PS Michal Šimečka v relácii navrhol, aby návrhy koalícia a opozícia pripravila a schválila spoločne. Išlo by podľa neho o signál zmieru.

Exšéf bodyguardov o atentáte na Fica: Ochranka nie je o násilí, ale o poriadnej príprave. Otázne je, kto mal aké informácie Video

„V zákone bude zadefinované, že traja najvyšší ústavní činitelia musia mať zabezpečené štátom garantované bývanie a keď budete vy (Šimečka, pozn. TASR) predseda parlamentu alebo predseda vlády, tak do toho domu pôjdete bývať, aby ste mali zabezpečenú bezpečnosť,“ priblížil jeden z návrhov minister. Témou je podľa neho aj to, že Slovensko nemá rezortnú nemocnicu, aká je v iných krajinách.

Šimečka predpokladá, že nastane analýza atentátu na premiéra, kto pochybil a aké lepšie opatrenia treba prijať. „Čokoľvek, čo chcete do parlamentu dostať ako "lex atentát“, by predsa malo byť priamo nadväzné na závery vyšetrovania," poznamenal.

Šutaj Eštok v relácii apeloval na zastavenie šírenia nenávisti. Šimečkovi pripomenul opozičné protesty a vyjadrenia na adresu vlády a premiéra. Podľa predsedu PS by si vládni predstavitelia nemali zamieňať kritiku s nenávisťou. Pripomenul, že na protestoch ľudí vyzývali k tomu, aby sa správali slušne.

Šimečka: Atentát na Fica nie je bianko šek na okresávanie slobody médií alebo občianskej spoločnosti Video

Podpredseda parlamentu zároveň drží novozvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu palce, aby sa mu darilo „obrusovať hrany v spoločnosti“. Mrzí ho, že okrúhly stôl politikov po atentáte na premiéra sa neuskutočnil. Zároveň verí, že iniciatívu „z rúk nepustí“. Šutaj Eštok víta okrúhly stôl, no zároveň rešpektuje stranu Smer-SD, ktorá chce mať na tomto stretnutí svojho predsedu.

Minister taktiež poukázal na to, že Pellegrini sa vzdal kresla predsedu Hlasu-SD a v strane získal funkciu zakladajúceho predsedu. „(Pellegrini) je so stranou rozlúčený. Plne si uvedomuje, že prezident musí byť nadstranícky a musí byť celospoločenský,“ podotkol Šutaj Eštok.

Šimečka v tejto súvislosti pripomenul, že Zuzana Čaputová po zvolení za prezidentku prerušila všetky vzťahy s Progresívnym Slovenskom a pôsobila nadstranícky. „Nevnímam to nijako kriticky, iba to hovorím na margo toho, akú rolu bude mať novozvolený prezident v rámci hlasu, a že v prípade Čaputovej to tak nebolo,“ skonštatoval.

V prípade neobsadenia kresla predsedu parlamentu vidí Šimečka spor medzi SNS a Hlasom-SD. Možno to podľa neho vyriešia eurovoľby. „Dohodli sme sa, že sa po eurovoľbách stretneme a vydiskutujeme si to,“ reagoval minister vnútra.