Ako predať Slovensko do zahraničia? Hrady, hory, lesy a jazerá žijú z letných dovoleniek. Štát chce z toho vyťažiť

Zasnežené vrcholy tatranských štítov sú jedným z prvých symbolov Slovenska. No nie sú to len hory, ktoré lákajú turistov do srdca Európy. Hrady, jazerá a lesy sú letnou výkladnou skriňou štátu. Slovenský turizmus však po pandémii vstáva s plnou silou otvára letnú sezónu.