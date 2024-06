Para: Muž, ktorý strieľal na Fica, nie je hospitalizovaný na psychiatrii

Nie je pravda, že by Juraj C., ktorý je obvinený z pokusu zavraždiť predsedu vlády Roberta Fica, bol hospitalizovaný na psychiatrii. Na tlačovej konferencii to povedal Ficov poradca a advokát Marek Para. Takéto tvrdenia, ktoré sa objavili v médiách, podľa Paru znevažujú Fica ako obeť politického a teroristického trestného činu.