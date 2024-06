Obľúbené letecké dni SIAF tento rok nebudú, ohrozená je aj ich budúcnosť

Potvrdil to pre portál topky.sk s tým, že otázne je aj to, či vôbec toto podujatie bude pokračovať. Pre tento rok s podujatím neráta, pretože dátum leteckých dni koliduje s dátumom 80. výročia Slovenského národného povstania. Toto rozhodnutie podľa jeho slov padlo už v januári.

Rozlúčka s lietadlami MiG-29 na letisku v Kuchyni Video

„Piatkové, sobotné a nedeľné letecké dni by nedávali žiaden zmysel. Všetku techniku, všetky ukážky ako aj náklady, ktoré sú s tým spojené, chceme venovať práve Banskej Bystrici,“ uviedol pre topky.sk s tým, že mu aj vzdušné sily potvrdili, že nie je možné zorganizovať obe akcie, pretože by to nebolo dobré ani z pohľadu nákladov a ani logistiky. Ako portál uviedol, organizátor potvrdil zrušenie SIAF-u dnes popoludní. Z ministerstva obrany si však vyžiadali dôvod a oficiálne stanovisko, po ktorom budú verejnosť podrobne informovať.