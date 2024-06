Dunaj v Bratislave stúpa, blíži sa povodňová vlna. Leje na celom Slovensku. Čo čakať?

Sila rozvodneného Dunaja desí aj fascinuje Video

„Aktuálne je v platnosti vydaná hydrologická výstraha prvého stupňa pre okres Bratislava a Dunajská Streda pre tok Dunaj a dolný úsek rieky Moravy vplyvom spätného vzdutia spôsobeného vysokou hladinou Dunaja,“ podotýka SHMÚ.

Devín - Dunaj - Morava - Hainburg 3.6. 18:00 Video Zdroj: TV Pravda

Počas utorka očakávajú meteorológovia výrazný vzostup v hornej časti slovenského úseku Dunaja, vzostup vodných hladín očakávajú aj v jeho dolnej časti i dolnej časti Moravy. Kulmináciu v stanici Devín, v Bratislave a Devínskej Novej Vsi predpokladajú vo štvrtok (6. 6.) ráno s prekročením stupňa povodňovej aktivity. V strednom a dolnom úseku Dunaja budú kulminácie pravdepodobne vo štvrtok vo večerných a nočných hodinách.

Hladina Dunaja stúpa Video Zdroj: TV Pravda

Za posledných 24 hodín sa vyskytli zrážky v nemeckom povodí Dunaja, prevažne v povodí rieky Inn (prítok Dunaja), s úhrnmi do 30 milimetrov (mm), ojedinele do 100 mm. V rakúskom povodí Dunaja sa vyskytli zrážky s úhrnmi od 20 do 40 mm, v dolnom Rakúsku do 70 mm. Spôsobilo to ďalší vzostup vodných hladín na Dunaji a jeho prítokoch.

V hornej časti slovenského úseku Dunaja a na dolnom úseku Moravy evidujú za posledných 24 hodín mierny vzostup, na dolnom úseku Dunaja je rovnako vzostup vodných hladín.

Taraba zvolal v Gabčíkove krízový štáb

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zvolal pre stúpajúcu hladinu Dunaja krízový štáb a zároveň kontrolný deň na Vodnom diele Gabčíkovo. Cieľom krízového štábu bude zabezpečiť kroky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov pred zvýšeným rizikom povodní na Dunaji, informoval odbor komunikácie envirorezortu.

Čítajte viac Taraba zvolal pre stúpajúcu hladinu Dunaja v Gabčíkove krízový štáb

Hlavné mesto sa pripravuje na stúpajúcu hladinu vodných tokov

Bratislava sa pripravuje na stúpajúcu hladinu vodných tokov. „V predošlých dňoch sme spoločne s Hasičským a záchranným zborom (HaZZ) a ďalšími kľúčovými aktérmi absolvovali koordinačné protipovodňové cvičenie pod taktovkou Slovenského vodohospodárskeho podniku," uvádza magistrát na sociálnej sieti. V rámci nácviku precvičovali montáž mobilného hradenia, ktoré je súčasťou protipovodňovej ochrany Bratislavy, ako aj vrecovanie piesku.

Magistrát v pondelok o 17:00 uzatvoril dolné parkovisko na Tyršovom nábreží. „Aktuálna prognóza predpokladá hladinu tesne pod úrovňou vybreženia, parkovisko však bude uzatvorené z preventívnych dôvodov, ak by sa situácia rýchlo zmenila," vysvetlilo mesto. K možnému vyliatiu koryta Karloveského ramena do záplavového územia pod Devínskou cestou v pondelok popoludní zasadol krízový štáb Devína. V prípade potreby je pripravený vyhlásiť mimoriadnu situáciu.

SHMÚ: Na celom území Slovenska treba počas utorka počítať s búrkami

Na celom území Slovenska treba počas utorka počítať s búrkami, upozornil SHMÚ a vydal výstrahy prvého stupňa.

Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov (mm) za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h) a s krúpami. „Lokálne sa vyskytne aj trvalejší výdatný dážď s úhrnom do 60 mm,“ podotýkajú meteorológovia.

SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa. Platia pre okresy Bratislava, Dunajská Streda, Košice-okolie – Hornád, Sabinov a Bardejov.

mReportér: Silná búrka sa prehnala obcou Vištuk Video Voda steká z polí po silnej búrke a ohrozuje majetok obyvateľov. / Zdroj: mReportér/Tomáš Nemec

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Na juhu Nemecka zaznamenali zrážky, ktoré sa objavia raz za sto rokov

Vo viacerých oblastiach na juhu Nemecka v uplynulých dňoch zaznamenali úhrn zrážok, ktorý sa zvyčajne vyskytuje len raz za 50 až 100 rokov. Vyplýva to z predbežných údajov nemeckej meteorologickej služby (DWD).

Silné nepretržité dažde a záplavy spôsobili v najjužnejších spolkových krajinách Bavorsko a Bádensko-Württembersko rozsiahle narušenie na niekoľko dní. Od piatkového večera tam neustále zasahujú desaťtisíce hasičov a záchranárov.

Aké počasie nás čaká v utorok? Video

V dôsledku povodní zahynuli už najmenej štyria ľudia a aspoň jeden hasič je nezvestný. Pre rozvodnené rieky spôsobené prudkými lejakmi z domovov dosiaľ evakuovali tisíce ľudí.

Meteorológ z DWD Thomas Deutschländer uviedol, že súčasnú úroveň zrážok možno označiť za udalosť, ktorá sa vyskytuje raz za storočie. Podľa neho to je nezvyčajné, ale nie úplne výnimočné. „Všetko je to trochu predbežné, musíme ešte skontrolovať údaje,“ zdôraznil s tým, že stanice niekedy pri meraní zlyhali alebo namerané dáta boli príliš nízke.

Počasie na týždeň: Veľa zrážok, ale teploty aj k 30 stupňom Video

Celkovo 20 z 30 meteo­rologických staníc na juhu Nemecka ukazovalo mimoriadne vysokú hladinu vody, píše DPA. Deutschländer vysvetlil, že niektoré extrémne hodnoty súvisia so zrážkami počas jedného dňa, iné zase so zrážkami počas troch po sebe nasledujúcich dní.

Maďarsko: Blíži sa záplavová vlna, vážne problémy by nemala spôsobiť

Vplyvom zrážok, ktoré aktuálne padajú v povodí Dunaja, sa na maďarský úsek rieky blíži záplavová vlna. Očakáva sa, že kulminovať bude okolo úrovne uzavretia dolného nábrežia v Budapešti. Pre komerčnú rozhlasovú stanicu InfoRádió to v utorok uviedla hovorkyňa Celoštátneho riaditeľstva vodného hospodárstva (OVF) Gabriella Siklósová.

Čítajte viac Silné dažde spôsobili na juhu Nemecka záplavy. V Bavorsku prišiel o život hasič, ďalší bol nezvestný

Podľa jej slov v hornom povodí Dunaja spadlo v uplynulých dňoch oveľa viac zrážok, ako sa očakávalo. Navyše meteorológovia očakávajú výdatné dažde aj v najbližších troch dňoch. Táto záplavová vlna by však nemala spôsobiť vážnejšie problémy, pretože nepršalo v celej oblasti povodia Dunaja.

Čítajte viac VIDEO: Dunaj ukazuje svoju silu. Pozrite si jedinečné zábery z dronu

„Na rozdiel od veľkej dunajskej povodne v roku 2013 prítoky teraz neodvádzajú veľké množstvo vody do Dunaja ani do povodia a momentálne sú tam ešte relatívne malé záplavové vlny. V praxi to znamená, že padajúce a nahromadené zrážky teraz dokáže koryto Dunaja odviesť,“ dodala hovorkyňa.

Vplyvom silných dažďov boli ale zaplavené záhrady a cesty v juhomaďarskej Tolnianskej stolici, kde na ochranu proti povodni použili aj vrecia s pieskom. Podľa servera idokep.hu vo Fonyóde spadlo 74 milimetrov zrážok a v Nagymányoku 61 milimetrov, kde sa jarky rýchlo zaplnili a vodu už nedokázali odviesť.