Žilinka o podnetoch na rozpustenie Progresívneho Slovenska: Budem postupovať striktne podľa zákona

Žilinka to napísal na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie predsedu PS Michala Šimečku. Ten sa pre médiá vyjadril, že dúfa, že podnety nebudú pre generálneho prokurátora „zámienkou na politikárčenie“. Šimečka tiež vyjadril obavu z možného zásahu prokuratúry do nadchádzajúcich eurovolieb. Podľa lídra PS by sa v takomto prípade generálny prokurátor „vybral na skutočne veľmi, veľmi tenký ľad“.

Čítajte viac Generálna prokuratúra eviduje viacero podnetov na rozpustenie Progresívneho Slovenska

Žilinka: Dávam garanciu, že prokuratúra bude nekompromisne reagovať na porušenia zákona Video

„Musím sa dôrazne ohradiť voči verejnému prezentovaniu čo aj len úvah o akejsi zámienke na politikárčenie z mojej strany, či dokonca možného zasahovania do európskych volieb. Nikdy som sa nenechal a ani nenechám vťahovať do politických hier," vyhlásil Žilinka. Doplnil, že odmieta aj vytváranie tlaku na jeho rozhodovaciu činnosť prostredníctvom nemiestnych výrokov.

Čítajte viac Smer pred eurovoľbami zneužíva atentát, tvrdí PS. Kaliňák to odmietol: Cítite vinu, nepoučili ste sa

Generálnej prokuratúre SR bolo doručených viacero podnetov od rôznych fyzických a právnických osôb na rozpustenie politickej strany Progresívne Slovensko, uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tökölyová. „Generálna prokuratúra SR si k vybaveniu podnetov zabezpečí príslušné administratívne spisy a ďalšie podklady nutné k posúdeniu splnenia podmienok na podanie žaloby generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany podľa paragrafu 384 a nasledujúcich Správneho súdneho poriadku," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že predmetné podnety budú vybavené v zákonnej lehote.

Čítajte viac Prokurátori a strúhať ceruzky? Žilinka kritizoval poslancov a vysvetľoval presuny. Opozícii to nestačí

Viacerí sympatizanti súčasnej vládnej koalície začali napríklad na sociálnych sieťach po útoku na predsedu vlády Roberta Fica (Smer) požadovať rozpustenie PS. Podľa nich totiž k incidentu viedli opozičné aktivity hnutia, ako napríklad organizovanie demonštrácií a kritika krokov vlády. Takzvané „alternatívne" médiá tiež spájali Progresívne Slovensko s obvineným z útoku na Fica Jurajom C. Šéf hnutia Michal Šimečka však poprel, že by mal obvinený s hnutím čokoľvek spoločné.