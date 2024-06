Šimečka: Návrhy koaličnej SNS sú zásahom do slobody slova a nezávislosti médií

Návrhy zákonov koaličnej SNS sú mocenským zásahom do slobody slova a nezávislosti médií. Ak by zmeny prešli, dali by absolútnu slobodu slova politikom vlády a, naopak, by obmedzili všetkých tých, ktorí vládu kritizujú. Na tlačovej konferencii to skonštatoval predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka v súvislosti s návrhmi SNS na zavedenie práva na opravu, zákaz anonymných diskusií a na spoplatnenie infožiadostí.