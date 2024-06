SaS navrhuje, aby voľbe šéfa ochrankárov predchádzalo verejné vypočutie

Súčasťou legislatívnych návrhov v rámci tzv. "lex atentát", ktoré pripravuje vláda, by mala byť podľa SaS zmena spôsobu voľby riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Strana navrhuje, aby voľbe predchádzalo verejné vypočutie na úrovni parlamentného brannobezpečnostného výboru.

Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Branislav Gröhling s tým, že ak takýto návrh nepredloží vláda v danom balíku, spraví tak v parlamente SaS.

SaS: Voľbe riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov by malo podľa strany predchádzať verejné vypočutie Video

Strana trvá na tom, že politickú zodpovednosť v súvislosti s atentátom na premiéra by mal vyvodiť súčasný šéf úradu. „Preto v rámci lex atentát navrhujeme zmeny pri voľbe riaditeľa ochrankárov, ktorý by mal byť verejne vypočutý na úrovni brannobezpečnos­tného výboru. Minimálne sa tak zabezpečí, že nový riaditeľ nielen predstaví svoju víziu a ciele, ako zlepšiť ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ale tiež verejnosť uvidí, či ide o skúseného odborníka alebo len o človeka, ktorý dostal funkciu za odmenu,“ vysvetlil Gröhling. Strane podľa jeho slov ide o to, aby sa podobný čin neopakoval a tiež, aby aj zahraničné delegácie, ktoré prídu na oficiálnu návštevu, mali dôveru v zabezpečenie ich ochrany.

O avizovanom „lex atentát“ nemá SaS zatiaľ žiadne konkrétne informácie. Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) považuje za dôležité dospieť k zhode naprieč politickým spektrom, pretože aj to je podľa neho hľadanie zmieru. „Návrh nesmie byť zneužitý na politické účely a na obmedzovanie ľudských práv a slobôd. Máme totiž obavy, že príde k posilneniu inštitúcií na úkor slobôd,“ skonštatoval.

Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) zopakovala, že považuje za dôležité zriadiť k atentátu na premiéra vyšetrovaciu komisiu. Môže byť podľa nej zriadená buď pri ministerstve vnútra alebo na pôde parlamentu, čo umožňuje rokovací poriadok. Zdôraznila, že do vyšetrovania by mala byť zapojená aj opozícia. Zároveň považuje za dôležité, aby bol vymenený šéf štátnych ochrankárov.