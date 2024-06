Kandidoval za Matoviča, otočil sa mu chrbtom. Trnavský župan do eurovolieb podporil PS: Môžu poraziť Smer

Trnavský župan Jozef Viskupič podporil vo voľbách do Európskeho parlamentu hnutie Progresívne Slovensko (PS) a lídra jeho kandidátky Ľudovíta Ódora.

Viskupič uviedol, že PS môže v eurovoľbách poraziť stranu Smer, a preto je veľmi dôležité, aby neprepadli hlasy.

„Ľudo Ódor je skvelý odborník a PS je jediná opozičná strana, ktorá má šancu v sobotu vyhrať. Tieto voľby budú veľmi tesné, voliči koalície sú mobilizovaní a potrebný bude každý jeden hlas. V sobotu naozaj nemôžeme riskovať. Prosím, nevykašlite sa na to, a nenechajte svoj hlas prepadnúť. Každý odovzdaný hlas môže rozhodnúť o víťazstve a bolo by skvelé, ak by vyhralo proeurópske Slovensko a odborníci ako Ľudo Ódor,” uviedol predseda Trnavského samosprávneho kra­ja.

Jozef Viskupič kandidoval v parlamentných voľbách 2023 za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, mandát si však neprevzal.