Premiér Fico po prvý raz od atentátu prehovoril: Odpúšťam a varujem. Do práce sa vrátim čoskoro

Prvý prejav Roberta Fica po atentáte Video

Premiér od atentátu v Handlovej verejne nekomunikoval nič. V komunikácii s vládou a verejnosťou ho zastupoval minister obrany Robert Kaliňák. No vzhľadom na to, že sa zdravotný stav predsedu vlády postupne zlepšuje, Úrad vlády prichystal jeho 14-minútový videopríhovor. Fico je na videu pochudnutý, má iný hlas, no nevyzerá slabo. Fico pokračuje v komunikačnej línii vlády a z atentátu viní médiá a opozíciu. Rovnako tvrdí, že pri útoku nemuselo ísť o osamelého strelca a aj napriek tomu, že útok mu spôsobil veľa utrpenia a bolesti sa plánuje do práce vrátiť na prelome júna a júla.

„Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a frustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnuteľných rozmerov,“ podotkol Fico.

Opakované operácie, veľa bolesti

Podľa jeho slov by sa mohol vrátiť do práce na prelome júna a júla, ak všetko pôjde optimálne. „15. mája sa ma pre moje politické názory pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície,“ povedal vo videu. Podotkol, že nemá žiadny dôvod veriť, že išlo o útok osamelého pomätenca.

Čítajte viac Opozícia kritizuje Ficov prejav. Sklamanie, hovorí Šimečka. Sme tam, kde sme boli pred atentátom, pridal sa Korčok

„Už niekoľko mesiacov verejne komunikujem, že pravdepodobnosť atentátu na vládneho politika sa na Slovensku blíži k istote,“ dodal s tým, že o útoku nemal žiadnu spravodajskú informáciu.

Premiér povedal, že „útok mu spôsobil vážne poškodenie zdravia, opakované operácie, veľa bolesti a utrpenia“. Nešpecifikoval, čo mu je. „Bude zázrak, ak sa do práce vrátim o niekoľko týždňov,“ dodal. Fico povedal, že vždy si chránil svoje súkromie, a preto veľmi obmedzene informoval o svojom zdravotnom stave.

Po šokujúcom atentáte na premiéra Roberta Fica zostalo otrasené celé Slovensko. Z Handlovej, kde na neho 71-ročný Levičan Juraj C. vystrelil päťkrát, ho vo vážnom stave previezli vrtuľníkom do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Mal byť plný zlosti, naopak

Fico spresnil, že „nenávisť a agresivita súčasnej opozície, krytá a tolerovaná mienkotvornými médiami, mimovládnymi organizáciami financovanými zahraničím a žiaľ bez akejkoľvek reakcie medzinárodných organizácií vyvrcholila po úspešných prezidentských voľbách koaličného kandidáta Petra Pellegriniho“.

„Po tom, čo sa mi stalo 15. mája, kedy som v Handlovej nešiel do davu, ale k malej skupine priateľsky mávajúcich ľudí, by som mal byť plný zlosti, nenávisti a pomstychtivosti. Odpor proti politikovi, s ktorým nesúhlasíte, sa nerieši tak, že ho zastrelíte. Naopak. Rád by som vyjadril presvedčenie, že všetka tá bolesť, ktorou som prešiel a prechádzam, poslúži niečomu dobrému. Ľudia mohli na vlastné oči vidieť, aká hrôza môže nastať, ak niekto nie je schopný demokraticky súťažiť a rešpektovať iný názor. Ani ja nie som žiadny politický anjel,“ priznal si predseda vlády.

Dodal, že podľa neho ani vlády, ktoré viedol, neboli a nie sú dokonalé.

„Určite by sa mnohé veci dali robiť inak. A práve ponuka robiť veci inak a lepšie, mať iné názory, musí byť elementárnym základom akejkoľvek zmysluplnej demokratickej súťaže. Ponukou nemôže byť oponenta bezdôvodne zatvoriť alebo zákerne zabiť. Nad týmto sa opozícia bude musieť zamyslieť. Ak zotrvá na svojom súčasnom nastavení, hrôza z 15. mája, ktorú ste všetci mali možnosť vidieť prakticky v priamom prenose, bude pokračovať a budú ďalšie obete. Nepochybujem o tom ani sekundu,“ podotkol Fico.

Cintula sa chcel pomstiť, mal dva zásobníky Extrémne nebezpečný a odhodlaný. Takto zhodnotila čin atentátnika Juraja Cintulu prokurátorka pred súdom. Jeho cieľom bola pomsta a aj keď opakuje, že nechcel nikoho zabiť, len chcel premiérovi Ficovi „poškodiť zdravie“, aby nemohol vykonávať funkciu premiéra, svoj čin plánoval dva dni predtým a pripravené mal dva zásobníky. Obvinený atentátnik Cintula na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku uviedol, že k skutku, ktorý mu je kladený za vinu, sa nebude vyjadrovať. „Využil svoje právo nevypovedať,“ konštatuje v uznesení sudca Roman Púchovský, ktorý v sobotu rozhodoval o väzbe pre strelca. „K dôvodom väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a) Tr. por. uviedol, že právnu kvalifikáciu skutku namieta, nakoľko nikdy nemal úmysel zavraždiť poškodeného, čo aj uviedol vo svojom výsluchu dňa 15.05.2024 pred vznesením obvinenia,“ konštatuje sa v uznesení, ktoré má Pravda k dispozícii. Atentátnik Cintula je dôchodom, žil v Leviciach spolu s manželkou a ako uviedol, 40 rokov nefajčí, sem tam si vychutná svoj obľúbený alkohol, „ktorý občas koštuje“. „Iné návykové látky alebo opiáty neužíva. K samotnej veci na výsluchu uviedol, že nakoľko nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, so zrušením ÚŠP a nesúhlasí s prenasledovaním kultúrnych a mediálnych pracovníkov, a čo je hlavné, chce, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine a považuje terajšiu vládu za judášsku voči Európskej únii, a tak sa rozhodol, že bude konať,“ uvádza sa v uznesení.

Ukrajina a EÚ

„Počas dlhej politickej kariéry som sa vždy opieral o základné politické právo na iný názor a principiálne nesúhlasím s politikou jediného správneho názoru, ktorú dnes tvrdo presadzujú niektoré veľké západné demokracie,“ zdôraznil Fico, pričom odmieta zasahovanie do vnútorných záležitostí iných krajín či násilný vývoz demokracie do krajín, ktoré sa rozhodli ísť vlastnou cestou.

Je presvedčený, že sebavedomá suverénna slovenská zahraničná politika vychádzajúca síce z členstva v EÚ a NATO, ale orientovaná na všetky štyri svetové strany, nie je jednoducho v móde.

„Je to práve konflikt na Ukrajine, ktorý v EÚ a NATO ešte viac posilnil, doslova posvätil koncept jediného správneho názoru, a to, že vojna na Ukrajine musí pokračovať za každú cenu s cieľom oslabiť Ruskú federáciu. Kto sa s týmto jediným povinným názorom nestotožňuje, je okamžite označovaný za ruského agenta, je medzinárodne politicky odsúvaný na okraj. Je to kruté konštatovanie, ale v EÚ prestalo existovať právo na iný názor,“ zhodnotil premiér.

Fico taktiež spomína, ako vláda, ktorú v rokoch 2020 až 2023 vytvorila opozícia, „sa plne podriadila záujmom veľkých krajín a predovšetkým po začatí vojny na Ukrajine okamžite prijala koncept jediného správneho názoru a doslova vyrabovala slovenské ozbrojené sily, znížila v zásadnej miere obranyschopnosť Slovenska a nekriticky sa postavila na stranu krajín presadzujúcich vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine“.

„V rokoch 2020 až 2023 došlo k masívnemu zneužívaniu trestného práva na likvidáciu opozície, bez dôkazov boli obviňovaní a do väzby posielaní predstavitelia opozície, boli podozrivé úmrtia vo výkone väzby. Ako opozičný líder som bol štyrikrát bezdôvodne obvinený za politickú činnosť. Celé tri roky sme upozorňovali EÚ na situáciu na Slovensku, nepadlo však ani jedno jediné slovo kritiky na adresu kvality právneho štátu na Slovensku a na vyčíňanie vlády pri zneužívaní trestného práva na likvidáciu opozície,“ upozornil Fico.

Dodal, že pre veľké demokracie bolo podstatne viac ako právny štát dôležité mať na Slovensku k dispozícii politické sily, „ktoré boli a sú pripravené urobiť čokoľvek pre cudzie záujmy, aj keď je to v príkrom rozpore so slovenskými národnoštátnymi prioritami“.

Na záver videa sa poďakoval lekárom a zdravotníckemu personálu v Banskej Bystrici. „Boli skvelí. Nemôžem zabudnúť ani na zdravotníkov v Handlovej a leteckú záchrannú službu. Vďaka patrí aj Vám za všetky prejavy podpory. O rozsahu tejto podpory sa dozvedám až teraz a bola a je neuveriteľná. Veľmi si to vážim. Verím, že sa spoločnosť upokojí a že sa čoskoro zmysluplne a pokojne stretneme. Všetko dobré a držme si palce,“ uzavrel predseda vlády.