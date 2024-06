Dunaj mal kulminovať o polnoci. V Devíne už narobil škody, obec má plán aj pre evakuáciu

Morava sa vyliala pri Devíne - zábery z dronu Video

Dunaj mal v Bratislave kulminovať v stredu vo večerných hodinách. Situácia na rieke by sa podľa meteorológov už mala upokojiť, modelové predpovede predpokladali vrchol povodňovej aktivity okolo polnoci zo stredy na štvrtok.

Ako to vyzerá v Karloveskej zátoke? Video Zdroj: TV Pravda

„Podľa predpokladaného vývoja situácie očakávame v hornej časti slovenského úseku Dunaja dnes (v stredu, poz. red.) v popoludňajších až večerných hodinách kulmináciu a následne mierny pokles, v jeho dolnej časti ešte vzostup. Na hornom úseku Moravy očakávame pokles, v strednej časti vzostup, na dolnom úseku Moravy predpokladáme kulmináciu ešte dnes a následne je predpoklad mierneho poklesu,“ uviedol SHMÚ v stredu pred 14. hodinou.

Rýchly prúd rieky, do ktorého by nechcel spadnúť azda nikto, prilákal v stredu viacero zvedavcov. Bola medzi nimi aj skupina po francúzsky hovoriacich cyklistov, ktorá sa vybrala smerom k hradu cez Slovanské nábrežie. Tesne pred cieľom sa však musela otočiť. Chodník, ktorým bežne prúdia stovky turistov denne, zaplavila vybrežená rieka a zaliala aj pamätník obetí bývalého režimu.

Zvýšený stav hladiny rieky zaujímal aj Magdalénu, ktorá žije v rodinnom dome vo vyššie položenej časti Devínskej cesty. Ako uviedla pre Pravdu, za posledných 23 rokov bola táto najdlhšia ulica, ktorá spája mestské časti Karlova Ves a Devín, zaplavená dvakrát. „Nás to neohrozuje, vieme sa dostať inou cestičkou, keď zatopí Devínsku cestu,“ priblížila.

Dunaj sa vylial k Bráne slobody Video Zdroj: TV Pravda

Pripravený je aj evakuačný plán

Mimoriadnu situáciu vyhlásil Devín v stredu o deviatej hodine dopoludnia. Neplatí pre celé územie katastra, ale pre dve lokality – Pri Sihoti a Stará horáreň. Ako potvrdila Pravde starostka Devína Jana Jakubkovič, voda sa vybrežila práve v úseku Devínskej cesty.

„Sú to najmä zatopené záhrady, ale aj pivnice a niektoré domy,“ opísala. Výšku škôd podľa nej nateraz vyčísliť nevedia. Zásah obce bude potrebný až v momente, keď začne voda ustupovať a budú musieť odčerpávať vodu z pivníc. „Kým je voda vysoko, nie je to možné,“ doplnila starostka. Mimoriadna situácia potrvá do času, kým voda opadne.

V obci v uplynulých dňoch zasadal aj krízový štáb a samospráva má pripravený povodňový plán. „Povedali sme si, ako ďalej postupovať, a ako synchronizovať jednotlivé zložky v prípade potreby evakuácie, ale už sme vopred vedeli, že s najväčšou pravdepodobnosťou takáto situácia počas povodní nenastane. Máme k dispozícii na takýto účel Dom kultúry v Devíne,“ dodala.

Slovenský vodohospodársky podnik nainštaloval doplnkovú hrádzu pri parkovisku neďaleko vstupu na hrad už v utorok dopoludnia. „Myslím, že na stav, ktorý je na rieke, chráni dostatočne v tomto momente,“ uviedla starostka. Úsek na Devínskej ceste však nie je podľa nej možné osobitne zabezpečiť, pretože sa nachádza v takzvanom inundačnom prostredí, teda v tesnej blízkosti rieky.

Medzi obyvateľmi vládne pokojná atmosféra, viac obáv mali v stredu, keď sa začali objavovať informácie, ktoré nezodpovedali realite. Veľmi dobre si pamätajú povodne z roku 2013, keď bola cesta, ktorou sa denne dopravujú do centra mesta, zaplavená. „Z tohto mali ľudia obavu a dopytovali sa, či bude jazdiť autobus č. 29, ako sa dostanú do práce,“ prezradila.

Starostka Devína: Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili pre dve lokality Video Zdroj: TV Pravda

Turistov neubudlo, voda ľudí láka

Bezo zmeny zostala na Devíne aj prevádzka miestnych stravovacích zariadení, hotela či stánkov. „Ľudia chodia stále, nemá to dosah na reštaurácie v okolí,“ uviedla pre Pravdu čašníčka Lucia z podniku U rytiera. Všimla si, že mnohých zákazníkov láka v týchto dňoch oveľa viac ako zrúcanina zdvíhajúca sa hladina rieky. Stabilitu protipovodňovej ochrany, ktorú tam namontovali tento týždeň, monitorovala cez deň policajná hliadka, no aj pracovníci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorých sme stretli.

Bežný ruch vládol na Devínskom hrade, svedčili o tom aj autobusy na parkovisku s mimobratislav­skými značkami. Podľa našich informácií si však školy, ktoré mali dohodnuté prehliadky, overovali otváracie hodiny a jedna škola výlet spojený s vyhliadkovou plavbou účasť zrušila. Pre vysokú hladinu Dunaja musela dočasne prerušiť svoje aktivity aj jedna zo spoločností, ktorá prevádzku plavby loďou na okruhu Bratislava – Devín.

Foto: Ivan Majerský Vysoká voda, Devín, Pohľad na sútok Moravy a Dunaja pod devínskym bralom.

Až na zatopený bufet bola situácia pokojná aj na Karloveskom ramene. Pavol, ktorého sme stretli pri bufete Mark Twain, z ktorého časť zmizla pod vodou, zažil obdobné záplavy v Bratislave minimálne dvakrát. Pamätá si aj povodeň z júna 2013, keď hladina vody na tom istom mieste dosiahla svoje 200-ročné maximum a vyšplhala sa na 1043 centimetrov. „Toto je ešte dobré, nie je to vysoká voda,“ okomentoval.

Na vrchol, ktorý má podľa modelovej predpovede Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu nastať 6. júna o jednej hodine, sa špeciálne nepripravuje. „Bývam na kopci, mňa sa to nedotýka. Akurát sem so synom chodíme a pozeráme sa na vodu. Boli sme aj na Devíne, aj na Sandbergu sa pozrieť. Prvýkrát v živote som videl, ako ide rieka Morava proti prúdu,“ vyjadril sa.

Tyršovo nábrežie chránia pred vodou vrecia s pieskom. Takto ich plnili Video Zdroj: TV Pravda

Dunaj zarobí 12 miliónov eur

Minister životného prostredia Tomáš Taraba v súvislosti so zvýšenou hladinou Dunaja upozornil, že opatrením, ktorým sa v priebehu utorka (4. júna, poz. red.) zapojilo do činnosti všetkých osem turbín na výrobu elektrickej energie v Gabčíkove, sa zvýšil nielen prietok vody, a tým sa znížilo povodňové riziko, umožnilo to zároveň vyrobiť viac elektrickej energie. „Prinesie to výrazný finančný benefit, rátame, že do pondelka bude ten extra zárobok na úrovni 12 miliónov eur,“ uviedol minister.

Taraba v súvislosti so zlepšeným počasím upozornil na to, že sa bude zvyšovať prietok okolitých riek tak, aby sa povodňová vlna dostala skôr z územia. „Preto sa na niektorých miestach môžeme dostávať do pásma druhého stupňa povodňovej aktivity, nehrozí však žiadna záplava,“ uistil.