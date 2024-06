Rieka začína klesať. Vyliatie Dunaja a Moravy aktivuje liahniská komárov, upozorňuje primátor Vallo

V dolnej časti slovenského úseku Dunaja sa vo štvrtok očakáva mierny vzostup až vzostup vodnej hladiny. Kulminovať by mal počas poludňajších až podvečerných hodín v Medveďove a Komárne. V hornej časti je predpokladaný pozvoľný mierny pokles vodnej hladiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

„Za posledných 12 hodín sa v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja sa mnohých miestach vyskytli slabé zrážky, zväčša do päť milimetrov, ojedinele do osem milimetrov. V hornej časti slovenského úseku Dunaja je hladina ustálená pri vysokom vodnom stave, po dlhej kulminácii,“ uviedli meteorológovia.

V Devíne je podľa nich vo štvrtok o 9.00 h aktuálny vodný stav 697 centimetrov, v Bratislave je to 750 centimetrov. Doplnili, že na strednom a dolnom úseku je mierny vzostup až vzostup vodnej hladiny, pričom v Medveďove pri vodnom stave 715 centimetrov, v Komárne 609 centimetrov a Štúrove 517 centimetrov.

Na Morave meteorológovia predpokladajú mierny pokles až pokles vodnej hladiny. Na dolnom úseku Moravy v Devínskej Novej Vsi je podľa nich hladina 575 centimetrov.

SHMÚ situáciu monitoruje a informácie priebežne aktualizuje.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ostáva v súvislosti so situáciou na Dunaji aj naďalej v pohotovosti, potvrdil jeho hovorca Marián Bocák. Hydrológovia podľa neho nevedia presnejšie predpovedať, koľko zrážok padne, preto výrazný pokles nepredpokladajú.

V okresoch Bratislava a Dunajská Streda platia výstrahy pred povodňami

V okrese Bratislava vo štvrtok naďalej platí druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou z trvalého dažďa. Prvý stupeň výstrahy vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okres Dunajská Streda.

Na celom území Slovenska treba podľa meteorológov od štvrtka 21.00 h počítať s búrkami. Výstraha potrvá predbežne do piatka (7. 6.) 19.00 h.

Vallo: Vyliate Dunaja a Moravy do záplavových území aktivuje liahniská komárov

Vyliatie riek Dunaj a Morava do prírodných záplavových území v Bratislave znamená aj postupnú aktiváciu tých najrozsiahlejších liahnísk komárov. Pripomína to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Hlavné mesto podľa neho situáciu monitoruje. Deklaruje zároveň, že v nasledujúcich týždňoch urobia všetko pre to, aby zničili čo najviac lariev komárov. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Od začiatku roka sme vykonali už viac ako 250 zásahov a viac ako 5000 terénnych monitoringov liahnísk, ktoré vznikali v dôsledku najmä miestnych zrážok. Najproblematic­kejšie liahniská však vznikajú práve teraz, na rozsiahlych zaplavených územiach. Situáciu dôsledne monitorujeme a ihneď zasahujeme,“ konštatuje Vallo.

Na zaplavených plochách sa v závislosti od teploty a hĺbky vody do niekoľkých hodín až dní z dávnejšie nakladených vajíčok liahnu larvy komárov. Najintenzívnejší vývin lariev je po ustálení hladiny, teda keď na zaplavenej ploche prestáva prúdiť voda z hlavného toku. Larvy komárov sa liahnu najmä v stojatej vode.

„Zaplavené plochy každý deň monitorujeme. Ak sa v odobratej vzorke vyskytnú larvy, ihneď zasahujeme,“ ubezpečuje Vallo. Podľa terénu zasahuje mesto prostredníctvom chrbtových chrličov, člnov či dronov, pri najväčších plochách aj helikoptérou. Po zásahu je liahnisko opäť skontrolované, ak treba, zásah sa zopakuje.

Hlavné mesto deklaruje, že v nasledujúcich dňoch a týždňoch bude robiť všetko pre to, aby zničilo čo najviac lariev komárov. Faktom však je, že na území Bratislavy sa nachádzajú aj rozsiahle liahniská na záplavových plochách s piatym stupňom ochrany, kde nie je možné zasahovať ani s BTI, ani chemickými postrekmi.

Primátor opätovne pripomína, že komáre sa liahnu aj na dvoroch či v záhradkách. V takýchto prípadoch však hlavné mesto zasahovať nemôže, obyvateľom však ponúka BTI tablety. Tie môžu použiť práve vtedy, ak sa larvy komárov objavia v záhradnom jazierku, vo väčšej nádržke alebo v sude s vodou. Jedna tableta má vystačiť na 50 litrov vody a do 24 hodín má zničiť 100 percent lariev komárov v liahnisku.

Cieľom zásahov nie je podľa magistrátu eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizácia ich kalamitného liahnutia. Hlavné mesto využíva larvicíd BTI, ktorým môže, na rozdiel od škodlivých chemických postrekov, zasahovať aj v chránených územiach tretieho a štvrtého stupňa. Pre ostatnú faunu a flóru je neškodný. Hlavné mesto zároveň prišlo s BTI vo forme tabliet pre záhradky. BTI sa napríklad používa v Rakúsku od roku 2005.