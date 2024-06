Útvar hodnoty za peniaze odporúča hľadať dodatočné financie pre martinskú nemocnicu v pláne obnovy

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča zabezpečiť dodatočné financovanie projektu výstavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine presunom prostriedkov z iných komponentov plánu obnovy, ktoré by inak neboli využité. Útvar to uviedol vo svojom štvrtkovom stanovisku na sociálnej sieti.

Podľa ÚHP stavebné náklady na novú martinskú nemocnicu so 660 lôžkami dosiahnu 450 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty a po zarátaní medicínskeho vybavenia môže celý projekt stáť 538 miliónov eur. Pôvodné odhady pritom boli na úrovni 400 miliónov eur. „Nemocnica v tendri akceptovala druhú najlacnejšiu ponuku. Urobila tak po preukázaní stanovenia ceny a pri rozhodnutí sa opierala aj o vypracovaný znalecký posudok s odhadom 410 – 456 miliónov eur. Vylúčená ponuka s cenou 280 miliónov eur bola výrazne pod takto odhadnutými predpokladanými nákladmi,“ priblížil ÚHP.

Podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom predchádzalo schválenie vládneho uznesenia o dofinancovaní projektu, pričom financie by mali pochádzať z revízie plánu obnovy, eurofondov, prípadne aj zo štátneho rozpočtu. „V prvom rade odporúčame zabezpečiť financovanie projektu v rámci dostupných zdrojov, najmä presunom prostriedkov z iných komponentov plánu obnovy, ktoré by inak neboli využité. Odporúčame takisto hľadať spôsoby optimalizácie nákladov aj počas výstavby,“ uviedol útvar.

Ten identifikoval niekoľko prvkov s potenciálnou úsporou desiatok miliónov, napríklad výškovú redukciu alebo úpravu presklenej fasády. „V tejto forme projektu zhotoviteľ môže navrhovať vylepšenia. Investor by mal byť súčasťou tohto procesu a priebežne o ňom informovať Ministerstvo financií SR,“ dodal ÚHP.

Univerzitná nemocnica Martin podpísala v stredu (5. 6.) zmluvu so zhotoviteľom stavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina, ktorým sa stalo združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex. Dodávateľ sa zaviazal hotové dielo odovzdať do 44 mesiacov od podpisu zmluvy. Prvý dôležitý realizačný míľnik nastane v polovici roka 2026, keď by mala byť hotová hrubá stavba financovaná z plánu obnovy.