Svedok z vykoľajeného vlaku pre Pravdu: Ležal som za vozňom, ktorý to schytal najviac, všade bol chaos a krik

V českých Pardubiciach sa v noci zo stredy na štvrtok čelne zrazil nákladný vlak s rýchlikom RegioJet Ex 1021, ktorý smeroval z Prahy do Košíc. O život prišli štyri osoby, dve z nich boli Slovenky. Išlo o cestujúcich v spacom vozni, pričom obaja strojvodcovia prežili. Okrem toho sa zranilo vyše dvadsať ľudí. Nehoda sa stala krátko pred 23. hodinou.

„Ležal som za vozňom, ktorý sa vykoľajil a schytal to najviac,“ priblížil s tým, že po náraze si spomína len na chaos, krik a plač. Z vlaku sa dostal sám, hasiči sa najskôr snažili cestujúcich držať vo vagónoch, pretože to bolo najbezpečnejšie. „Som vďačný za to, že žijem,“ povedal. „Ďakujem personálu vlaku a všetkým zložkám, ktoré reagovali extrémne rýchlo a pohotovostne,“ do­dal.

Keď sa dostal von a uvidel vlak, bolo mu jasné, že škody sú veľké. „Ľudia sa snažili z vagónov vyskočiť a bojovali o život, po príchode hasičov a policajtov bolo počuť, ako rozbíjali okná, kričali, aby si ľudia zakryli oči. Nasledovalo zachraňovanie,“ ozrejmil. Najhoršie zranenia utrpeli tí, čo cestovali vo vozni za lokomotívou.

Po nehode prespal u kolegu v Pardubiciach, ráno vstal a vlakom pokračoval do Košíc. „Vždy, keď išiel oproti vlak som mal kus rešpektu. Ale to je strašne malá šanca, že sa takéto nešťastie stane aj tá nehoda bola prvá väčšia v Česku. Veril som, že je to nemožné, aby sa to stalo dvakrát za sebou,“ priznal a dodal, že mu je ľúto rodiny zosnulých.

Ďalší cestujúci pre Českú televíziu opísal momenty po katastrofe. „Našťastie sme sedeli vo vedľajšom vagóne. Počuli sme, ako ľudia rozbíjali okná, potom vyskakovali von,“ uviedol svedok. "My sme boli v spacom vozni, už sme ležali, keď zrazu vlak znenazdajky brzdil a potom nás prudko hodilo, popadali sme na zem. Našťastie som mala len povrchové zranenia na tvári a odreninu na kolene. Až teraz si uvedomujem, čo horšie sa nám mohlo stať a čo sme prežili,“ povedala slovenská účastníčka nehody.

Pardubický policajt Roman Mrkvička, ktorý bol na mieste nehody medzi prvými, novinárom povedal, že ho tam prekvapilo absolútne ticho. „Iba po koľajniciach sa pohybovali osoby zjavne v šoku,“ uviedol. Jeden z vagónov bol silne zdeformovaný, vnútri boli zakliesnení ľudia, niektorí boli zranení, opísal situáciu.