Dunaj klesá, Devín to najhoršie ešte len čaká. Obavy z vody vystriedali bombové hrozby, starostka si ich nevie vysvetliť

Čo je príčinou opakujúcich sa povodní?

Hydrológ Michal Kravčík: Tento jav nie je prirodzený, spôsobil ho človek. Bežne hovoríme o tom, že to je dôsledok klimatickej zmeny. Dlhodobo, minimálne od čias priemyselnej revolúcie, sme spriemyselňovali krajinu a vysušovali ju. Mení sa teplotný režim krajiny a s tým súvisiaca zvyšujúca sa produkcia tepla do atmosféry. Výsledkom je neuveriteľná koncentrácia zrážok, vertikálnych mrakov na menších plochách, a z toho vyplývajúce takzvané dažďové bomby a katastrofálne povodne. Sledoval som, ako sa pohyboval tento mrak nad bavorsko-švajčiarskom pomedzím aj kvôli tomu, že v poslednom období dosť intenzívne komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa venujú riešeniu klímy v Bavorsku. Je tam veľmi nebezpečný trend, ktorý sa môže opakovať. Keď vychádzame zo štatistiky, storočné zrážky sa môžu opakovať už pomaly každý rok. My sme tiež toto zažili, prvýkrát sme si to uvedomili už v roku 1997.

V Jeseníkoch na moravsko-poľských hraniciach spadlo za štyri dni 600 milimetrov zrážok v epicentre. Keď sa pozrieme do štruktúry krajiny okolo Jeseníkov, na severe máme rozsiahlu priemyselnú a urbanizovanú aglomeráciu. Od Katovíc smerom až po Krakov je rozsiahla zurbanizovaná krajina. Celé to územie bolo pretvorené, zapečatené a odkanalizované. Na východ od Jeseníkov je Ostravsko a na juhu Moravy máme zase rozsiahlu spriemyselnenú poľnohospodársku krajinu. Sucho a prehriatie týchto oblastí robia extrémy, ktoré spôsobujú nebývalú koncentráciu zrážok v atmosfére.