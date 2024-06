Slovák, ktorý sa pridal k Rusom a zajali ho Ukrajinci, ako 16-ročný zavraždil ženu. Odsedel si deväť rokov za mrežami

O jeho vstupe do ruskej armády a o neskoršom zajatí ako prví informovali tento týždeň Denník N a Aktuality. Jaroslav H. povedal, že sa dal zverbovať do vojenskej jednotky zloženej z cudzích štátnych príslušníkov (boli v nej hlavne Indovia, Nepálčania a Mongoli). Za to, že sa pridal k ruskému vojsku, mal dostávať mesačne žold okolo 2-tisíc eur.

Jaroslav H. si v minulosti odpykal trest za brutálnu vraždu, ktorú spáchal s kumpánom. Obaja boli mladiství. Ich obeťou sa stala 19-ročná Monika. Polícia veľmi rýchlo vypátrala oboch páchateľov. V tom čase mali 15 a 16 rokov. Ženu chceli rituálne zavraždiť ako satanisti, ale nakoniec ju pripravili o život na inom mieste, ako plánovali. Jaroslava H. odsúdili na deväť rokov väzenia. Odpykal si celú dĺžku trestu.

Dvaja mladiství spáchali ohavný zločin mimoriadne brutálnym spôsobom. Obaja žili v obci Bežovce, ktorá sa nachádza v okrese Sobrance. Ženu zabili v októbri 2005. Pochádzala z rovnakej obce, všetci traja sa poznali. „Násilníci ju hrdúsili rukami a kopali do hlavy. Neskôr ju zatiahli pod most tečúceho kanála. Moniku hodili do vody. Pridržiavali jej hlavu pod vodou dovtedy, kým sa neutopila," citovala Pravda v apríli 2006 hovorcu prokuratúry Milana Filička na základe správy TASR (bolo to v čase vznesenia obžaloby).

Polícia odhalila páchateľov a zároveň ich zatkla už tri dni po vražde v októbri 2005. U Jaroslava H., ktorý mal 16 rokov, našla pri jeho zadržaní 100 gramov marihuany. Vyšetrovatelia uviedli, že obaja mladiství zavraždili Moniku pod vplyvom toluénu, ktorý fetovali. Ženu (trpela epilepsiou) vylákali na miestny cintorín. „Chceli tam s ňou predvádzať takzvané satanistické rituály, s čím Monika nesúhlasila. Vzápätí na ňu zaútočili," napísala vtedy Pravda. Po jej zúfalom, ale beznádejnom odpore ju odvliekli pod most, kde ju zabili. Po vražde sa ešte dotýkali Moniky v zmysle satanistických rituálov.

Mŕtvolu našli rybári. „Žena mala na tvári a v oblasti krku krvné podliatiny a odreniny v dolnej časti drieku," napísal v októbri 2005 denník Korzár. Páchatelia boli spolužiaci. Navštevovali rovnaké stredné odborné učilište v Michalovciach, kde sa učili za murárov.

Obaja sa priznali k vražde. Prokurátor odmietol ich návrh o dohode o vine a treste. Jaroslav H. ako mladistvý mohol dostať maximálne desať rokov trvajúci trest (odsúdili ho na spomínaných deväť rokov). Marián B., druhý brutálny mladistvý vrah, skončil za mrežami na osem rokov. Verdikt vyniesol súd v Košiciach v júni 2006. Jaroslav H. sa dostal na slobodu na jeseň 2014 (do výkonu trestu mu započítali aj čas pobytu vo vyšetrovacej väzbe, ako ustanovuje Trestný zákon).