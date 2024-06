Zábery zo silnej búrky, ktorá prekvapila dedinu na západe Slovenska

Zábery zo silnej búrky, ktoré sa prehnali obcou Vištuk, najväčšie mestské slávnosti z Brezna, kde ľudí zabával Dalibor Janda, skoky bajkerov na festivale Bikefest v Kálnici, ale aj atraktívny výhľad na Londýn z rozhľadne The Lookout. To sú najlepšie videá, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

mReportér: Silná búrka sa prehnala obcou Vištuk Video Voda steká z polí po silnej búrke a ohrozuje majetok obyvateľov. / Zdroj: mReportér/Tomáš Nemec

V Brezne sa koncom mája konali najväčšie mestské slávnosti. Námestie ovládla hudba, spev, tanec a hlavne dobrá nálada. Dni mesta Brezno priniesli jedinečný program a množstvo sprievodných podujatí. Legendárny Dalibor Janda zahral svoje najväčšie hity a jeden z nich, vďaka nášmu mReportérovi, si môžete vychutnať aj vy.

Dni mesta Brezno 2024 Video Zdroj: mReportér: Jaro Karak

The Lookout je bezplatná rozhľadňa na 50. poschodí mrakodrapu v Londýne. Ponúka panoramatický výhľad na mesto. Návštevníci si môžu vychutnať nádherný výhľad na Londýn, vrátane ikonických pamiatok, ako sú Tower of London, The Shard a atrakciu London Eye. K dispozícii sú ďalekohľady na bližšie pozorovanie mesta. Na vyhliadke sa nachádza aj kaviareň a obchod so suvenírmi. Je to skvelé miesto na to, aby ste si urobili predstavu o Londýne a odniesli si nezabudnuteľné zážitky.

The Lookout - rozhľadňa mrakodrapu v Londýne Video Zdroj: mReportérka: Miška

V Kálnici pri Novom Meste nad Váhom sa každoročne konajú skoky bajkerov na festivale Bikefest. Podujatie, ktoré je úplne zadarmo, prilákalo záujemcov cyklistiky na svahu, čo sa v preklade volá aj ako downhill. Záverečný pekný skok predviedol aj chlapec v ohnivej prilbe. Pozrite si zábery z tejto akcie, ktorú nám natočila naša mReportérka.

Bicykle lietali vo vzduchu Video Zdroj: mReportérka: Dominika

