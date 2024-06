Eurovoľby v Ivanke pri Dunaji rozvoňala výstava ruží. Na Slovensko sa díva celá Európa, zaznelo pred volebnou miestnosťou

Starosta Ivanky pri Dunaji: Konajú sa u nás voľby aj výstava ruží. Predpokladám, že účasť budeme mať ako naposledy Video

„Okolo pätnástej hodiny bola priebežná účasť zhruba dvadsať percent. Počet hlasovacích preukazov, ktoré boli použité v jednotlivých volebných miestnostiach, bol taký bežný, čiže zhruba dvadsať až tridsať kusov na jeden okrsok,“ priblížil Pravde starosta Ivanky pri Dunaji Vladimír Letenay.

Ľudia chodili podľa neho voliť aj pred obedom. Domnieva sa, že ochotu prísť k volebným urnám mohlo ovplyvniť pekné letné počasie zrána. Ako povedal, volebné miestnosti si prešiel aj popoludní a po 14. hodine v nich žiadne zásadné problémy neregistroval. „Samozrejme, nebolo treba čakať, tá účasť je nižšia. Predpokladám, že do 22.00 by sme sa mali dostať na to číslo, ktoré bolo pred piatimi rokmi. Vtedy sme v Ivanke dosiahli 33-percentnú účasť,“ skonštatoval.

Pravda sa pozrela aj do obce Zálesie pri Bratislave. Tam voliči prichádzali do volebnej miestnosti v kultúrnom dome aj krátko pred poludním, k volebným urnám mohlo v obci prísť do vtedy okolo desať percent oprávnených voličov.

Starostka Zálesia: Dúfam, že účasť bude minimálne taká ako naposledy, problémy neevidujeme Video

„Dúfame, že účasť bude minimálne taká ako v minulom období, keď sa volilo do Európskeho parlamentu. Vtedy sme mali niečo okolo 35 percent,“ skonštatovala starostka Zálesia Martina Dobrovodská. Ľudia podľa nej chodia voliť priebežne. „Zatiaľ sme nezaevidovali žiadne problémy. Volebná miestnosť bola otvorená včas, hneď ráno o siedmej bez nejakých problémov,“ dodala.

Volič Peter: Prekáža mi, že sa z Európy robí strašiak, doteraz som sa zúčastnil každých volieb Video

V Zálesí odovzdal svoj hlas aj Peter. Očakáva, že vyššia volebná účasť bude nielen u nich v obci, ale aj v rámci celého Slovenska. Myslí si, že k volebným urnám príde tento raz viac ako 30 percent oprávnených voličov. Hovorí, že voľby do EP sú rovnako dôležité ako každé iné voľby. „Ja som sa doteraz zúčastnil úplne každých volieb. Čo sa európskych volieb týka, prekáža mi, že sa z Európy robí veľký strašiak. Robia to najmä slovenskí politici, pričom Európa priniesla stabilitu a prosperitu. Slovenskí politici tí nám práveže berú nádej, a mám pocit, že aj zdravý rozum a v poslednú dobu už aj semafory,“ pokračoval. Účasť vo voľbách považuje nielen za svoje občianske právo, no aj za svoju povinnosť. „Hlavne aj voči tým minulým generáciám, kedy za komunizmu ísť voliť bola len formalita,“ podotkol a dodal, že pred vyše storočím nemali na našom území hlasovacie právo dokonca ani ženy. „Každá žena, ktorá voliť nejde, tak ju osobne neviem veľmi pochopiť,“ dodal.

Volič Michal: Na Slovensko sa díva v týchto dňoch celá Európa, účasť vo voľbách do EP považujem za svoju povinnosť Video

„Prišiel som voliť, pretože je treba voliť do Európskeho parlamentu tých správnych poslancov. Poslancov, ktorí sa budú snažiť o to, aby Slovensko bolo pevnou súčasťou Európskej únie. Všetci to potrebujeme, to je veľmi dôležité,“ uviedol pre Pravdu po odvolení v obci Zálesie neďaleko Bratislavy penzista Michal Cibira.

Prišiel voliť aj preto, lebo sa obáva, že bude nízka účasť. Aktívne sa zúčastniť eurovolieb považuje za svoju povinnosť. Hovorí, že na Slovensko a na to s akým výsledkom sa voľby skončia sa v týchto dňoch díva celá Európa.