Do programu vlády sa dostala rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach by sa mala reálne začať.

Avizuje to Úrad vlády (ÚV) SR, ktorý do programu stredajšej schôdze kabinetu zaradil bod pod názvom Spustenie realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľ Rusovce. Vo štvrtok nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zamietnutí námietok voči vyhodnoteniu súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie.

Kaštieľ v Rusovciach stále čaká na obnovu Video

ÚVO posudzoval námietky voči vyhodnoteniu súťaže opakovane. V roku 2023 pri prvom preverovaní vyhodnotenia vyhovela podnetu smerujúcemu k nízkej cene víťaznej ponuky a nedostatočného vysvetlenia tejto nízkej ceny. Úradu vlády nariadil ÚVO opätovne súťaž vyhodnotiť.

K opätovnému vyhodnoteniu, ktoré v apríli potvrdilo pôvodnú víťaznú ponuku, prijal ÚVO opäť námietku, začal preto konanie. V rozhodnutí, ktoré úrad vydal a zverejnil na svojom webe, konštatuje, že v prípade nezistil porušenia zákona o verejnom obstarávaní, na ktoré poukazoval navrhovateľ v podaných námietkach a ktoré by mohli ovplyvniť výsledok verejného obstarávania. „Z predloženej dokumentácie má úrad za to, že k rozhodnutiu o prijatí ponuky úspešného uchádzača kontrolovaný dospel na základe odporúčania odbornej komisie, vyjadrenia posudzovateľov z profesijných odborov a na základe znaleckého posudku USI. Úrad v kontexte uvedeného konštatuje, že kontrolovaný v posudzovanom prípade pri opätovnom vyhodnotení ponuky úspešného uchádzača postupoval v súlade so zákonom,“ uvádza ÚVO vo vysvetlení svojho rozhodnutia o zamietnutí námietok.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, proces brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže.

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške 71.351.790,93 eura bez DPH. V súťaži identifikovaný úspešný uchádzač ponúkol cenu realizácie vo výške takmer 87 miliónov eur bez DPH (104 miliónov eur s DPH).

Cieľom rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť. Kaštieľ je v správe ÚV SR. Zámer obnovy schválila vláda v lete 2012.