Kysucký hotel po ničivom požiari za mesiac vrátili do prevádzky. Na pomoc prišli zástupy dobrovoľníkov

Ako dlho váš hotel fungoval pred požiarom?

Sme tu od roku 2006, v decembri to bude 18 rokov. Vtedy sme začínali s jednou budovou, druhá bola dostavaná neskôr, dnes slúži ako kongresové centrum, organizujeme tu svadby, máme tam niekoľko izieb.

Čo všetko vlastne požiar zasiahol?

Najmä tú prvú pôvodnú časť, kde je väčšina izieb, hotelová reštaurácia, kuchyňa, wellness.

K incidentu došlo koncom apríla. Ako sa to celé stalo?

Našim najväčším šťastím v nešťastí bolo, že sa to stalo koncom víkendu, kedy sme nemali veľa ubytovaných hostí, keďže máme v tomto období hlavne víkendové pobyty. Čiže tí, čo prišli v štvrtok, v piatok na víkend, už boli odubytovaní. Skôr tu boli ešte ľudia v reštaurácii. Mali sme tam dve akcie, bolo pekné nedeľné popoludnie. A práve jedni z týchto hostí, keď vyšli von, si všimli, že na streche je podozrivý dym.

Kde ste vtedy boli, ako ste sa o tom dozvedeli?

Ja som bol v tom čase doma. Volal mi kamarát, ktorý sa prišiel v tom čase najesť, že sa na hoteli niečo deje. Tak som hneď volal na recepciu, aby to skontrolovali, no na prvý pohľad sa na izbách v tom čase ešte nič nedialo. No ale päť minút na to mi ten kamarát volal opäť, že už vidno plamene, že je tam požiar a že volá hasičov. K vznieteniu došlo v priebehu malej chvíle.

Čo nasledovalo? Aký veľký bol zásah hasičov?

Zachránil nás pohotový výkon hasičskej služby, prišli do desiatich minút. Ľudí z hotela evakuovali, požiar sa podarilo napokon lokalizovať. Celé to trvalo necelé tri hodiny, v nedeľu podvečer bol následne na hotel privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov, špecialisti z Požiarnotechnic­kého a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR v Bratislave a polícia. V akcii zasahovalo dokopy 26 príslušníkov hasičského zboru z Čadce, Kysuckého Nového Mesta, aj zo Žiliny, mali tu 12 kusov techniky. K nim sa pridalo ešte aj 20 až 30 dobrovoľných hasičov z okolia. Tí profesionálni hasiči sami povedali, že bez dobrovoľníkov by to takto nezvládli, našťastie takto sa im podarilo udržať požiar len v jednej časti hotela.

Aké boli škody?

Požiar sa rozšíril sa do jeho podkrovných priestorov a ubytovacej časti. Sedem izieb bolo kompletne nepoužiteľných, celé jedno krídlo bolo zničené požiarom, hasené vodou. Absolútne nám to znefunkčnilo 40 percent kapacity hotela.

Čo spôsobilo požiar?

Ešte stále čakáme na výsledky vyšetrovania. Netušíme, čo za tým mohlo byť.

Čo ste robili potom?

Bolo to veľmi náročné, po požiari sme tri dni zostali úplne bez elektriny. Nemali sme internet, systémy, museli sme hľadať spôsoby, ako kontaktovať hostí, povedať im čo sa stalo a že sme zatvorení. Nasledovali ďalšie tri týždne, kedy sme boli úplne odstavení. Následky cítime doteraz, mnoho ľudí zrušilo rezervácie, zľakli sa, nevedeli, aký vážny je stav a či vôbec, alebo kedy začneme fungovať.

Spomínali ste však, že mesiac od požiaru ste opäť otvorení. Ako sa vám to podarilo?

Hneď na druhý deň sme tu mali dobrovoľníkov, ľudí z okolia, ktorí sa ponúkli pomôcť. Bolo úžasné vidieť 30, 40 ľudí v montérkach, ktorí samovoľne prišli. Páni, dámy, starší, mladší. Okamžite sme sa teda pustili do práce.

Ako prebiehali opravy?

Bolo toho veľmi veľa, skutočne každý deň práca pre desiatky ľudí. Veľa toho zhorelo, plus sa po priestoroch rozšíril dym. To znamená, že sme museli pretriediť a povyhadzovať nábytok, textílie, čo sa dalo zachrániť, zachraňovať, ostatné likvidovať. Plus, čo nebolo zasiahnuté ohňom, zasiahol ten dym, takže sme všetko museli nanovo premaľovať, vyumývať, každý centimeter každej izby.

Ale teraz už teda fungujete?

Momentálne máme spustenú prevádzku asi na dvoch tretinách priestorov, tie najsilnejšie zasiahnuté miesta, najmä teda izby, ešte dávame dokopy, no máme ambíciu rýchlo dokončiť rekonštrukciu a najneskôr v zime opäť ísť naplno. Čo sa však týka zariadení hotela, v tých už fungujeme, aj reštaurácia, aj wellness, aj všetky naše služby. Snažíme sa rozširovať povedomie a informovať čo najviac ľudí, že sú u nás maximálne vítaní a nemusia sa ničoho obávať.

Prijali ste nejaké opatrenia, aby sa situácia nezopakovala?

Určite. Hoci stále nevieme, čo presne požiar zavinilo, zmenili a prepracovali sme kompletne celý protipožiarny systém, aby sme predišli ďalším podobným incidentom.