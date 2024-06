Cintulova ulica Bratislavčanom nevadí. Mesto necháva názov po atentátnikovom menovcovi

Obyvatelia sa na ňu nesťažujú, okoloidúci ju premenovať nechcú, no Cintulova ulica v Bratislave nesie so sebou určitú kontroverziu. Môžu za to udalosti z 15. mája 2024, keď sa dôchodca Juraj Cintula rozhodol zaútočiť na predsedu vlády Roberta Fica (Smer).

Na hranici bratislavských mestských častí Nové Mesto a Rača sa nachádza Cintulova ulica. Ulica síce nesie meno po slovenskom buditeľovi, dnes však pripomína meno útočníka z Handlovej. Atentátnik Juraj Cintula aktuálne čaká na súd a je umiestnený na psychiatrickom oddelení. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) zdôraznil, že nejde o hospitalizáciu. Vicepremiér a minister obrany vysvetľuje, že dôvodom je 24-hodinový monitoring, ktorý má zabezpečiť, aby nepoškodil svoje vlastné zdravie.

Čítajte viac Trafil by aj slepý, povedal atentátnik na Fica. Detaily rozhodnutia o väzbe: Cintula svoj čin plánoval, pripravené mal dva zásobníky

Atentátnika eskortovali pred sudcu Video

Zhruba tristo metrov dlhá ulička lemovaná rodinnými domami a záhradami nesie meno významného slovenského buditeľa a s Jurajom Cintulom nemá nič spoločné. „Ulica je pomenovaná po Víťazoslavovi Cintulovi, historikovi, kartografovi a stredoškolskom profesorovi, autorovi národopisnej mapy Slovenska podľa sčítania z roku 1900. Zomrel dňa 22. marca 1911,“ ozrejmil pre Pravdu Jakub Lazarčík, referát komunikácie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Nie je to jediná ulica, ktorá je na Slovensku pomenovaná po Víťazoslavovi Cintulovi. Ulica Dr. V. Cintulu sa nachádza aj v jeho rodisku v Borskom Mikuláši.

Lazarčík podotkol, že Miestny úrad Bratislava-Nové Miesto nezaznamenal žiadne podnety ani požiadavky obyvateľov na zmenu názvu Cintulovej ulice. „O zmene názvu neuvažuje ani vedenie mestskej časti,“ podotkol Lazarčík, pričom zmena názvu ulice by pre jej obyvateľov priniesla administratívnu záťaž v podobe nutnej zmeny občianskych preukazov, sídel firiem a nahlásenia zmeny u ďalších subjektov ako zamestnávateľ, banka, dodávateľ energií a podobne.

Postup premenovania ulice je pritom taký, že zmenu musí schváliť miestne zastupiteľstvo a následne tento návrh musí odporučiť komisia mestského zastupiteľstva. Následne zmenu schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Čítajte viac Ficov atentátnik ostáva v právoplatnej väzbe. O jeho vine a treste sa ešte len bude rozhodovať

Podľa Petra Bublu, hovorcu magistrátu hlavného mesta, pri premenovaní ulice zohrávajú aktívnu úlohu podnety od obyvateľov. „V prípade Bratislavy, ktorá má svoje samostatné mestské časti, predchádza prípadnému pomenovaniu/pre­menovaniu verejného priestranstva/ulice proces schvaľovania v príslušnej mestskej časti, kde o to obyvatelia požiadajú. Ak mestská časť rozhodne o schválení, následne hlavné mesto vypracuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov na schválenie do mestského zastupiteľstva,“ podotkol Bubla. Tak to bolo napríklad v prípade zmeny názvu Godrovej ulice v Starom Meste na ulicu Borisa Nemcova. Táto zmena nastala bezprostredne po vypuknutí Putinovej vojny na Ukrajine vo februári 2022. Pomenovanie po zavraždenom kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina nesie ulica, na ktorej sa nachádza veľvyslanectvo Ruskej federácie.

„Treba rovnako povedať, že hlavné mesto v takýchto otázkach zohľadňuje potreby a požiadavky obyvateľov, ktorých sa to dotýka, teda tých, čo majú na takých uliciach adresu trvalého pobytu. Pri prerokúvaní návrhov na pomenovanie či premenovanie verejného priestranstva alebo ulice sa berie zreteľ aj na nákladovú stránku veci, najmä pokiaľ ide o obyvateľov dotknutého územia v spojitosti so zmenou názvu ulice,“ ozrejmil Bubla. Podotkol, že v prípade, ak ide o obývanú lokalitu, znamenalo by to súčasne výmenu občianskych preukazov u obyvateľov žijúcich v dotknutom území či zmenu adries sídiel spoločností. „V prípade vami uvádzanej konkrétnej ulice neevidujeme žiadne podnety,“ uzavrel Bubla.