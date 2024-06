Prekukol splnomocnenec Kotlár sprisahanie WHO? Medzinárodná hanba, odkázala mu opozícia. Dolinková mlčí

Zvyšných viac ako 190 členov WHO so spoločným manuálom problém nemá. Ministerstvo zdravotníctva, teda štát, na rokovaniach v Ženeve zastupoval poslanec Peter Kotlár, ktorý je zároveň aj splnomocnenecom vlády Slovenskej republiky pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covid.

„Je zjavné, že tak schválené Medzinárodné zdravotnícke predpisy, ako aj súčasný návrh Pandemickej dohody uprednostňujú viac záujmy farmaceutického priemyslu, a to na úkor suverenity štátov a na úkor ľudských práv a základných slobôd. Preto je potrebné schválené Medzinárodné zdravotnícke predpisy odmietnuť,“ hájil sa Kotlár.

Hoci s médiami odmieta komunikovať, na vysvetlenie odmietavého postoja Slovenska zaslal do redakcií osemstranové vysvetlenie postojov, v ktorých zastupuje Slovensko. Vo vysvetlení tvrdí, že pandemická zmluva je podľa neho bianco šek, štát podpísaním podľa neho stráca suverenitu a rozhodnutia vkladá do rúk generálneho riaditeľa WHO.

Opozičné strany v reakcii na Kotlárov negatívny postoj chcú zvolať mimoriadny zdravotnícky výbor pre odmietnutie aktualizácie medzinárodných zdravotníckych predpisov na kongrese WHO. Mlčanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej považujú za krytie medzinárodnej hanby chcú ju spoločne s Kotlárom vyzvať, aby vláda túto skutočnosť zvrátila a Slovensko sa pridalo k ostatným krajinám.

„Slovensko si nemôže dovoliť odpovedať na medzinárodne hrozby národnou hrdosťou,“ zdôraznil poslanec KDH Peter Stachura. Podľa poslanca Oskara Dvořáka to nie je sranda, pretože Kotlárove konanie je presiaknuté „konšpiráciami z internetu a vláda ohrozuje zdravie obyvateľov Slovenska a reputáciu našej krajiny“. Poslanec František Majerský (KDH) sa zase pýta ministerky zdravotníctva, či sa nehanbí. „Lebo mne hanba je. Zabudli sme, čo sa pred tromi rokmi stalo na Slovensku?“ pýta sa Majerský a pripomína, koľko ľudí aj lekárov zomreli počas pandémie covidu.

„Ministerka by po tomto fiasku mala položiť svoju funkciu na stôl. Nie pre svoje vlastné pochybenia. Ale preto, že by takýmto politickým gestom ukázala, že nemôže a nebude akceptovať takéto anomálie,“ pohoršila sa na sociálnej sieti poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS).

Čo je to vlastne pandémia?

„Neurčité a vágne formulácie viacerých ustanovení poskytujú značný priestor pre subjektívne posudzovanie a svojvôľu generálneho riaditeľa pri rozhodovaní s celosvetovými dôsledkami,“ skonštatoval v stanovisku. „Za nedostatok považujeme absenciu vymedzenia pojmu „pandémia“, ktorý považujeme za kľúčový pojem. Pritom definičné znaky tohto pojmu je potrebné určiť okrem iného aj merateľnými ukazovateľmi. Rovnako je nedostatočné vymedzenie pojmu "ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu,“ obhajuje sa Kotlár. Kotlár počas pandémie pôsobil spoločne s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou v internetovom vysielaní TV Slovan. Okrem iného má aj medicínske vzdelanie – je ortopéd.

Rozhodovanie o pandemickej núdzovej situácii „so závažnými dôsledkami na obyvateľstvo a na spoločnosti celého sveta“ nie je podľa Kotlára možné zveriť do rúk jednej osoby. „Zverenie rozhodovania o osude celého ľudstva jedným človekom nesie potenciál zneužitia moci, čo nemožno vylúčiť ani pri najlepšej dôvere. Preto je nevyhnutné , aby o závažných veciach rozhodoval kolektívny orgán, a nie jedna osoba,“ vyvracal tvrdenia, že ide o medzinárodnú han­bu.

Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (bývalé OĽaNO) podotkol, že „nebudeme mať zodpovednosti, ale ani práva“. „Nebudeme za WHO stolom, ale stále budú pre nás platiť určité nariadenie organizácie, pretože stále sme jej súčasťou,“ podotkol Krajčí.

Ministerka Dolinková mlčí

Ministerstvo na otázky ohľadom Kotlára, či zmluvy s WHO neodpovedá. No namiesto nich sa ozývajú ľudia z medicínskeho sektora. Lekárnici aj ambulantní poskytovatelia kritizujú, že sa Slovensko dištancovalo od prijatia aktualizovaných medzinárodných zdravotníckych predpisov. Poukazujú na to, že sa so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) nedohodla ako jediná.

Slovenská lekárnická komora označila krok za odborne nesprávny. Asociácia súkromných lekárov SR a Zväz ambulantných poskytovateľov ho vnímajú ako ohrozenie zdravia občanov. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár na postoji trvá, namieta okrem iného neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd.

„Vnímajúc Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) nielen vo farmaceutickom profesionálnom kontexte ako kľúčovú a mienkotvornú inštitúciu vo všetkých situáciách, ktoré môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov SR a pri ktorých predstavujú farmaceuti verejných a nemocničných lekární súčasť základnej personálnej infraštruktúry, považujeme z odborného hľadiska tento postoj reprezentácie SR za nesprávny,“ uviedla Slovenská lekárnická komora v stanovisku.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje dištancovanie sa od nových predpisov za medzinárodnú blamáž a ohrozenie občanov SR. „Medicínske postupy, odporúčania a liečebné možnosti sú pre každú krajinu sveta vrátane Slovenska závislé od medzinárodnej spolupráce a globálnych dohôd, ktoré v prvom rade reprezentuje najvyššie postavená WHO,“ podotkla prezidentka ZAP Jaroslava Orosová. Zväz vyzval vládu a rezort zdravotníctva na urýchlené zjednanie nápravy.

Aj Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR namieta postoj Slovenska v danej veci. Považuje ho za ohrozenie pacientov a zdravotníkov. Poukázala na to, že predpisy sa prijali s cieľom zabezpečiť komplexné systémy na ochranu zdravia ľudí na celom svete pred rizikom prepuknutia ďalších epidémií či pandémií.

„Nechceme čeliť komplikovanému prístupu k nákupu liekov, vakcín, výmeny najnovších poznatkov, informácií a skúseností potrebných na zvládnutie krízových situácií, ako aj znižovaniu liečebných možností pre našich občanov,“ reagovala ASL na sociálnej sieti.