Zatvorená diaľnica, stopka pre električky. Pellegriniho inaugurácia sa dotkne aj dopravy

Čítajte viac Kapacity polície a ochranky sú po atentáte na Fica napnuté, priznal Solák. Rezerva ešte je, no v júni ich čakajú výzvy

Na Staromestskej ulici bude v čase približne od 12:30 do 15:30 obojsmerne uzavretá premávka od Mosta SNP po Hodžovo námestie. „Zjazd bude umožnený z Mostu SNP v smere z Petržalky na Vajanského nábrežie a výjazd na Most SNP bude z nábrežia v smere do Petržalky,“ poznamenal hovorca. V čase približne od 16:30 do 18:00 čiastočne obmedzia dopravu na diaľničnom obchvate Bratislavy v úseku Letisko M. R. Štefánika po križovatku diaľnice D2/D4.

Pellegrini za euro - poštovú známku už tlačia v Česku Video

Čiastočné obmedzenia sa dotknú aj blízkosti Bratislavského hradu, hradu Devín, ako aj Mohyly generála M. R. Štefánika. Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú dohliadať hliadky dopravnej polície. Vodičov vyzývajú aby zvýšili svoju opatrnosť, ohľaduplnosť a rešpektovali pokyny policajtov, prípadne aby využili alternatívne trasy. K zvýšenej opatrnosti vyzývajú aj cyklistov.