Interrupcií je na Slovensku najmenej za tri dekády. Ministerka zdravotníctva zvažuje schválenie interrupčnej tabletky

Za posledných 20 rokov sa počet interrupcií na Slovensku podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) znížil o 60 percent. Tento pokles pritom patrí k najzásadnejším v Európe a došlo k nemu bez úplných alebo čiastočných zákazov. Všeobecná miera potratovosti klesla v roku 2023 na hodnotu deväť na tisíc žien v reprodukčnom veku, čo je zároveň najnižšia hodnota od roku 1997.

„Pokles umelej potratovosti súvisí s lepšou informovanosťou o rizikách interrupcií, lepšou osvetou, hlavne čo sa týka alternatívnych spôsobov riešenia neželaných tehotenstiev a predovšetkým s dostupnejšou antikoncepciou,“ zdôraznil pre Pravdu prognostik Boris Vaňo. Za znižovaním počtu interrupcií je tak viacero faktorov, ktoré preukázateľne fungujú. Patria k nim nezaujatá sexuálna výchova, dostupná a bezplatná antikoncepcia, systematické odstraňovanie chudoby a násilia a podpora rovnosti žien a mužov v spoločnosti.

Vaňo upozornil, že za poklesom umelej potratovosti nie je teda neochota ľudí mať deti, ale lepšie možnosti regulácie plodnosti. „Vždy to bolo a je o neželaných tehotenstvách, ktoré sa v minulosti častejšie riešili potratom, v súčasnosti prevláda prevencia. V období veľmi vysokej umelej potratovosti nebola ani informovanosť, ani dostupná antikoncepcia, a tak interrupcie slúžili často ako antikoncepcia ex post,“ dodal Vaňo. No neklesá len počet interrupcií. Dole idú aj štatistiky o počte narodených detí. Kým v roku 2009 sa narodilo 55,9 tisíca detí, v roku 2022 sa ich počet znížil na 53,9 tisíca detí.

Interrupcie na internete

Hoci sa štatistiky NCZI snažia priniesť čo najviac presný štatistický pohľad na spoločnosť, nedokážu odmerať interrupčný turizmus. Slovenky, ktoré majú širšie možnosti, riešia tento problém najčastejšie v susednom Česku či v Rakúsku, kde niektoré kliniky ponúkajú svoje služby aj v slovenskom jazyku. Tým, že interrupcie podstupujú v zahraničí, však prichádzame o množstvo cenných dát. Ďalší únik údajov spôsobuje internetový predaj interrupčných tabletiek. Ich používanie je na Slovensku zakázané. „Štatisticky sa zdá, že to funguje, no ženy idú buď za hranice, alebo si objednajú tabletku on-line. Poliaci neznížili ich počet, len stratili nad nimi kontrolu a nemajú ich ako evidovať,“ vyhlásil šéf Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha.

Oficiálne štatistiky NCZI však ani zďaleka neznamenajú, že pronatalitná politika funguje. Podľa pôrodníka Redechu platí, že ten, kto chce, si cestu nájde a zdôraznil, že nikde vo svete zavedenie interrupčnej tabletky neviedlo k nárastu interrupcií. Súhlasí s ním aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková, podľa ktorej by zmena z chirurgického potratu aj na medikamentózny pomohla pacientkam. Je však presvedčená, že lepšie je podstúpiť zákrok v nemocnici. Odborníci podľa nej nemajú problém, aby to tak bolo. Chce len, aby bol zákrok čo najšetrnejší.

Potvrdzuje to aj gynekologička a pôrodníčka Petra Kovarovičová. „Je to lepšie aj z toho dôvodu, že sa podáva ambulantne, ženy nemusia byť niekoľko hodín hospitalizované. Sú to len dve hodinové návštevy v priebehu 48 hodín. Komplikácie sú veľmi zriedkavé,“ hovorí Kovarovičová.

Interrupčná tabletka Zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky nahlásili NCZI vlani celkovo 11 241 potratov. U žien s trvalým pobytom na Slovensku bolo hlásených 5 077 spontánnych potratov a druhú polovicu tvorí umelé prerušenie tehotenstva. Súčasná ministerka Zuzana Dolinková nedávno pre viaceré médiá uviedla, že nevidí dôvod, prečo by sme sa mali tejto metóde v modernej spoločnosti brániť, a označila interrupčnú tabletku za moderný spôsob zabezpečenia dostupného spôsobu interrupcie pre slovenské ženy. Na otázku, či vyhlášku podpíše, však priamo neodpovedala. „Interrupčná tabletka je najbezpečnejší postup výkonu interrupcie. Je to cesta, ako moderným spôsobom zabezpečíme dostupný spôsob interrupcie pre slovenské ženy,“ reagovala ešte koncom uplynulého roka v rozhovore pre denník SME na otázku, či svojím podpisom konečne na Slovensku povolí používanie najbezpečnejšieho spôsobu interrupcie. Ministerstvo zdravotníctva však pre Pravdu priznalo, že predloženiu vyhlášky, ktorá by aj v Slovenskej republike umožnila prerušenie tehotenstva menej invazívnou medikamentóznou formou, bude predchádzať prerokovanie s koaličnými partnermi. Odborníci sa pri tom zhodujú, že využitie takejto formy prerušenia tehotenstva pod lekárskou kontrolou a v súlade so všetkými odbornými usmerneniami je omnoho bezpečnejšie a menej rizikové ako chirurgický zákrok. „Pre pacientku ide o oveľa menej rizikový spôsob prerušenia tehotnosti, keď potratí spontánne, ako keď jej chirurgicky zasahujeme do maternice. Vtedy môžu nastať častejšie a oveľa závažnejšie komplikácie aj s trvalými následkami,“ dodáva prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha.

Menej detí, menej interrupcií

Podľa údajov NCZI podstúpilo umelé prerušenie tehotenstva vlani na Slovensku 5 201 žien, čo predstavovalo 1,6-percentný medziročný pokles. Najviac ich zaznamenali v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, najmenej v Prešovskom kraji. Pre interrupciu sa najčastejšie rozhodli ženy, ktoré už majú dve deti. „To, že ľudia nechcú mať deti alebo ich chcú mať menej, sa však prejavuje na poklese pôrodnosti. Na Slovensku klesá dlhodobo. Je tomu tak zhruba od polovice 80. rokov 20. storočia. Od roku 1989 je pôrodnosť pod záchovnou hranicou 2,1 detí na jednu ženu,“ priblížil Vaňo.

Pôrodnosť začala extrémne klesať hlavne v 90. rokoch minulého storočia. „V najbližších desaťročiach nás čaká ďalšie znižovanie počtu narodených detí, aj keď počet narodených detí na ženu by nemal výraznejšie klesnúť a predpokladáme, že sa udrží nad hranicou 1,5 detí na ženu. Budúci pokles narodených bude spôsobený hlavne menej početnou generáciou rodičov,“ ozrejmil prognostik. Pokles pôrodnosti je podľa neho hlavný dôvod intenzívneho starnutia obyvateľstva a v najbližších desaťročiach sa bude znižovať aj počet obyvateľov, no zatiaľ nechce používať termín vymieranie, pretože ide podľa neho o trend, ktorý existuje vo všetkých vyspelých krajinách.

Demografická predpoveď Slovenska

Slovensko starne a starnutie bude ešte výraznejšie. Spolu s ním aj celá Európa. To je odkaz novej štúdie od Európskej komisie. Už v roku 2030 by mal klesnúť počet obyvateľov na Slovensku zhruba o 37-tisíc. Vymieranie následne naberie na sile ešte viac. O ďalších desať rokov neskôr klesne počet obyvateľov u nás o ďalších 147-tisíc ľudí. No a napokon v roku 2070, čo je najvzdialenejší odhad eurokomisie, bude mať Slovensko iba niečo viac ako 4,8 milióna obyvateľov. Za polstoročie ide o úbytok zhruba 660-tisíc ľudí.

„Na Slovensku je však starnutie veľmi intenzívne. Je spôsobené nerovnomernou vekovou štruktúrou obyvateľov a dlhodobou nečinnosťou štátu, čo sa týka riešenia demograficky podmienených výziev. Aj keď sú možnosti populačných opatrení obmedzené, štát by nemal na ne rezignovať,“ spresnil Vaňo. Podľa neho na Slovensku absentuje pronatalitná populačná aj rodinná politika v zmysle sofistikovaného, komplexného a dlhodobo stabilného systému opatrení.

„Starnutie obyvateľstva je na Slovensku nezvratné a otázna je len jeho intenzita. Bude trvať až do roku 2060, kým nevymrú silné generácie narodené v druhej polovici 20. storočia. Každopádne platí, že čím bude pôrodnosť vyššia, tým bude starnutie menej intenzívne,“ uzavrel prognostik.

Obchádzanie pravidiel Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, v ktorých nemajú ženy stále prístup k interrupčným tabletkám. Okrem nás v súčasnosti z európskych krajín medikamentóznu formu interrupcie neponúkajú už len Cyprus, Maďarsko, Poľsko, Litva a Malta. Na Slovensku sa zatiaľ môžu interrupcie vykonávať len chirurgickým zákrokom v celkovej anestézii. Odborníci i samotná ministerka zdravotníctva Dolinková sa pritom zhodujú, že takýto zákrok je omnoho rizikovejší. Iniciatíva Možnosť voľby pritom často pripomína, že kriminalizácia ani obmedzovanie interrupcií nevedú k ich znižovaniu, naopak, vedú k zvýšenej úmrtnosti žien a k ohrozovaniu ich zdravia.