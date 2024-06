Jožo Ráž sa zrazil s cyklistom a ani nezastavil. "Nerád sa ukazujem, každý si chce so mnou vypiť, fotiť, podpisy," reagoval spevák

K zrážke speváka s cyklokuriérom došlo v pondelok v Bratislave. K zrážke malo podľa Markízy dôjsť po tom, ako sa na semafore rozsvietila zelená a obaja sa dali do pohybu.

Fičal po priechode pre chodcov ako Sagan, skončil ako Cavendish Video

Svedok nehody pre markízu uviedol, že hoci cyklista po náraze spadol na zem, nič vážne sa mu nestalo a sám sa zodvihol. Auto, ktoré pokračovalo v jazde neskôr svedok dobehol a všimol si, že za volantom sedí spevák Elánu Jožo Ráž. Konfrontoval ho s tým, čo videl a pýtal sa speváka, prečo nezastavil.

„Odpovedal mi, že v spätnom zrkadle videl, že sa postavil, tak nezastavoval. Od človeka, ktorý v minulosti prežil vážnu dopravnú nehodu, by som očakával ohľaduplnejšie správanie na cestách,“ napísal svedok na sociálnej sieti.

Ráž: Nerád sa ukazujem. Každý si chce so mnou vypiť, fotiť sa chcú, podpisy

„Jednoducho tak to bolo, že ja idem po ceste, napravo ide vedľa mňa cyklista, a keď je zelená, on náhle odbočí a dr*ne do mňa,“ povedal Jozef Ráž Markíze o incidente.

„Keby som bol zastavil, tak to všetci riešia, budú to rozmazávať, ja som v tom nevinne, ja som nemohol nič urobiť… Nerád sa tak ukazujem, lebo každý si chce hneď so mnou vypiť, fotiť sa chcú, podpisy,“ povedal spevák.

„Ja som videl, že mu nič nie je, iba sa dotkol môjho spätného zrkadla. Som strašne opatrný v tomto, lebo ja som strašne populárny,“ uzavrel Ráž.

Jožo Ráž tvrdí, že v celej veci je nevinne. Videl síce cyklistu spadnúť na zem, no bolo podľa neho jasné, že sa mu nič nestalo, a preto išiel ďalej.