Poslanci začali rokovací deň návrhmi z dielne Kaliňáka, Čaputová vetovala Tarabovu novelu k prírode

Rezort navrhuje, aby malo Slovensko nové vojenské zastúpenie na Veliteľstve Zboru rýchleho nasadenia NATO v španielskej Valencii. Celkovo by sa počet vojenských zástupcov vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie (EÚ) mohol navýšiť zo 107 na 111.

Prerokovali aj návrh na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie Európskej únie EUNAVFOR Aspides.

Čítajte viac Poslanci prelomili veto prezidentky a schválili novelu zákona o Fonde na podporu umenia

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila do parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o ochrane prírody a krajiny. Podľa nej schválený zákon predstavuje podstatný zásah do ochrany prírody a krajiny, teda aj zásah do ústavou chráneného práva na priaznivé životné prostredie.

„Na základe zákona sa má podstatne uvoľniť výrub drevín v intraviláne a ešte viac v extraviláne obcí, pričom toto uvoľnenie sa vzťahuje aj na územia s druhým a tretím stupňom ochrany. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že súčasná právna úprava vôbec neumožňuje udeliť súhlas s výrubom drevín na území s druhým a tretím stupňom ochrany,“ spresnila Čaputová. Dodala, že schválený zákon síce zavádza inštitút stanoviska orgánu ochrany prírody vo vzťahu k výrubu na takomto území, avšak nemá sa už naňho aplikovať Správny poriadok. Nepôjde tak o správne konanie, v ktorom by boli zaručené procesné práva účastníkov konania, vrátane opravného prostriedku. Tým sa priamo oslabuje aj ústavou zaručené právo na priaznivé životné prostredie.

Ráž v Ide o pravdu: Stavbu diaľnice zastavil aj putujúci medveď. Chceme skrátiť dĺžku výstavby, nie brať ľuďom práva Video

Podľa prezidentky v prípade tohto zákona neboli naplnené ani podmienky pre skrátené legislatívne konanie. „Na skrátené legislatívne konanie totiž musí byť splnená základná podmienka, a to je existencia mimoriadnych okolností. Som presvedčená, že zarastanie krajiny nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť, ktorá by nebola výsledkom obvyklého chodu udalostí a nastala by náhle. Nevidím pritom ani priamu súvislosť medzi uvoľnením regulácie výrubu stromov a ochranou ľudí pred nebezpečnými stretmi s medveďom, zvlášť keď časť právnej úpravy sa týka výrubu drevín v zastavanom území obce,“ vyjadrila sa Čaputová.

Čítajte viac Postupy pri výrube drevín sa majú zjednodušiť. Cieľom je znížiť strety s medveďom i škody na plodinách

Prezidentka tiež uviedla, že nesúhlas so znením schváleného zákona vyjadrili aj samosprávy zastúpené v Únii miest Slovenska z dôvodu, že bude umožnené odstraňovať stromy v mestách a prímestských oblastiach bez akejkoľvek náhrady. „Vzhľadom na výhrady voči schválenému zákonu, najmä nenaplnenie podmienok pre skrátené legislatívne konanie a možný nesúlad s právom na priaznivé životné prostredie, navrhujem, aby parlament pri opätovnom prerokovaní zákon neprijal ako celok,“ uzavrela prezidentka.