Lex atentát: Zákaz protestov pred domami politikov či doživotná renta pre dvojnásobných premiérov

Súbor opatrení, ktorými vláda reaguje na útok na predsedu vlády Roberta Fica známy ako „Lex atentát“ sa mimo iného dotkne zhromažďovacieho práva tak, aby v budúcnosti nekonali protesty pred domami politikov. Pre médiá to dnes pred rokovaním vlády povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) s tým, že protesty by sa mali konať na verejných priestranstvách.

Opatrenia sa tiež podľa neho týkajú napríklad zabezpečenia bývania pre troch najvyšších ústavných činiteľov a tiež zabezpečenia ochrany pre lídrov parlamentných opozičných strán.

Taraba k "lex atentát": Ak by mala byť obmedzená výroková imunita v NRSR, to ju rovno zrušme Video

Opatrenia sa podľa ministra zatiaľ nebudú týkať takzvaných nenávistných prejavov. „Musíme nájsť ten správny pomer medzi tým, aby sme neobmedzovali slobodu slova, pretože je tam veľmi tenká línia," skonštatoval minister.

Šutaj Eštok zároveň potvrdil, že opatrenia by mali obsahovať aj zavedenie renty pre bývalých predsedov vlády. Vzťahovať sa to však bude len na tých, ktorí odslúžia dve plné volebné obdobia. Preto by sa opatrenie nemalo vzťahovať napríklad na expremiérov Vladimíra Mečiara a Mikuláša Dzurindu. „Nemyslím si, že pán Mečiar má odslúžených viac ako osem rokov, myslím si, že je to menej," povedal minister. Doplnil, že v prípade Dzurindu to tiež nie je plných osem rokov.

Čítajte viac Vláda dokončuje lex atentát. Šutaj Eštok obmedzí aj protesty: Už žiadne stavanie šibeníc pred domami politikov