Výsledky volieb musíme rešpektovať a nie byť frustrovaní a agresívni, hovorí Pellegrini

Voľby sú sviatkom demokracie a jej súčasťou je aj rešpekt k rozhodnutiu ľudí v nich. Je úlohou politikov na Slovensku tento rozmer demokracie svojim voličom pripomínať. V exkluzívnom rozhovore pre TASR to povedal zvolený prezident Peter Pellegrini.

Politici podľa neho v boji o podporu voličov niekedy nepostrehnú hranicu, kedy sa treba zastaviť, inak hrozí, že napätie v spoločnosti prekročí únosnú hranicu. „Musíme sa naučiť plne rešpektovať výsledok volieb. Nebyť z neho frustrovaní, nebyť agresívni, neplánovať týždeň-dva po neúspechu niektorej zo strán pomaly prevrat,“ zdôraznil nastupujúci prezident.

Demokracia dáva podľa Pellegriniho každej strane nespokojnej so svojím volebným výsledkom šancu na reparát v nasledujúcich voľbách. „Politické strany by mali cítiť, kedy je konflikt ešte zdravý, kedy je vyvolanie emócie ešte v poriadku a kedy presahuje hranice slušného správania alebo bezpečia,“ konštatoval.

Búrať pomyslený múr

Dodal, že príliš veľký nárast napätia evidoval už od parlamentných volieb, a aj preto si za kľúčové heslo prezidentskej kampane zvolil ideu pokoja. „Videl som, že napätie narastalo v rodinách, na pracoviskách, v rôznych skupinách obyvateľstva. Hovoril som o tom, že Slovensko potrebuje začať búrať ten pomyselný múr,“ povedal Pellegrini.

Aj preto s úradujúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou reagovali na tragédiu v podobe ozbrojeného útoku proti predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) spoločne. „Pani prezidentka možno oslovuje jednu časť spoločnosti a ja druhú. Chceli sme občanom povedať, že sa stala hrozná vec, aby sa zdržali prehnaných reakcií. Chceli sme zabrániť nejakej potýčke alebo nebodaj tragickému incidentu,“ pripomenul Pellegrini udalosti po 15. máji.

Má obavy o udržaní elementárnej politickej kultúry

Spoločnú ambíciu organizovať okrúhly stôl parlamentných politických strán sa podľa neho síce realizovať nepodarilo, chce však na ňu v budúcnosti nadviazať. Cieľom podľa Pellegriniho nemá byť umelé zmierovanie politicky rozdielnych stanovísk alebo robenie priateľov zo súperiacich politikov, ale debata o budúcnosti Slovenska a hraniciach politickej kultúry. „Mám obavy o udržanie elementárnej politickej kultúry aj na pôde parlamentu,“ konštatoval. Za pozitívum však označil uznesenie parlamentu, ktoré pokus o atentát odsúdilo a podporili ho všetci prítomní poslanci.

On osobne by chcel ako prezident nadviazať na pozitíva svojich predchodcov a sám priniesť pridanú hodnotu v podobe podpory spoločenskej diskusie o dlhodobej vízii rozvoja Slovenska. „Chcem veľa cestovať po Slovensku, rozprávať sa s ľuďmi,“ poznamenal. Zároveň potvrdil, že jeho prvá oficiálna cesta v úlohe prezidenta SR bude do Českej republiky. S tamojšou hlavou štátu Petrom Pavlom sa má zísť 26. júna.

Veľkú pozornosť venuje Pellegrini príprave inauguračného dňa v sobotu 15. júna, počas ktorého sa zložením prísahy na slávnostnej schôdzi Národnej rady SR ujme výkonu funkcie prezidenta SR. Ako hlava štátu a vrchný veliteľ armády sa zúčastní na vojenskej prehliadke, následne na svätej omši v Dóme sv. Martina. Chce organizovať symbolický medzigeneračný obed a položiť vence k Bráne slobody na Devíne aj k Mohyle M. R. Štefánika na mieste jeho tragického úmrtia.