PS a KDH kritizujú časti „lex atentát“, Matovič hovorí o odmene pre Fica za štátne peniaze

„Nezdá sa nám, že by tieto navrhované zmeny reagovali priamo na atentát tak, ako by sme si predstavovali. V tomto duchu je to trochu sklamanie,“ zhodnotil líder PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka. Avizuje pozmeňujúce návrhy a je otvorený diskusii s predkladateľmi. Veci nesúvisiace s atentátom, napríklad doživotná renta pre predsedu vlády či parlamentu, podľa neho nemajú čo robiť v tomto zákone, navyše v skrátenom legislatívnom konaní. Vo vzťahu k právu na zhromažďovanie považuje PS viacero ustanovení za problematické, napríklad určenú vzdialenosť od vládnych budov, v ktorej sa môžu konať protesty. Naopak, súhlasí s princípom obmedzenia zhromaždení v blízkosti obydlí politikov, lekárov či predstaviteľov iných profesií.

Taraba k "lex atentát": Ak by mala byť obmedzená výroková imunita v NRSR, to ju rovno zrušme Video

Poslanec KDH František Majerský skonštatoval, že niektoré veci v návrhu vníma pozitívne, no niektoré nie sú dobre nastavené. Priblížil, že o návrhu a jeho znení ešte budú v klube diskutovať, prípadne predložia aj pozmeňujúci návrh. Ak by neprešiel, v predloženej podobe by hnutie návrh pravdepodobne nepodporilo. S ochranou premiéra aj po skončení mandátu súhlasí. „Nebudeme sa tváriť, že sa v krajine nič nedeje,“ uviedol s tým, že k útokom na verejných činiteľov dochádza, no nemyslí si, že by mal mať preto dvojnásobný premiér doživotnú rentu.

Čítajte viac Lex atentát: Zákaz protestov pred domami politikov či doživotná renta pre dvojnásobných premiérov

Poslanec Igor Matovič (Slovensko, KÚ, Za ľudí) vníma návrh ako odmenu pre Fica „za rozkrádanie krajiny“ a ako papalášske výhody za štátne peniaze. Poukázal na doživotný plat aj na náklady na ochranku a šoféra. Renta podľa neho bezpečnosť premiéra nijako nerieši. Poslankyňa z klubu Veronika Remišová namieta aj navrhovaný zákaz protestov pred obydliami politikov. Ide podľa nej o zásah do práva občanov na zhromaždenie. Obáva sa aj možného zneužitia ustanovenia zo strany politikov. Pozitívne nevníma ani možné pridelenie ochranky opozičným lídrom. Obáva sa, že v rukách súčasnej vlády by to bol nástroj na sledovanie opozície.

Exšéf bodyguardov o atentáte na Fica: Ochranka nie je o násilí, ale o poriadnej príprave. Otázne je, kto mal aké informácie Video

Tzv. lex atentát v stredu schválila vláda. Zákaz zhromaždení by mohol platiť v okruhu 50 metrov od sídla prezidenta SR, vlády SR či všeobecného súdu. V prípade Ústavného súdu SR by mal platiť zákaz zhromaždenia v okruhu 100 metrov od jeho sídla. Návrh počíta aj s novými dôvodmi na zákaz zhromaždenia. Chce napríklad zamedziť protestom pred obydliami. Prezident, predseda Národnej rady SR a premiér by mali mať priznané právo na „primerane vybavenú nehnuteľnosť“. Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.