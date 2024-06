Naď reaguje na Kaliňáka a ukázal dokumenty k migom darovaným Ukrajine: Minister klame

Ministerstvo obrany tvrdí, že danú analýzu nemá k dispozícii, pretože nikdy ani neexitovala. Naď však na dnešnej tlačovej besede ukázal okrem vládnych dokumentov aj predmetnú štvorstranovú právnu analýzu zo 14. marca 2023 na hlavičkovom papieri ministerstva a podpísanú generálnym riaditeľom sekcie legislatívy.

Ako Naď pripomenul, súčasná vláda ho chce obviniť z vlastizrady, pretože sa počas vlády Eduarda Hegera (Demokrati) rozhodli zachraňovať ľudské životy. Darovať lietadlá Ukrajine bola podľa Naďa otázka nie len morálna, ale aj otázkou jasného definovania Slovenska v západnom svete. „Pretože všetky západné krajiny, ešte aj Maďarsko, pomáhali Ukrajine. Čo by bol robil Robert Fico (Smer-SD), keby bol vtedy pri moci?" uviedol Naď a pokračoval, že túto pomoc pripravovali dlhé mesiace a príprava mala technické aspekty, vojensko-technické, zahranično-politické, diplomatické a tiež právne aspekty. „To si naozaj niekto myslí, že by bez toho vláda jednohlasne schválila darovanie stíhačiek MiG-29?," uviedol Naď.

Do boja s Ruskom. Slovenské migy odleteli na Ukrajinu

Zdôraznil, že komplexná analýza musela spĺňať viacero aspektov a bola výsledkom pracovných rokovaní rezortu obrany, diplomacie, spravodlivosti, legislatívneho odboru úradu vlády a kancelárie prezidenta. Predstavil aj ďalšie dokumenty, ktoré boli predložené na rokovaní vlády a sú aj verejne dostupné. V dokumente, ktorý vtedajšia vláda schválila, sa podľa neho píše, že návrh dohody, ktorej predmetom je darovanie vojenského materiálu Ukrajine, je vypracovaný v súlade s právnym poriadkom SR.

„Faktom je, že predkladaný návrh dohody je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podla vnútroštátnych právnych predpisov zmluvou vládnej povahy, na ktorú prezidentka poverila vládu SR. To poverenie je v zbierke zákonov. Čiže sme mohli túto zmluvu podpísať, a to aj ako vláda dočasne poverená, na čom sa zhodli aj všetci experti," zdôraznil Naď. „Koľko dokumentov mám ešte priniesť, aby sa ukázalo, že Kaliňák klame?," vyhlásil Naď. Do pozornosti dal aj vypracovanú vojensko-technickú analýzu, ku ktorej potrebné otázky vtedy zodpovedal náčelník Generálneho štábu OS SR. Naď spomenul i dva listy predložené ministrom zahraničných vecí, aj na základe ktorých vláda o darovaní stíhačiek rozhodovala. V jednom z listov sa hovorí, že dokument je v súlade s právnou analýzou, ktorá bola predložená, a že v zmysle poverenia prezidentkou majú právo na uzatváranie medzinárodnej zmluvy. Druhý dokument konštatuje, že nejde o zásadnú otázku zahraničnej politiky, o ktorej by dočasne poverená vláda nemala právo rozhodovať.